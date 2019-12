Landwirte aus dem Südkreis Cuxhaven und aus Hambergen beteiligten sich mit 50 Schleppern an einem Treckerspalier entlang der L 135 in Dorfhagen. (Andreas Palme)

Dorfhagen. „Wir wollen an den Gesprächen der politischen Entscheider beteiligt werden“, erläutert der Bokeler Landwirt Horst Meyer anlässlich des Traktorenspaliers. Die Aktion, an der 50 Schlepper teilgenommen hatten, fand am Sonnabendnachmittag an der L 135 in Dorfhagen statt. Die Teilnehmer hatten sich auf dem Hof von Cord Hollenberg getroffen. Mit der kraftvollen Demonstration von Bauern aus dem Elbe-Weser Dreieck werben die Akteure für eine geänderte Wahrnehmung der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland.

Im Zeichen der bundesweiten Aktion „Redet mit uns – nicht über uns“ stellten sich die Teilnehmer dem Gespräch mit der Bevölkerung. Jeder neu ankommende Schlepper wurde von den Kollegen am Straßenrand mit einem Hupkonzert begrüßt, gelbe Blinkleuchten wiesen auf die Demonstration neben der Fahrbahn hin und sorgten so für weitere Aufmerksamkeit.

Landwirt Horst Meyer gehört zum regionalen Organisationsteam um Gerriet Gerdts aus Cuxhaven. Unter dem Titel „Land schafft Verbindung“ wollen die Akteure für mehr Verständnis vor allem bei der städtischen Bevölkerung und für die Notwendigkeiten der Landwirtschaft werben. „Viele Beschlüsse der neuen Agrarverordnung sind in sich widersprüchlich“, konstatiert Meyer, der Ratsmitglied in Beverstedt ist. Als Beispiel führt er die Vorschrift an, Gülle spätestens nach einer Stunde untergegrubbert zu haben. „Die gute landwirtschaftliche Praxis spricht jedoch gegen die Bodenbearbeitung feuchter Flächen, um den Oberboden zu schonen“, betont er. „Gerade diese Widersprüche könnten wir mit unserer Fachexpertise auflösen“, stellt der Bokeler Landwirt klar. „Wenn wir denn zu den Gesprächen eingeladen worden wären.“

Viele Bauer fühlten sich derzeit ungerechtfertigt an den Pranger gestellt. Gerade die nächste Generation der Hoferben sorge sich um ihre Existenz. Daher sei es nicht verwunderlich, viele junge Landwirte an der Spitze der Initiative „Land schafft Verbindung“ zu treffen. Die neue Generation der Hofnachfolger habe wenig Vertrauen zu den etablierten Standesvertretern der Landwirtschaft. Sie wollten deshalb ihr Schicksal unter Nutzung moderner Medien selbst in die Hand nehmen.

Die neue Agrarverordnung trifft den gesamten Bauernstand, sagen die Landwirte. Ob konventionell oder Bio, ob Obstanbauer oder Winzer: Alle würden in ihrer Produktion von oftmals wenig nachvollziehbare Einschränkungen betroffen sein. „Ohne gerechten finanziellen Ausgleich für wirtschaftliche Verluste wird das Höfesterben noch beschleunigt“, ist auch Horst Meyer überzeugt. Und die umstehenden Teilnehmer der Protestaktion sehen das beim Traktorenspalier genauso, wie sie zu verstehen geben.

Neben den Landwirten beteiligten sich auch Vertreterinnen der Landfrauenvereine sowie Landmaschinenhändler an der Aktion. Auch sie erhoffen sich mehr Verständnis in der Bevölkerung, denn die deutschen Bauern würden zu den weltweit höchsten Standards produzieren. Die Landwirte wollen gemeinsam gegen das negative Bild der Landwirtschaft angehen, das aus ihrer Sicht immer wieder in der Öffentlichkeit gezeichnet werde.