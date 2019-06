Es ist eng in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr in Axstedt. Die Samtgemeinde will das ändern. (Peter von Döllen)

Axstedt. Das Tragkraftspritzenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Axstedt wirkt neben dem modernen Tanklöschfahrzeug ziemlich klein. Der Entwicklung der Löschtechnik entsprechend fallen Feuerwehrfahrzeuge immer größer aus. Die Geräte brauchen mehr Platz und sind schwerer. Für viele Feuerwehren ergeben sich daraus Probleme. Zum Einen benötigen Fahrer eine Fahrerlaubnis, die allgemein nicht mehr im Führschein enthalten ist. Das heißt: Einige Feuerwehrkameraden müssen eine zusätzliche Ausbildung machen. Zum Anderen sind viele Feuerwehrhäuser für die großen Fahrzeuge einfach zu klein.

Das trifft auch auf Axstedt zu. Die Ortswehr verfügt insgesamt über vier Fahrzeuge. Neben den beiden Löschfahrzeugen gibt es noch zwei Mannschaftstransportfahrzeuge, die beide draußen oder unter einem Carport Platz finden. Eines davon ist hauptsächlich für die Jugendfeuerwehr im Einsatz. Die beiden Löschfahrzeuge stehen in der Halle jeweils dicht an den Außenwänden. „Da kann keiner vernünftig einsteigen oder etwas an den Fahrzeugen machen“, erklärt Ortsbrandmeister Wolfgang Tunnat den Mitgliedern des Samtgemeindeausschusses für Ordnung, Kultur und Soziales, die an diesem Tag nach Axstedt gekommen sind, um sich vor Ort die Situation anzuschauen.

Türen sind nicht ganz zu öffnen

Und die ist alles andere als optimal. Da sind sich alle einig. Eigentlich soll zwischen geöffneten Fahrzeugtüren und der Wand mindestens ein Abstand von 50 Zentimetern sein. In Axstedt lassen sie nicht mal vollständig öffnen. Hinzu kommt, dass sich die Kameraden auch noch in der Halle umziehen. Getrennte Umkleideräume für Frauen und Männer stehen deshalb auch auf der Wunschliste des Ortskommandos. Zudem sollte die Parkplatzsituation verbessert werden. 30 Aktive zählt die Ortswehr. Bei einem Einsatz wird es eng, wenn die Einsatzkräfte ihre Autos abstellen.

„Wir müssen hier aktiv werden“, findet auch Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock. Geld für entsprechende Planungen sind bereits vorsorglich im Haushalt vorgesehen worden. Ein Planer soll nun Lösungen erarbeiten. Der Platz wäre vorhanden: Vor einigen Jahren wurde das alte Gemeindehaus abgerissen. Ein Anbau würde sich da anbieten. Dabei steht allerdings eine alte Rotbuche im Weg. Auch ein separater Bau wäre denkbar. Das derzeitige Gebäude hat ohne Erweiterung nicht genügend Spielraum für Umbauten. Doch das sind alles nur Gedankenspiele. Die Verwaltung wird sich nun auf die Suche nach einem Planer fürs Axstedter Feuerwehrhaus machen.