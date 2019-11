Der Maler Heinz Cymontkowski vor seiner Bauernkate im Teufelsmoor. (Foto: Ulrike Schumacher)

Teufelsmoor. Sie ist ein Kleinod. Versteckt hinter Bäumen und für den Betrachter ein überraschender Anblick. Wen es hinauszieht ins Moor, unter den Füßen weichen, nachgebenden Boden und über dem Kopf tief hängende Zweige, muss unweigerlich ein bisschen stutzen, wenn sich die alte reetgedeckte Fachwerk-Kate plötzlich zeigt. Man hätte nicht mit ihr gerechnet.

Umso deutlicher macht sie auf sich aufmerksam. Gut möglich, dass hier in der wärmeren Jahreszeit am Gartentisch ein paar Gäste miteinander angeregt ins Gespräch vertieft sind. „Zu 99 Prozent spielt sich das Leben hier draußen ab“, sagt Heinz Cymontkowski, der das Häuschen vor 14 Jahren entdeckte und zu einem seiner Lebensorte machte.

Zum Lebensort und zur Inspirationsquelle zugleich. Was nicht unwesentlich ist für einen Künstler, der rund 9000 Arbeiten geschaffen hat. So viele Werke von ihm seien „in der Welt unterwegs“, erzählt der Mann mit dem markanten langen weißen Bart. „In Kalifornien, in der Schweiz, in Asien und den Niederlanden.“ Überall dort kann man auf die Bilder und Installationen des Künstlers Heinz Cymontkowski stoßen. Allesamt Originale. „Es gibt von ihnen keine Reproduktion.“

Der Künstler, vielfach mit Lob und Preisen bedacht, mag beides: die Abgeschiedenheit seiner Moorkate, die ihrer Verstecktheit getreu die Anschrift „Zur kleinen Reihe, letztes Haus am Ende des sandigen Weges“ trägt, und das Stadtatelier in Lünen sowie das in seiner Heimatstadt Selm, wo er 1954 geboren wurde. Ateliergruppe nennt Heinz Cymontkowski seine Standorte, zwischen denen er regelmäßig wechselt. „So hat der moderne Künstler keine Langeweile.“

Derzeitiger Lebens- und Schaffensort: das Dorf Teufelsmoor. Hier zeigt Heinz Cymontkowski bis zum 31. Dezember seine aktuelle Ausstellung. Sie trägt den Titel „Wissen, Werk und Wasser“. Geöffnet ist sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Zu sehen sind Ölbilder, Aquarelle und Zeichnungen. „Meine künstlerische Tätigkeit in diesem Atelier im Teufelsmoor, das seit Jahrhunderten als Moor- und Sumpflandschaft bekannt ist, kommt ohne Wasser – das als Regen vom Himmel fällt – nicht aus. Ich benutze es als Farbverdünner für meine Zeichnungen“, erzählt der Maler noch draußen vor der Tür. Dann bittet er in sein Atelier.

Angenehme Wärme umgibt den Gast. In einem Ofen knistert Holz, an dem die Flammen knabbern. Flackerndes Feuer hinter der Glasscheibe des Kamins. Unter den Füßen knarrt der Dielenboden. Es ist fast dunkel im Raum. Strom und Wasseranschluss gibt es nicht. Kerzenschein taucht das Atelier in ein warmes Licht. Wer die Ausstellung anschauen möchte, muss aber dennoch nicht vorsorglich daran denken, eine Taschenlampe mitzubringen: „Wie jedes moderne Krankenhaus habe auch ich ein Notstromaggregat“, sagt Heinz Cymontkowski und ist auch schon verschwunden, um es in Gang zu setzen.

Kurz darauf fällt heller Schein auf die zahlreichen Bilder und Zeichnungen. Der Raum ist über und über mit ihnen gefüllt. Bis unter die holzvertäfelte Dachschräge hängen die Werke an den Wänden. Sie lehnen an Tischbeinen und Stühlen. Über manche muss der Künstler hinwegsteigen, weil er sie auf dem Fußboden ausgebreitet hat. Andere Bilder haben ihren Platz in der kleinen Küche, wo es vor dem Fenster auch einen Platz zum Malen gibt.

Beharrlich hat Heinz Cymontkowski dem verfallenen Häuschen zu neuem Leben verholfen. Weihnachten 2005 sei er hier spazieren gegangen, erzählt er. Dabei fiel ihm die Bau-Ruine ins Auge. „Eigentlich zu schade“, das Häuschen sich selbst zu überlassen, habe er sich damals gedacht. Es kam in seinen Besitz und gelangte zu neuem Chic. Dach, Fußboden und Mauerwerk hat Heinz Cymontkowski repariert und überarbeitet. „Was ich anfange, mache ich zu Ende“, blickt der Künstler zufrieden auf sein Werk. „Hier ist alles von mir selber – die Bilder und der Boden, auf dem ich laufe.“

So wie er die alte Kate entdeckt hat, lässt auch der Maler sich von Besuchern entdecken. Nicht selten sind sie erstaunt über die geballte Kunst und die Themenvielfalt hinter der Katen-Tür. Manche haben schnell die Handy-Kamera zur Hand. „Lassen Sie den Fotoapparat aus“, rät der Künstler ihnen dann gern. „Leben Sie lieber aus der Erinnerung heraus.“ Andere Besucher würden gezielt wegen seiner Werke ins Moor kommen. Die nehmen dafür auch lange Wege in Kauf. „Im Dorf Teufelsmoor trifft sich die Bundesrepublik“, bringt Heinz Cymontkowski es auf den Punkt.

In seinem langen Künstlerleben – „ich habe schon immer gemalt und in den 70er-Jahren in Berlin schon Bilder verkauft“ – treibe ihn die innere Neugier, erzählt Heinz Cymontkowski. „Ich will immer alles verstehen.“ Dafür blickt er vor und zurück, ist nicht festgelegt auf eine Richtung. Ständig bekomme er Impulse, beschreibt der Maler seinen Schaffensprozess. „Die Themen kommen über das Sehen und Wahrnehmen zu mir. Deshalb entsteht auch diese Vielfalt.“ Was die Menschen gerade umtreibt, verarbeitet er in seinen Bildern und Objekten.

Und das auf sehr vielfältige Weise. Aquarelle und kolorierte Tusche-Arbeiten auf Papier gehören dazu. Und immer wieder in Öl auf Leinwand gemalte Bilder. Stets versuche er, seine „Handschrift noch mal zu verfeinern“. Die ist in seinen Zeichnungen dynamisch. Manches entsteht in einem schnellen Zug in nur wenigen Sekunden. „Angedachte Werke“ nennt er die Ergebnisse. Der Betrachter hat die Möglichkeit, das Bild zu erleben und seinen Assoziationen Raum zu geben.

Es gibt Tusche-Zeichnungen, in denen ein gewisser Schwung liegt, weil der Maler sie aus der Körperbewegung heraus geschaffen hat. Es gibt auch Bilder, bei denen Heinz Cymontkowski die Asche aus verbranntem Zeitungspapier mit Torf vermischt hat. „Es zeigt unser Fundament: die Zeitung als Informationsquelle und die Landschaft, auf der wir stehen.“ Mit gutem Auge können Betrachter in diesen Bildern noch winzige Schnipsel mit Buchstaben entdecken.

In seinen jüngsten Werken hat Heinz Cymontkowski mit einer Nähmaschine perforierte Linien übers Papier gezogen – Ausdruck für die Grenzen setzende Kraft der Maschine. „Schwerpunkt meiner Arbeit bleibt aber die Malerei mit Ölfarbe auf Leinwand“, sagt der Künstler. So zeigt er Wolkengebilde oder segelnde Torfkähne. Sparsam angedeutet und wie hingehaucht. Es reicht das Wesentliche.

Bis zum 31. Dezember zeigt Heinz Cymontkowski in seinem Atelier im Teufelsmoor (Zur kleinen Reihe, letztes Haus am Ende des sandigen Weges) seine aktuelle Ausstellung. Geöffnet ist sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr.