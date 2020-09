Landkreis Osterholz. Wer soll nach meinem Tod den Nachlass, also Haus, Geld, Auto und Hausrat erhalten? Und wie stellt man das sicher? Diese Fragen musste der 71-jährige Wilhelm Meyners (Name von der Redaktion geändert) für sich beantworten. Unter anderem gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Testament zu verfassen. Die Folge heute ist der letzte Teil unserer kleinen Serie zum Thema Erben.

Meyners dachte zum Beispiel daran, ein privates Testament zu schreiben. Das muss handschriftlich und lesbar verfasst sein. Es hat die Orts- und Datumsangabe zu enthalten, muss mit einer eindeutigen Überschrift versehen sein. Am Ende ist das handschriftliche Testament mit vollem Namen zu unterschreiben, sonst ist es nicht gültig. Die bloße handschriftliche Unterzeichnung eines maschinell erstellten Texts genügt nicht.

Der Vorteil beim handschriftlich verfassten Testament besteht darin, dass praktisch keine Kosten entstehen. Aber es gibt auch Nachteile wie juristische Fehler oder Unklarheiten. Ferner schließen Juristen die Gefahr nicht aus, dass das Testament nach dem Tod nicht gefunden oder absichtlich vernichtet wird, weil sich beispielsweise ein Verwandter benachteiligt fühlt.

„Als Erblasser muss man sich überlegen, ob man Vertrauen zu seinen Angehörigen hat und diese ein aufgefundenes handschriftliches Testament dem Nachlassgericht übergeben würden“, sagt Rechtsanwältin Britta Grotheer-Schmitz von der Kanzlei Eilers, Grotheer-Schmitz und McKay. Beim notariellen Testament sind nach ihren Worten die Wege vorgezeichnet, weil das vom Notar beurkundete Testament von ihm direkt beim zuständigen Nachlassgericht hinterlegt und im zentralen Testamentsregister registriert wird. „Aber auch handschriftliche Testamente können auf Antrag beim Nachlassgericht in die besondere amtliche Verwahrung gegeben werden. Dann ist der weitere Ablauf so wie bei den notariellen Testamenten.“ Die Verwahrung sei kostenpflichtig, so die Juristin. „Wer seinen Angehörigen also vertraut, kann diesen mitteilen, wo er sein Testament im Falle des Falles in der Wohnung liegen hat, sodass diese es dem Nachlassgericht zuführen können.“ Gegebenenfalls könne dadurch Geld gespart werden. „Auch ein handschriftliches Testament sollte aber vorher mit einem Rechtsanwalt oder Notar besprochen werden, damit es inhaltlich eindeutig ist und so Streitigkeiten innerhalb der Familie vermieden werden können“, lautet der Rat Grotheer-Schmitz'. Daneben gibt es das notarielle Testament. Dabei kümmert sich der Notar um die Formalitäten. Juristen halten es für einen Vorteil, dass es „klar und sicher“ sei und Auseinandersetzungen vorbeuge. Ein notarielles Testament ersetzt in der Regel den Erbschein und erspart den Erben Kosten. Allerdings fallen dabei Notarkosten an. Die sind abhängig vom Vermögen. Beträgt es zum Beispiel 100 000 Euro, ist eine Gebühr von 273 Euro fällig. Hinzu kommen Auslagen und die Mehrwertsteuer des Notars.

Berliner Testament

Ein gemeinschaftliches Testament, auch Berliner Testament genannt, kommt für Meyners nicht mehr in Frage, da er Witwer ist. Ehepaare und eingetragene Ehepartner können dieses Testament aufsetzen. Danach erbt der länger Lebende alles. Erst nach dessen Tod erben die Kinder oder andere Angehörige. Es kann nur gemeinsam geändert werden, nach dem Tod des zuerst Verstorbenen gar nicht mehr. Grotheer-Schmitz sieht einen Vorteil im Berliner Testament. Er liegt nach ihren Worten darin, dass der überlebende Ehegatte, gerade wenn er in einer von ihm und dem nun verstorbenen Ehegatten gemeinsam bewohnten Immobilie lebt, vor den Ansprüchen der Kinder geschützt wird. „Würden die Kinder ihren Erbteil fordern, müsste in der Regel das Haus verkauft werden, weil nicht immer genügend Barmittel für die Auszahlung der Kinder zur Verfügung stehen. Der überlebende Ehegatte müsste somit ausziehen.“ Einen vollkommenen Schutz aber biete das Berliner Testament auch nicht. „Denn die Kinder können ihren Pflichtteil, die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, dennoch fordern. Um dies zu verhindern, wird dann in der Regel ein besonderer Passus aufgenommen.“ Er regele, dass das Kind, das seinen Pflichtteil nach dem ersten Tod eines Elternteils fordere, auch nur den Pflichtteil nach dem Tod des zweiten Elternteils erhalte.

Einen Nachteil sieht Grotheer-Schmitz in der Bindung des überlebenden Ehegatten an die Verfügungen des gemeinsamen Testamentes. „Möchte man diese lockern oder aufheben, kann in das Berliner Testament aufgenommen werden, inwieweit der überlebende Ehegatte von der Bindungswirkung befreit werden soll“, rät sie.