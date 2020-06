Immo Heske (vorne rechts) hat mit seinen Studenten den Einbaum gründlich untersucht. Das "Baujahr" des Wasserfahrzeugs, nach einer früheren Radiokohlenstoffdatierung in der römischen Kaiserzeit anzusiedeln, soll nun in dem inzwischen bewährten Verfahren durch ein Mannheimer Labor erneut berechnet werden. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Das Eichenholz des in der Osterholzer Museumsanlage ausgestellten Einbaums ist völlig zerfurcht und von tiefen Rissen durchzogen. An Bug und Heck ist massiver Materialschwund erkennbar. Jetzt ging es dem immer noch knapp vier Meter langen Boot ein weiteres Mal an die Substanz, diesmal durchaus absichtsvoll: Immo Heske, Archäologe aus Göttingen, hat ein kleines Stück - etwa zwei Zentimeter lang und 1,5 Zentimeter breit - aus dem uralten Wasserfahrzeug heraussägen lassen. Zwecks Altersbestimmung. Heske schickt das Fragment mit der Post zu einem Mannheimer Labor, wo eine Radiokohlenstoffdatierung vorgenommen wird. Von seinen Studenten der Projektgruppe „Forschungsorientiertes Lehren und Lernen“ an der Georg-August-Universität wurde der Einbaum außerdem gründlich vermessen. Darüber hinaus fertigten die acht Gäste aus Göttingen Zeichnungen an.

Was die Göttinger mit dem Osterholzer Einbaum zu schaffen haben? Heske schildert zusammen mit Lutz Bernsdorf und Wilhelm Berger vom Verein Freunde und Förderer der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck und des Norddeutschen Vogelmuseums, wie das 1785 am inzwischen verlandeten Flagsee in Dannenberg (bei Lilienthal) geborgene Fundstück nach Göttingen in das im ausgehenden 18. Jahrhundert gegründete Akademische Museum kam. Ein Bauer hat es ausgegraben und auf Veranlassung der Obrigkeit dann mit dem Pferdefuhrwerk in die Universitätsstadt bringen lassen. „Quer durchs Kurfürstentum Hannover. Eine tolle Leistung, die uns heute größten Respekt abnötigen sollte“, so Heske. Dem Wissenschaftler hat neben der Tatsache, dass der ausgehöhlte Eichenstamm alle Transporte ebenso glimpflich überstanden hat wie die napoleonische Besatzung und zwei Weltkriege, auch die „hervorragende Aktenlage“ in der Museumsanlage imponiert. Von Göttingen kam das Transportmittel 1965 wieder zurück ins norddeutsche Tiefland. Erst nach Osterholz-Scharmbeck, 1972 dann ins Worpsweder Roselius-Museum und nach dessen Auflösung 2004 zurück in die Kreisstadt. Weil in Göttingen gerade das „Haus des Wissens“ zu entstehen im Begriff ist, hat sich Heske auf Spurensuche begeben: „Wo sind die ersten Exponate des Akademischen Museums geblieben?“

Der Wissenschaftler berichtet, dass von den Göttingern schon vor zehn Jahren nach dem Einbaum gesucht wurde. Ergebnislos, weil die Nachforschungen – gezielt auf das Dannenberg des Wendlandes . . . – ins Leere laufen mussten. Auch die Altersbestimmung ist nicht die erste, die der Kahn über sich ergehen lassen musste. Das Untersuchungsergebnis von 1968 hat das „Baujahr“ des Wasserfahrzeugs in der römischen Kaiserzeit angesiedelt, genauer 230 nach Christus mit einer möglichen Abweichung von plus/minus 75 Jahren. Heske macht darauf aufmerksam, dass diese Angaben mit Vorsicht zu genießen seien. „Die sogenannte C14-Bestimmung steckte damals noch in den Kinderschuhen und war mit Unsicherheiten behaftet.“ Er fügt hinzu, dass es auch keine Merkmale einer typologischen Entwicklung gebe, die Rückschlüsse auf das Alter zuließen. „Die Coca-Cola-Flasche hat sich in 20 Jahren mehrmals verändert. Der Einbaum aber ist 6000 Jahre lang immer auf dieselbe Weise gebaut worden.“ Was er aber schon mit Sicherheit sagen kann: „Bei diesem Einbaum handelt es sich um den frühestens Fund dieser Art, der noch erhalten ist.“

Von Trockenzeiten und Nässeperioden

Nur wenige aus der römischen Kaiserzeit stammende Exemplare seien in der norddeutschen Tiefebene aufgestöbert worden, die meisten gleich wieder im Moor bestattet worden - im günstigsten Fall. In der Regel werden sie als Brennholz verfeuert worden sein. „So ein Einbaum ist einfach unhandlich.“ Zwölf Fuß und sechs Zoll lang sowie zwei Fuß und zwei Zoll breit nämlich, nach Calenberger Maß, wie Bernsdorf ergänzt. Der Mann aus Göttingen findet es umso bemerkenswerter, dass dem Einbaum von seinem Entdecker eine solche Wertschätzung entgegengebracht wurde, wo die Kolonisten in den Findorffsiedlungen doch in der Regel von der Hand in den Mund lebten und mit der Archäologie entsprechend wenig am Hut gehabt haben dürften.

Berger, Bernsdorf und Heske spekulieren noch, wie der Einbaum genutzt wurde. Zum Fischen oder zur Jagd auf Wild wahrscheinlich. Heske hebt die frühere Bedeutung der Wasserwege, die Strandmärkte, hervor. Denkbar ist auch eine „Brückenfunktion“. Mehrere Einbäume, miteinander verschnürt, könnten geholfen haben, einen Fluss zu überwinden. Berger als Geograph interessiert sich für das Siedlungsumfeld des Einbaums. Er macht darauf aufmerksam, dass die norddeutsche Landschaft im Laufe der Jahrhunderte immer wieder wesentlichen Veränderungen unterworfen war. „Es gab Trockenzeiten und Nässeperioden.“ Er findet die Frage spannend, wie das Boot in diese damalige Wildnis gekommen ist.

Und wann werden wir erfahren, wie alt der Einbaum tatsächlich ist? Heske rechnet damit, dass das Ergebnis in „ein bis zwei Monaten“ vorliegt.