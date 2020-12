Lore Eiselt (rechts) und Helga Hoffmann kümmern sich jedes Jahr um den Wunschbaum. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. „Schau mal, Felix hat einen Wunschzettel geschrieben.“ Helga Hoffmann zeigt den ordentlich in einer Plastikhülle verpackten, als roten Weihnachtsstiefel gestalteten Wunschzettel ihrer Freundin Lore Eiselt, mit der sie gemeinsam seit 25 Jahren den Wunschbaum im Forstgebiet Die Elm betreut. Der kleine Junge wünscht sich einen Goldhamster, aber auch einen Werkzeugkasten und dazu Bretter, Schrauben und Holz, um ein Vogelhäuschen bauen zu können. „Das ist ein Wunsch, der dem Weihnachtsmann sicher gefallen wird“, glaubt Lore Eiselt.

Jedes Jahr am dritten Advent besuchen die beiden den Wunschbaum im Forst. Jedes Jahr wird dann die inzwischen zu einem hohen Baum gewachsene Fichte mit Christbaumschmuck geziert, und in jedem Jahr freuen sich die beiden über die Wunschzettel, Sprüche und Weihnachtsdekorationen, die andere Spaziergänger am Baum hinterlassen. „Hier wünscht sich jemand Weltfrieden“, zeigt Lore Eiselt auf einen Zettel. „Den können wir wirklich gebrauchen.“

Kinder und Erwachsene hängen seit 25 Jahren ihre Wünsche in die Fichte im Wald. (CARMEN JASPERSEN)

Begonnen hat die Geschichte des Wunschbaumes vor nunmehr 25 Jahren, erzählt Helga Hoffmann. „Wir wohnten hier in der Birkenheide und gingen in diesem Forst immer spazieren. Dabei kamen wir an dem, damals noch recht kleinen, Bäumchen vorbei, an dem eine sorgsam eingeschweißte Karte hing und unsere Aufmerksamkeit auf sich zog“. Auf der Karte stand: „Dieser kleine Weihnachtsbaum verwirklicht einen Kindheitstraum. Alle, die dieses Bäumchen seh’n, bleiben hier ein wenig steh’n. Und jeder sollte daran denken auch anderen etwas Freude zu schenken“.

Im nächsten Jahr zog es Helga Hoffmann und Lore Eiselt wieder zu dem Baum im Wald. Tatsächlich zierten ein, zwei Weihnachtskugeln und ein Gedicht das Bäumchen. Von Jahr zu Jahr nahm der Weihnachtsbaumschmuck zu. Und einmal hing da eine Einladung für den 6. Januar 2001 an alle, die sich bisher an dem Baum erfreut hatten. Es wurde ein nettes Treffen von Menschen und Hunden. Mit Apfelsaft und Mineralwasser wurde auf den „Baum der Begegnung“ angestoßen. Man tauschte Erlebnisse und Geschichten rund um diesen Baum aus, und es wurde ausgemacht, sich spätestens im nächsten Winter wieder zu treffen.

Vor dem Wunschbaum hat jemand ein Solarlicht aufgestellt. (CARMEN JASPERSEN)

Inzwischen hatten Helga Hoffmann und Lore Eiselt beschlossen, sich um Bäumchen und Weihnachtsschmuck zu kümmern. Jeweils am dritten Advent kommen sie zu dem Forstweg, an dem das Bäumchen steht, und zieren den Baum mit wetterbeständigem Christbaumschmuck. Dazu nehmen die beiden Hüterinnen des Wunschbaums immer Kräutertee und selbst gebackene Kekse mit, die den vorbeikommenden Spaziergängern angeboten werden. Und von Jahr zu Jahr nehmen sowohl der Christbaumschmuck als auch die Gedichte und Wunschzettel zu. „Wir archivieren die Zettel bei uns. Sie werden sorgfältig getrocknet, oft auch gebügelt, und dann nach Jahren sortiert abgelegt“, beschreibt es Lore Eiselt.

Vor einigen Jahren hat der Baum einen wunderschönen Zweitnamen bekommen: Wunschbaum, weil viele Kinder – und auch Erwachsene - ihm ihre Wünsche anvertrauen.

Bei den Treffen im Advent erfährt Helga Hoffmann, dass viele Spaziergänger auch während des Jahres regelmäßig den Wunschbaum in der Elm besuchen und seine Geschichte, die wetterbeständig an einem Pfahl neben dem Baum angebracht ist, lesen.

Ein Schutzengel aus Holz. (CARMEN JASPERSEN)

So wie Sonja und Uwe Jambroszyk, die mit ihrem Hund Sky vorbeikommen und zu einem Kräutertee und einem Schwätzchen am Baum halt machen. „Wir sind hier viel mit unserem Hund unterwegs und schauen immer mal, ob es am Baum etwas Neues gibt“, sagt Uwe Jambroszyk.

Im vergangenen Jahr widerfuhr dem Baum der Wünsche eine besondere Ehre: Er wurde zur Osterzeit mit vielen bunten Ostereiern behängt.

Wer zu Weihnachten einen Spaziergang mit der Familie zum Baum der Wünsche plant, findet ihn, wenn er aus Richtung Bremen kommend auf der Bremerhavener Heerstraße (alte B6) etwa 300 Meter nach dem Ortshinweisschild Garlstedt das Auto auf dem kleinen Parkplatz abstellt und dann dem Hauptpfad noch einen guten Kilometer in den Forst folgt. Auf der rechten Seite macht der Baum dann schon bald durch sein buntes Kleid auf sich aufmerksam.

Am Sonnabend nach dem Tag der Heiligen Drei Könige im Januar wird der Baum dann wieder abgeschmückt. Bis dahin hat er aber vielen Menschen Freude und Zuversicht gespendet. Nur eine Frage ist seit 25 Jahren unbeantwortet geblieben: Wer hat die erste Karte mit dem Weihnachtsgedicht an den Baum gehängt?