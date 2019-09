Die ausgelegten alten Bilder und Berichte zum Hotel "Auf dem Keller" weckten bei vielen Vortragsgästen große Begeisterung – viele von ihnen hatten auch einen persönlichen Bezug zum Hotel und seiner Geschichte. (Grotheer)

Hagen. Alteingesessene Hagener erinnern sich gerne an seine Blütezeit: Das Hagener Hotel „Auf dem Keller“ war bekannt für gute Küche und rauschende Feste. Um 1800 begann die Geschichte der ursprünglichen Kellerwirtschaft, die 1989 mit dem Abriss des Gebäudes ein Ende nahm. Über den Aufstieg und Fall des Hotels „Auf dem Keller“ hielt Hansdieter Kurth in der Hagener Burg einen Vortrag und nahm die Besucher mit auf eine historische Zeitreise. Viele der Gäste haben einen persönlichen Bezug zu dem Haus.

„Ich bin 1953 nach Hagen gekommen und habe am 1. Mai auf dem Keller angefangen“, erzählt Maria Hartmann. 15 Jahre alt war sie damals und als „Mädchen für alles“ eingesetzt. Der monatliche Verdienst lag bei 30 D-Mark (rund 15 Euro). Ehemann Adolf arbeitete an den Wochenenden ebenfalls in der Gaststätte, und das Paar hat sich dort kennengelernt. Eine besondere Erinnerung hat Maria Hartmann an die Kinovorführungen im Hause: „Einmal in der Woche gab es Kino, als Angestellte durften wir umsonst in den Kinoraum“, erzählt die Hagenerin. Doch aufgrund ihres Alters wurde sie von Filmen, die erst ab 16 Jahren freigegeben waren, polizeilich ausgeschlossen. In einer benachbarten Besenkammer habe sie ein Loch in der Wand gefunden und bäuchlings unentdeckt zahlreiche Filme angesehen.

Für Hansdieter Kurth, der als Kenner der Hagener Geschichte gilt, birgt dieser Vortrag einige Schwierigkeiten: „Erinnerungen stoßen auf angelesenes Wissen“, sagt er zu Beginn mit einem Schmunzeln. Er wolle versuchen, den Zuhörern die Geschichte des Hotels, das vermutlich kurz nach der Wende zum 19. Jahrhundert errichtet worden sei, näherzubringen. „Die Anfänge liegen allerdings im Dunkeln“, musste er bei seinen Recherchen erkennen. In einer Festschrift zum 150-Jährigen Bestehen wird berichtet, das Haus sei vermutlich 1801 errichtet worden und 1810 erstmals urkundlich nachweisbar.

Auf einer in den 1950er-Jahren herausgegebenen Postkarte ist jedoch das Bestehen seit 1820 dokumentiert. „Von 1803 bis 1813 herrschte in Hagen eine Leidenszeit unter den französischen Besatzern“, berichtet Hansdieter Kurth. Es habe zusätzliche Steuern, Zwangsrekrutierungen und Plünderungen gegeben. Der Ort, der damals noch Dammhagen hieß, habe etwa 500 Einwohner gehabt. Erst 1885 entstand aus Dammhagen, Börsten und Harmonie der Ort Hagen.

Steigender Wohlstand

1814 wurde das Königreich Hannover gegründet und der Wohlstand steigerte sich. „In den 1820er-Jahren erlebte die Region eine Art Wirtschaftsblüte. Auslöser waren unter anderem die rapide wachsenden englischen Industriestädte und die damit verbundene Vieh- und Kornausfuhr nach England“, so Kurth. In dieser Zeit führte Arnold Diercksen, der seinerzeit das Grundstück Nr. 49 erworben hatte, die Kellerwirtschaft. Vorstellen kann man sich das Gebäude als unscheinbares Strohdachhaus mit Gastwirtschaft sowie Ladenlokal mit Gemischtwaren. Die zentrale Lage des Hauses an der heutigen Ortsdurchfahrt, dem Amtsdamm, sollte sich noch als sehr vorteilhaft erweisen. Rund um die Kellerwirtschaft entstand Anfang des 19. Jahrhunderts die Oberförsterei, 1846 das Amtsgerichtsgebäude, heute Rathaus, sowie 1897 die Kirche. So konnten die Kirchgänger ihre Feste nach kurzem Fußweg in der Wirtschaft feiern.

1854 übernahmen Otto und Dorothea Visbeck, auch Dorette genannt, das Lokal. Dammhagen entwickelte sich, Böttcher, Gastwirte und Schlachter siedelten sich an. „Der Ort wurde zu einem Zentrum der Nahversorgung, würde man heute sagen“, so Hansdieter Kurth. 1869 wurde die Volksschule gegründet (heute Grüner Weg 5) und ersetzte damit das längst zu klein gewordene Schulzimmer, das sich an verschiedenen Orten befand. Mit der Schulgründung entstand der Lehrerverein. Auch der Turnverein „Gut Heil Hagen“, Vorgänger des Hagener Sportvereins, wurde gegründet. „Das gesamte Leben wurde bunter“, beschreibt Hansdieter Kurth.

1871 starb Otto Visbeck, 1873 folgte ein europäischer Börsencrash. Ein Jahr später übergab Dorothea Visbeck, die wieder heiratete und nach London ging, die Kellerwirtschaft an Adolf Nikolaus Witte, einen Verwandten der Familie. Witte nutzte die folgende gute Konjunktur, errichtete einen repräsentativen Backsteinbau und nannte ihn „Auf dem Keller“. Der Volksmund habe den Gasthof seit der Zeit von Diercksen bereits so genannt, erzählt Kurth. Etwas Geheimnisvolles, Mystisches könne der Name vermuten lassen, meint der Hobbyhistoriker, der verschiedene Theorien zur Namensgebung ermittelt hat.

Einerseits könnte bei der Gründung ein verfallenes Gewölbe mit einem unterirdischen Fluchtgang von der Burg freigelegt worden sein. Bei Grabungen in den 1980er-Jahren habe man jedoch rund um die Burg keine Geheimgänge gefunden. Andererseits war das Haus das erste und lange Zeit einzige Privathaus mit Unterkellerung. 1898 übernahm der nächste Inhaber namens Heinrich Lünstedt die Wirtschaft und baute den Saal an. Eine zukunftsweisende Investition, wie sich später herausstellen sollte. „Der Saal wurde zur Heimstatt bestehender und neu gegründeter Vereine“, kann Hansdieter Kurth berichten. Auch überregionale Veranstaltungen hätten dort stattgefunden.

1907 kaufte Fritz Heinrich Wersebe als 21-Jähriger den Gasthof und sollte ihn erst 47 Jahre später, im Alter von 68 Jahren, an seinen Sohn Alfred übergeben. „In den fast fünf Jahrzehnten hat er alle möglichen Höhen und Tiefen erlebt, den Ersten und Zweiten Weltkrieg, Inflation und das Wirtschaftswunder“, erzählt Kurth. Das Lokal wurde zum Hotel mit Fremdenzimmern. „Unter der Leitung von Alfred Wersebe erreichte es den Stand, den es heute in Ihrer aller Erinnerung noch hat – ein Wahrzeichen mit gepflegter Gastlichkeit“, wendet er sich an die Zuhörer.

Gisela Rust hat bei Alfred Wersebe gelernt. „1966 habe ich als Lehrling in der Küche angefangen, habe 40 D-Mark (gut 20 Euro) verdient, Kost und Logis frei“, erzählt sie. „Es war für mich umwerfend im Hotel, ich habe viel gelernt.“ Besonders erinnert sie sich noch an die Übernachtung der Bundesligamannschaft von Borussia Dortmund: „Das war das Highlight überhaupt.“ Doch auch die großen Bälle wie der Reiterball und die Grün-Weiße-Nacht sind ihr noch gut in Erinnerung.

Schicksalhaftes Weinfest

Ein Weinfest wurde für Bernhard Kuck zum Schicksal. Als Soldat lernte er seine Frau dort kennen und ist seit 57 Jahren glücklich mit ihr verheiratet. Auch die Eltern von Erich Glabbatz trafen sich im Hotel „Auf dem Keller“. „Beim Tanz in den Mai 1939 haben sie sich kennengelernt“, weiß der Hagener. Doch nach der Ära Wersebe sollte die Glanzzeit des Komplexes, zu dem auch eine Bundeskegelbahn gehörte, bald vorbei sein: 1969 übernahmen Harry und Elfriede Höldtke das Hotel, es folgten zahlreiche Pächter und Unterpächter. Ab 1984 mit der Weitergabe an die Eheleute Schulz, die bereits nach einem Jahr wegzogen, folgten Zwangsvollstreckung, Leerstand und unübersehbarer Verwahrlosung. 1988 vernichtete ein Brand Teile des Gebäudes. 1989 dann der Abriss. „Ein Geschäftsmann aus dem Nachbarort sollte den Neustart bewältigen“, sagt Hansdieter Kurth. Der Neubau eines Verbrauchermarktes folgte, die Lebensmittelkette verließ den Ort 2005. Anfang 2019 musste der dem Verbrauchermarkt folgende Sonderpostenmarkt Insolvenz anmelden.