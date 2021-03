Die Nabu-Technik-Gruppe Hambergen hat über den Winter zig Nistkästen gebaut. (CARMEN JASPERSEN)

Herr Wieting, wann haben Sie Ihren ersten Nistkasten gebaut?

Gerold Wieting: Das war in den 1980er-Jahren bei meinem Bruder, er führte die Nabu-Ortsgruppe Barßel und hat wohl an die 1000 Nistkästen gebaut und eingesetzt. Ich habe zugeschaut und geholfen, es hat dazu geführt, ein solches Programm auch in Hambergen umzusetzen. 2002 starteten wir dann in Hambergen. Mit Georg (Schorsche) Pfarr haben wir uns neben dem Bau von Kleinvogelnistkästen verstärkt um den Eulenschutz gekümmert und Nistkästen für Steinkauz, Rauhfußkauz, Waldkauz, Schleiereule gebaut und eingesetzt, was sich in den folgenden Jahren sehr stark entwickelt hat und sehr erfolgreich war. Als 2005 der Mauersegler Vogel des Jahres wurde, haben wir mit Klaus-Dieter Lüken und KGS-Schülern Nisthilfen gebaut und eingesetzt. Außerdem hatten wir schon zu Hause Vogelkästen, als ich noch jung war. Ich habe von damals dieses Bild vom Star, der auf dem Stöckchen am Kasten saß und nach seinem Weibchen rief, im Kopf. Deshalb bauen wir heute unsere Starenkäste mit Sitzstöckchen. Ohne würde etwas fehlen.

Das ist für mich nie infrage gekommen. Mit der maschinellen Ausstattung und den erworbenen praktischen Fertigkeiten unseres Teams haben wir selbst alle Möglichkeiten.

Im Prinzip schon. Aber man sollte auf die Lebensdauer achten und es sollte nicht behandelt sein. Wir verwenden Lärchenholz. Der komplette Kasten ist daraus, er wird verschraubt. Siegie, unser Mitstreiter, arbeitet dagegen nur mit Holzverbindungen. Unser Lärchenholz stammt von Bäumen aus hiesigen Forsten. Wir holen die Stämme selbst aus dem Wald, lassen sie sägen und für zwei bis drei Jahre trocknen. Dann schneiden wir alles zurecht. Wir sind quasi eine Manufaktur. Ganz wichtig für einen guten Nistkasten ist auch das Dach: Wir arbeiten mit Schweißpappe. Einfache Pappe ist nach zwei, drei Jahren eingerissen und die ganze Arbeit war umsonst.

Schlechtes Material. Vor allem Spanplatten. Weil sie verleimt sind, sollten sie nicht verwendet werden.

Gerold Wieting, Siegfried Arndt und Heinz Kramer (v.r.) sind regelrechte Profis im Nistakastenbau geworden. (CARMEN JASPERSEN)

Nicht alle brauchen eine. Aber dann überraschen einen Vögel, von denen man glaubte, sie kämen ohne klar. Das habe ich bei einem Rotkehlchen erlebt. Das brütete nach jahrelangem Leerstand in einem Kasten mit ovaler Öffnung bei mir. Seit drei Jahren macht es das schon. Im vorigen Jahr gab es sogar zwei Bruten. Jeder Vogel sucht sein Nest, heißt es gemeinhin. Der Kleiber aber ist der Zimmermann unter den Nistkastenbeziehern: Er zimmert sich das Loch etwas größer oder klebt es etwas zu – bis die Öffnung für ihn stimmt.

Der Kasten, der mit 1,5 bis zwei Metern am niedrigsten, aber nicht höher als vier Meter hängen kann, ist der für die Blaumeise. In zwei bis vier Metern brütet auch die Kohlmeise. Auf einer Höhe von vier bis sechs Metern ist der Star zu Hause. Die bevorzugte Himmelsrichtung für die Einflugöffnung liegt zwischen Osten und Westen. Aber bei mir hängen auch Kästen, die nach Norden gehen, und in denen wird gebrütet.

Jederzeit. Im Winter oder bei sehr schlechtem Wetter werden sie als Schutzraum aufgesucht. Der Vogel sucht sich seinen Kasten und beginnt mit dem Brüten, wenn ihm danach ist. Voriges Jahr zum Beispiel hatten wir eine frühe Warmphase. Da wurden die Vögel unruhig, besetzten die Nester und fingen an zu brüten. Aber als sie die Küken ausgebrütet hatten, war der Scheinfrühling vorbei und es fehlten Maden und Insekten für die Aufzucht. Da sind Küken verendet. Wenn also der Vogel zu früh reingeht, kann er Pech haben und seine Brut nicht durchbringen.

Auf keinen Fall. Außerdem brüten einige Vögel ein zweites Mal. Da ist es zeitig genug für die neue Nisthilfen. Und Schleiereulen brüten beispielsweise erst, wenn genug Nahrung da ist. Ohne Mäuse kein Nachwuchs.

Man soll nicht übertreiben. Je größer das Grundstück, desto mehr Kästen verschiedener Arten sind möglich. Und wenn sich das Grundstück nach hinten in die Landschaft öffnet, kommen noch ganz andere Vögel hinzu, die wieder andere Kasten-Varianten annehmen. Die Zahl der Nistkästen richtet sich daher nach Größe und Art des Gartens und der Vögel, die dort vorkommen. Auch zu viele Kästen eines Modells sollten es nicht sein. Das führt zu Rivalität.

Reingucken kann nicht schaden. Es könnten tote Tiere oder angebrütete Eier drin liegen. Aber tragen Sie bitte Handschuhe und kratzen Sie den Kasten dabei nur aus. Sollte ein Spatz gebrütet haben, aber Sie wollen lieber der Meise einen Platz anbieten, müssen sie den Kasten auf jeden Fall sauber machen. Der Spatz trägt so viel Nistmaterial ein, dass andere Vögel davon abgeschreckt werden. Deshalb verschließen wir zum Beispiel auch die Nistkästen für die Mauersegler mit einem Riegel. Denn der Spatz ist lange vor Ankunft der Mauersegler auf Suche nach Nistmöglichkeiten, er würde die Mauersegler-Kästen besetzen. Wir öffnen die Kästen deshalb erst kurz vor der Ankunft der Mauersegler. Das funktioniert.

Nach dem Winter. Also jetzt. Solange der Vogel noch nicht im Kasten ist, kann man das noch machen. In der Regel sagt man, bis Anfang März, da es im März bei den Vögeln losgeht. Manch einer reinigt den Kasten gleich nach der Brutzeit. Doch wir finden, dass das Nistmaterial gut geeignet ist, um den Vögeln durch den Winter zu helfen. Außerdem kann zwischen Sommer und Frühjahr viel passieren und dann liegt eventuell doch ein toter Vogel im Kasten. Ich gucke immer erst kurz bevor die Belegung losgeht.

Vielleicht einfach einen anderen Kasten aufhängen. Neue Kästen locken immer Interessenten an. Ob der Kasten belegt wird, ist allerdings nicht sicher. Nur: Neugierig sind sie alle.

Zur Person

Gerold Wieting (80)

ist 2000 Mitglied im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) geworden und seit 2002 in Hambergen aktiv dabei. Neben dem Engagement für Vögel hat er unter anderem eine Jugendgruppe geleitet, bringt sich beim Thema Renaturierung von Bächen und Flüssen ein und gehört zum Team der Streuobstwiese.

Zur Sache

Die Nistkasten-Bauer

vom Nabu Hambergen:

Anfang der Nuller-Jahre entstand beim Nabu-Hambergen eine „Vogel-Gruppe“. Diese löste sich über die Jahre hinweg auf, um zur neuen Technik-Gruppe zu werden. Innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft, die viele Aufgaben hat, bauen heute noch drei Männer - Siegfried Arndt, Heinz Kramer und Gerold Wieting - jeden Winter bis zu 50 Nistkästen. Die Bandbreite der Kästen reicht vom Meisenkasten bis hin zur Nisthilfe für Schleiereulen, vom Höhlen- bis zum Halbhölenbrüter. Ebenfalls unentbehrlich für das Projekt: Nabu-Mitglied Martin Torneden. Er kümmere sich unter anderem um die Lagerung des Holzes, so Wieting. Und das Team baut nicht nur Nistkästen, es berät Vogelfreunde. Wenn gewünscht schauen sie sich vor Ort um und geben Tipps, welche Nistkästen sich für das Grundstück, die Terrasse, den Balkon eignen. Sowohl die Nistkästen als auch die Tipps gibt es gegen eine Spende für den Nabu Hambergen. Zu erreichen ist die Technik-Gruppe (E-Mail, SMS, Telefon) über die Homepage der Hamberger Nabu-Gruppe: https://nabu-hambergen.jimdo.com/.