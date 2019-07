Nach sechs Workshop-Tagen zeigten die Musikschüler im Abschlusskonzert, was sie eingeübt hatten. (Monika Fricke)

Teufelsmoor. Eine Woche lang intensiv musizieren, Spaß haben, Kanu fahren, grillen, singen und mit Instrumenten experimentieren – das alles bot die Kontaktstelle Musik der Kreismusikschule Osterholz Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren im Workshop „Six Days in Music im Teufelsmoor“. Das Gasthaus Schamaika an der Hammebrücke bot in diesem Jahr zum sechsten Mal beste Voraussetzungen für die beliebte musikalische Ferienfreizeit.

Höhepunkt des Workshops war das Abschlusskonzert in der großen Scheune hinter dem Gasthaus. Dort hörten und sahen die ‚Angehörigen der Teilnehmer und Gäste die Ergebnisse von sechs intensiven Tagen „in music“. Neue Jugendbands und Ensembles waren spontan entstanden.

Die drei Dozenten Uta Fasold (Flöten), Gerhard Malcher (Schlagzeug/ Percussion) und Andreas Bäuml (Gitarre) berichteten begeistert von sechs tollen Tagen. Zusätzlich ergänzte die Gesangslehrerin Meike Heegard das Workshop-Programm mit Gesangsunterricht. In diversen Räumen des Gasthauses mit Ferienbungalows und Moorkate fanden einzelne Gruppen beste Voraussetzungen für ihre Übungsstunden. Die Musiklehrer pendelten zwischen den Probenräumen hin und her und waren schwer beeindruckt, was sie von den jungen Musikschülerinnen und -schülern zu hören bekamen.

„Durch das gemeinsame Musizieren sind wir eine große Familie geworden“, so Uta Fasold, „es bildeten sich viele Freundschaften“. „Wir hatten viele wunderbare Erlebnisse und Erfahrungen“, berichtete die Flöten-Lehrerin den Angehörigen im Abschlusskonzert.

Zum Auftakt präsentierten alle 18 jugendlichen Musikschülerinnen und -schüler Samba-Klänge auf sämtlichen vorhandenen Percussions-Instrumenten. „Jeden Tag haben wir mit Samba gestartet“, erklärte Gerhard Malcher, das sei wichtig für die Ensemble-Arbeit, erfuhren die Konzertgäste.

Einige neue Ensembles hatten sich in den vergangenen Tagen gebildet, darunter unter anderen das „Mixed Ensemble“, das mit Querflöten, Blockflöten, Gitarren und Cajon „Good News“ zum Auftakt anstimmte.

Gitarren-Quartette, Gesangs-Duos, Percussions-Ensembles und die Damons-Band gaben dem Publikum Kostproben ihrer Übungsstunden. Die Dozenten erlebten viele Überraschungen, zum Beispiel hatten Marleen (Akkordeon) und Hendrik (Gitarre) allein den Clapton-Song „Tears in Heaven“ eingeübt und präsentieren ihn dem Publikum.

„Wir hatten viel Spaß, schade, dass es schon zu Ende ist“, sagten Jane und Merle, die beide Querflöte spielen. Sie hätten viel Freizeit gehabt und „das Kanufahren war toll“.

Gerhard Malcher kündigte am Ende an, dass auch in den kommenden Jahren wieder Workshops im Gasthaus Schamaika stattfinden werden, jeweils in der ersten Ferienwoche der Sommerferien.