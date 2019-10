Ein Weihnachtswunsch

Noch rollen die Autos in Ritterhude über die Baustraße an den Arbeitern vorbei. Doch nächste Woche soll die B 74 dort wieder eine Asphaltdecke bekommen und der Verkehr zurück auf die B 74 geholt werden. Allerdings zunächst nur einspurig. (KOSAK)

Landkreis Osterholz. Wenn es um Wünsche zum Christfest geht, hat Karlheinz Kleen einen ganz besonderen. „Persönlich wünsche ich mir, dass wir bis Weihnachten fertig sind“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei Hagen und bezieht sich damit auf die B 74-Baustelle in Ritterhude. Auch für die Arbeiten an der B 74 in Sandhausen lautet das Ziel der Hagener Straßenmeisterei, „noch in diesem Jahr fertig zu werden.“

Es sind nicht die einzigen Stellen, an denen die Bundesstraße zurzeit saniert wird. Aber nur sie liegen innerhalb der Osterholzer Kreisgrenze. In beiden Fällen geht es darum, Gefahrenpunkte im Verlauf der Straße zu entschärfen. So erhält der Einmündungsbereich L 151 / B 74 in Ritterhude eine Ampelanlage und die B 74 in Sandhausen eine Linksabbiegespur. Dort wird auch eine Bushaltestelle verlegt, die sich im Kurvenbereich befindet.

Mitte Juli hatten die Arbeiten in Ritterhude begonnen. Obwohl zunächst nicht die B 74, sondern nur der Einmündungsbereich der Neuen Landstraße (L 151) betroffen war und seitdem komplett gesperrt ist, kam es bereits in den ersten Tagen auf der Bundesstraße zu langen Staus. Grund: das hohe Verkehrsaufkommen und das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer.

Beides führte dazu, dass die Autofahrer nicht zügig von der B 74 auf die Umleitungsstrecke (Am Großen Geeren) einbiegen konnten. Umgekehrt war das Einfädeln auf die Bundesstraße nicht minder schwierig. Eine zusätzliche Baustellenampel sollte das Problem lösen. Hat sie auch. Aber: „Es gibt immer mal wieder Schwierigkeiten“, sagt Kleen. Jüngst erst habe starker Regen der Anlagentechnik zugesetzt. Er habe jedoch den Eindruck, dass sich die Verkehrsteilnehmer mit der Baustelle arrangiert haben. Zumindest bekämen die Mitarbeiter der ausführenden Firmen den Unmut der Autofahrer nicht zu spüren. „Die Fahrer haben sich vernünftig benommen“, so Kleen.

Was den Stand der Arbeiten betrifft, bemerkt er, dass sie gut im Zeitplan liegen. Trotzdem: „Es ist noch eine ganze Menge zu tun.“ Spiele das Wetter mit, werde vom 24. bis zum 28. Oktober die Asphaltdecke auf die Fahrbahn der B 74 in Ritterhude aufgebracht. Dann werde die provisorische Baustraße, über die der Verkehr zurzeit rollt, zurückgebaut. Der Fuß- und Radweg, der für die Baustraße geopfert wurde, werde samt Gosse und Bord wieder hergestellt.

In dieser Zeit werden die Autos per Ampelschaltung einspurig auf der neu asphaltierten B 74 an der Baustelle vorbeigeführt. Die zweite Spur werde unterdessen für die Baustellenfahrzeuge und das Material benötigt, erklärt Karlheinz Kleen. Außerdem müssten die Masten für die neue Ampelanlage aufgestellt, die dazugehörigen Kabel durch die Leerrohre gelegt werden und das Schaltprogramm der Ampel installiert werden. Anders als zu Baubeginn gehofft, würden die Arbeiten daher nicht im November fertig werden.

Keine Veränderungen erwartet Kleen dagegen bei den Kosten: Inklusive Kanal- und Regenrückhaltebeckenbau (zwecks Entwässerung des Kreuzungsbereichs) wurden für das Projekt 1,3 Millionen Euro veranschlagt. „Ich glaube, wir bleiben auch in dem Rahmen“, meint er. Ganz genau wisse er das aber erst, wenn alles fertig sei.

Getragen werden diese Kosten von Bund, Land und Gemeinde. Da für Ritterhude eine Straßenausbausatzung gilt, könnten auf einige Anwohner Kosten zukommen, räumt die Kommune auf Nachfrage der Redaktion ein. Noch sei das aber völlig unklar. Zunächst müsse geguckt werden, ob es sich bei den Maßnahmen, für die die Gemeinde zahlen muss (Gehweg, Bushaltestelle), um einen sogenannten beitragsfähigen Aufwand handelt.

Für die Arbeiten in Sandhausen beläuft sich der Kostenvoranschlag derzeit auf rund 900 000 Euro. „Eingerichtet wurde diese Baustelle gut vier Wochen nach Ritterhude“, sagt der Leiter der zuständigen Straßenmeisterei. Neben dem Bau einer Linksabbiegespur von der B 74 auf die Straße Am Mühlenbach und die Verlegung der Bushaltestelle wird auch „die Entwässerung etwas verändert“, sagt Kleen. Zum Teil müssten sie neue Anschlüsse verlegen und Abläufe neu setzen. Und alles geht unter der B 74 hindurch. Ein paar Unwegsamkeiten gebe es außerdem beim Verlegen des Kanals. Im Erdreich sei es durch viele Leitungen, Rohre und Kanäle für den neuen Regenwasserkanal etwas eng. „Aber das war vorab bekannt“, sagt Karlheinz Kleen.

Bremen plant weitere B 74-Baustelle

Zu einer Vollsperrung der B 74 in Sandhausen, wie viele Verkehrsteilnehmer vor Beginn der Arbeiten befürchtet hatten, ist es bislang nicht gekommen. „Und das wird es wohl auch nicht mehr“, ist Kleen überzeugt. Denn statt in einem Rutsch werde die Asphaltdecke nun immer am Ende eines Bauabschnitts hergestellt. Laut Kleen bewege sich daher in Sandhausen alles im Normalbereich.

Ein Problem gebe es dennoch, räumt er ein: Schleichverkehre. „Der Sankt-Willehadus-Weg in Pennigbüttel ist davon stark betroffen“, berichtet Karlheinz Kleen. Die Anwohner seien aufgebracht, da die Straße kaputt gefahren werde. „Verhindern können wir das nicht“, bedauert der Leiter der Straßenmeisterei. Aber sie führten bereits Gespräche mit der Stadt. Es seien gerade Anlieger-Schilder aufgestellt worden. Ob die etwas änderten, müsse sich allerdings noch zeigen.

Für 2020, so Karlheinz Kleen, würde seine Straßenmeisterei keine große Baustelle an der B 74 planen. „Die Autofahrer sind genug belastet worden“, sagt er. Zum Aufatmen gibt es trotzdem keinen Grund: So teilt die Verkehrsmanagementzentrale Bremen gerade mit, dass es ab Montag, 21. Oktober, bis Juli 2020 auf der B 74 in Höhe des Verkehrsknotens Bremen-Nord in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. Montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr sollen Fahrspuren abschnittsweise wegen einer Bauwerkssanierung gesperrt werden.