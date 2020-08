Krisenbedingt musste Danny Wilken seine Kindertagespflege für mehrere Wochen schließen. In der Zeit ist in seinem Garten ein Entengehege für die Kleinen entstanden. (Christian Kosak)

Ritterhude. Wann immer es geht, ist Tagesvater Danny Wilken mit seinen Schützlingen im Garten und spielt dort mit ihnen. Auf Ausflüge, etwa zum Bäcker, verzichtet er coronabedingt derzeit noch. So will er unnötige Kontakte vermeiden, wie er selbst sagt. Auch wenn trotz der Pandemie mittlerweile ein Stück Normalität zurückgekehrt ist, beschäftigt ihn das Virus dennoch täglich.

„In diesen Tagen ist das Händewaschen noch mehr als sonst ein Thema bei uns“, erzählt der 42-Jährige, der insgesamt fünf Kinder zwischen einem und drei Jahren betreut. „Außerdem passe ich auf, dass die Kinder ihre Trinkbecher nicht vertauschen.“ Zudem empfängt er die Eltern nun auf seiner Terrasse und achtet darauf, dass die Mädchen und Jungen nicht zur selben Zeit gebracht und abgeholt werden. Dennoch kann er eine Regel in seinem Alltag nicht einhalten.

„Kinder etwa mit Abstand zu trösten, ist schlichtweg nicht möglich. Manchmal brauchen die Kleinen einfach den direkten Kontakt und möchten zum Beispiel bei mir auf dem Schoß sitzen“, erzählt der vierfache Vater. Sorgen, dass er sich dadurch eventuell mit dem Virus anstecken könnte, hat er aber nicht. „Ab und zu habe ich mir darüber zwar Gedanken gemacht, Angst kann man das aber nicht nennen. Mittlerweile bin ich seit drei Jahren Tagesvater und habe eine gewisse Routine. Dadurch kann ich den Gedanken ganz gut verdrängen“, sagt der gebürtige Ostfriese.

Dass die Pandemie die Kleinen beschäftigt, spürt Wilken deutlich. „Die Kinder erzählen mir schon viel von Corona. Sie wissen, dass es sich um eine Krankheit handelt, mehr aber nicht“, vermutet er. Im Kopf seiner Schützlinge seien vor allem die Verbote, die die Pandemie mit sich bringt, etwa, dass Spielplätze und Schwimmbäder geschlossen waren.

In dieser Zeit mussten die Kinder auch auf eine andere vertraute Gegebenheit verzichten: Über einen Monat lang musste Danny Wilken seine Tagespflege coronabedingt schließen. Die Verfügung des für Tageseltern zuständigen Jugendamts erreichte ihn an einem Freitagmittag. Am Montag darauf durften die Kinder bereits nicht mehr zu ihm kommen. „Das war schon sehr überraschend für mich. Als die Kinder an diesem Tag abgeholt worden sind, habe ich ein sehr komisches Gefühl gehabt. Schließlich war gar nicht klar, wann wir uns wiedersehen“, berichtet er.

Das seltsame Gefühl hat ihn die Schließzeit über begleitet. Jeden Morgen hat er das kleine Häuschen in seinem Garten aufgeschlossen, in dem er die Kinder normalerweise betreut. „Das war total merkwürdig, den Raum so leer und ohne Aktion zu erleben“, erinnert er sich. Finanziell hat sich die Krise für ihn aber nicht ausgewirkt. „Trotz der Schließung habe ich auch weiterhin vom Jugendamt mein Geld bekommen“, sagt Wilken.

Um den Kontakt auch in dieser Zeit zu den Kindern aufrechtzuerhalten, hat er ihnen per Post ein Bastelbuch zugesandt. Damit haben sich die Kleinen ausgiebig beschäftigt, wie Fotos und Videos der Eltern an ihn belegen. Umgekehrt hat aber auch Wilken Videos an die Familien geschickt und sie somit über die Veränderungen etwa in seinem Garten auf dem Laufenden gehalten. „Während des Lockdowns habe ich unter anderem ein Entengehege gebaut, das wir Entenhotel nennen“, erzählt er. Das Entenhotel ist aus einem alten Gewächshaus entstanden, das Wilken mit Holz verkleidet und mit einem Dach versehen hat. „Das sieht wie ein kleines Wohnzimmer aus. Es gibt ein Bett für die Enten und sogar ein Gemälde hängt an der Wand. Eben wie in einem Hotel“, sagt Wilken.

Die Mandarinenten, die nun auf seiner Anlage leben, sind auch dort geschlüpft. „Ich habe eine Brutmaschine besorgt und wollte die Eier eigentlich gemeinsam mit den Kindern ausbrüten“, erzählt er. Die Eier stammen von einem Züchter, der ausgerechnet während der Schließung geliefert hat. Somit musste Wilken die Eier gemeinsam mit seiner Tochter ausbrüten. Zudem hatte er extra eine sogenannte Schierlampe angeschafft, damit die Kleinen im Detail sehen können, wie die Küken sich entwickeln. „Eigentlich wollte ich den Kindern den Weg vom Ei zum Küken näher bringen. Schade, dass daraus durch die Pandemie nichts geworden ist“, bedauert er. Damit seine Schützlinge wenigstens etwas von dem Projekt mitbekommen, hat er auch das in kleinen Videos festgehalten und an die Eltern der Kinder geschickt.

Keine Eingewöhnung benötigt

Dass der Kontakt während des Lockdowns nicht eingeschlafen ist, hat den Kleinen vermutlich dabei geholfen, sich nach der Schließung sofort wieder heimisch bei Danny Wilken zu fühlen. „Im Vorfeld habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob die Kinder eventuell eine Eingewöhnungszeit brauchen, so, als wenn sie neu bei mir sind“, erzählt Wilken. „Doch dem war nicht so. Es kam mir so vor, als hätte es die Zwangspause nie gegeben. Die Kleinen haben sich richtig gefreut, dass sie wiederkommen konnten.“

Normalerweise veranstaltet Danny Wilken alljährlich ein großes Sommerfest, bei dem die Kinder, die nach den Ferien in die Kita kommen, verabschiedet und die neuen Kinder begrüßt werden. Auch seine früheren Schützlinge lädt er dann ein. Doch in diesem Jahr musste er absagen. „Es war wirklich schade, dass das Sommerfest ausfallen musste. Es ist immer schön für mich zu sehen, wie groß die Kinder geworden sind, die früher einmal bei mir waren“, erzählt er. „Außerdem macht mir die Planung großen Spaß. Ich überlege mir ein Motto und gestalte den Tag entsprechend.“

Gänzlich auf ein Fest im Garten verzichten will Wilken aber nicht. Deshalb hat er die drei Kinder, die ihn nun verlassen, samt Eltern zum Grillen eingeladen. „Mit so einer kleinen Gruppe kann man auch prima Abstand halten“, sagt er. „So können wir wenigstens im kleinen Rahmen feiern. Trotz Coronavirus.“