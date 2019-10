Ein zentraler Ort des Gedenkens

Das Mahnmal wird auf alten Bahnschienen aus der Muna stehen, die 1938 gefertigt wurden. (PETER VON DÖLLEN)

Axstedt. Fast ein Jahr ist es her: Am 9. November 2018 fanden sich viele Menschen am Haupttor der Muna Lübberstedt zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht vor 80 Jahren ein. Der Arbeitskreis Muna Lübberstedt und die Kirchengemeinde Bramstedt hatten zu der Andacht eingeladen. Pastorin Rita Maier aus Axstedt hatte ein Friedensgebet vorbereitet, das einen Aufruf zur Wachsamkeit vor radikalen Tendenzen enthielt. Die Andacht kam gut an, und die Organisatoren hoffen, dass daraus eine Tradition werden kann. Bei der Wiederholung am Sonnabend, 9. November, wird es aber nicht bei dem Gebet bleiben. Es sei der passende Zeitpunkt, auch das lange geplante Muna-Denkmal zu enthüllen und einzuweihen, dachten sich die Mitglieder des Arbeitskreises.

Dazu sind alle Interessierten eingeladen, wie der zweite Vorsitzende des Arbeitskreises, Hartmut Oberstech, betont. Los geht es um 16 Uhr am Muna-Haupttor, Unter den Eichen in Axstedt. Ab 16.30 Uhr gibt es laut Einladung ein Fest mit handgemachter Musik aus Wohlthöfen. Gegen 17.15 Uhr schließt sich das Friedensgebet mit Pastorin Rita Maier an.

Der Arbeitskreis Muna hält das Gedenken an die frühere Muna aufrecht. Ursprünglich war er gegründet worden, um in einem Buch über die Munitionsfabrik Lübberstedt zu berichten, die zur Zeit des Nationalsozialismus eine Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme war. Auf dem Gelände unterhielt die Luftwaffe des Deutschen Reiches unter der Bezeichnung Lw.2/XI eine Lufthauptmunitionsanstalt (Muna). Unter anderem arbeiteten dort etwa 500 ungarische und polnische Jüdinnen, die im Konzentrationslager Auschwitz für den Einsatz selektiert wurden. Sie stellten unter menschenunwürdigen Verhältnissen Mienen, Bomben und Granaten her. Die Zwangsarbeit in Lübberstedt bewahrte sie vermutlich vor der Gaskammer einer der berüchtigten Vernichtungslager. Die Schrecken des Dritten Reiches lagen vor der Haustür der Lübberstedter und Axstedter.

Nach der Veröffentlichung des Buches geriet die Muna ein wenig in Vergessenheit. Das Gelände wurde von der Bundeswehr genutzt und war für die Öffentlichkeit ein schwarzer Fleck. Die Situation änderte sich, als die Bundeswehr den Standort aufgab. Jetzt ist das Gelände beschränkt zugänglich, die Arbeit des Arbeitskreises geht weiter. Unter anderem gibt es im Sommer regelmäßig Erinnerungstouren über das Gelände. Und der Arbeitskreis konnte auch Zeitzeugen, ehemalige Insassen begrüßen, die es auf sich nahmen, sich das Gelände anzuschauen, auf dem sie die schrecklichste Zeit ihres Lebens verbracht hatten. Bei den Besuchen wurde immer wieder ein Mangel sichtbar. Es gibt zwar noch Gebäude. Doch einen zentralen Punkt, an dem eine Besinnung möglich ist, gibt es nicht.

BBS-Klassen als Helfer

Das soll sich am 9. November ändern. Die Arbeit an dem Denkmal vor dem Haupttor hat etwa ein halbes Jahr gedauert. Volker Schreiber, Lehrer der Berufsbildenden Schulen (BBS), hat mit seiner Produktionsklasse das Denkmal aus Metall gebaut. Lange war überlegt worden, wie so eine Gedenkstätte aussehen könnte. Schüler, ebenfalls der BBS, hatten viele Vorschläge erarbeitet. Schließlich ist es nun eine Art Karte der Muna geworden. Sie steht auf gekreuzten Bahnschienen, die aus der Muna stammen. Wie das Denkmal genau aussieht, soll vor der Einweihung nicht verraten werden. „Es ist aber fertig und wartet auf seine Aufstellung“, sagt Hartmut Oberstech. „Die Metallbauer sind stolz auf ihre Arbeit“, berichtet Oberstech. Eine andere Produktionsklasse hat den Aufstellungsort vorbereitet.

Die Kosten wurden hauptsächlich durch Spenden aufgebracht. „Eine ehemalige Kriegsgefangene aus Russland war vor sieben Jahren mit ihrem Neffen hier zu Besuch. Sie hat 600 Euro für das Denkmal gespendet.“ Mit dem Denkmal soll aber noch nicht Schluss sein. Der Arbeitskreis denkt an mehr Projekte. Über weitere Mitstreiter würden man sich deshalb freuen. Wer mehr wissen möchte, findet weitere Informationen im Internet unter www.muna-luebberstedt.de.