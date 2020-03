Armin Podszus fährt viel mit dem Rad. Laut ihm ist gute Planung wichtig. Dennoch sollte man sich auf plötzliche Änderungen während der Radtour einstellen. (JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Armin Podszus hat – mit Unterbrechungen – 25 Jahre lang Radtouren für den Kneippverein geplant und angeleitet. Er kann auf einen großen Fundus an Erfahrungen zurückblicken. „Eine gute Planung ist alles, und trotzdem muss man sich auf plötzliche Änderungen einstellen“, sagt Podszus. Änderungen, wie sie beispielsweise das Wetter auslösen, wenn der wolkige Tag plötzlich doch in heftigen Schauern endet, oder Gegenwind das Vorwärtskommen immer schwieriger macht.

Mitte der 90er-Jahre, als Podszus begann, Radtouren für den Kneippverein zu planen, hatten die teilnehmenden Radfahrer maximal Mehrgangschaltungen an ihren Fahrrädern. „Heute nimmt die Zahl der E-Bike-Fahrer immer mehr zu, die Anzahl der Teilnehmer sinkt aber“, bedauert Podszus, der sich noch an Teilnehmerfelder von 20 oder 30 Personen erinnern kann. Heute, so sagt er, kommen manchmal nur noch ein halbes Dutzend zusammen.

Die Vorbereitung für jede Tour umfasst bei dem Kneippverein auch immer ein Abfahren der gesamten Strecke durch den Tourenplaner ein oder zwei Tage bevor die Tour ansteht. „Es kann sich verkehrstechnisch immer etwas ändern. Eine Baustelle muss eingerichtet werden, oder der Weg ist beschädigt, vielleicht sind auch durch ein vorangegangenes Unwetter Wegstrecken unpassierbar geworden“, zählt Podszus einige Gründe auf.

Wichtig ist es auch, auf die körperliche Verfassung der Teilnehmer zu achten, weiß der erfahrene Tourführer. „Man sollte sich immer überlegen, wo unterwegs eingekehrt oder gerastet werden kann. Nicht jeder Teilnehmer hält eine volle Strecke lang durch“, sagt Armin Podszus. Hilfreich sei es auch, wenn sich die Teilnehmer darauf verständigen, ob sie auf E-Bikes oder auf konventionellen Drahteseln auf Tour gehen wollen. Wer in der Gruppe fährt, muss darauf achten, dass sie auch zusammenbleibt. Einigen E-Bike-Fahrern seien die konventionellen Radler manchmal zu langsam, wenn sie Steigungen nicht so bequem nehmen können. Dann sei es geraten, entweder Rücksicht zu nehmen und öfter anzuhalten. Alternativ könnten E-Bikes gleich im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Viele tolle Radtouren

Sind solche Formalitäten geklärt, brauchen sich die Radfahrer, so sie denn nicht an einer von einem Veranstalter geplanten Tour teilnehmen, nur noch überlegen, welchen Teil des Landkreises Osterholz sie erkunden möchten.

Knapp zwei Stunden dauert zum Beispiel eine Tour, die über etwa 25 Kilometer vom Startpunkt am Osterholz-Scharmbecker Bahnhof durch die Felder über An der Beek und Breites Wasser nach Neu Helgoland zum Rastplatz im Biergarten führt, von wo es zur Hammebrücke und an den Aussichtsturm in den Postwiesen geht. In der schönen, flachen Teufelsmoorregion sind auf dieser Strecke maximal 50 Höhenmeter zu überwinden.

Mit 46 Kilometern ist die dreistündige Tour schon etwas anspruchsvoller, die von Osterholz-Scharmbeck neben der Landstraße nach Lilienthal, und von da aus nach Worpswede und zurück nach Osterholz-Scharmbeck führt. Dabei müssen immerhin 120 Höhenmeter überwunden werden. Auch hier ist ein Abstecher nach Neu Helgoland eingeplant, wo ein kühles Erfrischungsgetränk oder ein Eisbecher verbrauchte Energien wieder zurückbringen.

Nur knapp 18 Kilometer lang ist eine Runde, die die Radler in etwas mehr als eine Stunde entlang der Hamme und über die Hammebrücke führt. Sie eignet sich als leichte Fahrradtour besonders gut für Anfänger und Ungeübte, oder auch für Familien mit jüngeren Kindern.

Abenteuerlustige können von Osterholz-Scharmbeck aus zu einer 40 Kilometer langen Tour, für die gut zweieinhalb Stunden benötigt werden, zum Schulschiff Deutschland und zum Lesum-Sperrwerk aufbrechen. 170 Höhenmeter sind auf der Strecke zu überwinden, eine gute Grundkondition der Teilnehmer ist daher anzuraten.

Armin Podszus lädt übrigens am 17. Mai – so es die Lage in Deutschland erlaubt – die Radfahrer zu einer etwa 40 Kilometer langen Tour vom Bremer Hauptbahnhof zurück zum Bahnhof Osterholz ein. Zunächst fahren die Teilnehmer mit dem Zug nach Bremen. Über Bremen-Findorff und den Bürgerpark geht es dann, vorbei am „Haus am Walde“, über Kuhsiel, Borgfeld, Lilienthal und Worpswede zurück nach Osterholz-Scharmbeck. „Diese Tour war schon für 2019 geplant gewesen, musste dann aber ausfallen“, erzählt Podszus. „Jetzt holen wir die Fahrt einfach nach“.

Nicht jede Fahrt muss unbedingt Richtung Worpswede führen. Eine dreistündige Radtour über knapp 50 Kilometer führt die Radler von Osterholz-Scharmbeck nach Meyenburg zum Melkhus Meyenburg und dann zurück zum Ausgangsort. 190 Höhenmeter werden auf der Strecke überwunden, die kein besonderes Können, dafür aber eine gute Grundkondition erfordert.

Knapp zwei Stunden nimmt eine Rundfahrt in Anspruch, die von Osterholz-Scharmbeck aus über 28 Kilometer zum Melkhus in Heine und nach Hagen im Bremischen führt. Diese leichte Tour ist für alle Fitnesslevel geeignet und setzt ebenfalls kein besonderes Können voraus.

Wer jetzt Lust auf viel körperliche Bewegung an frischer Luft bekommen hat, aber nicht genau weiß, in welche Himmelsrichtung er sich wenden soll, der findet im Internet schöne Rundtouren durch den Landkreis Osterholz und bis hinein ins Cuxland:

https://www.komoot.de/guide/49842/radtouren-rund-um-osterholz-scharmbeck

https://www.teufelsmoor.eu/rund-ums-rad/fahrradtour/radtouren-ohz/

https://www.outdooractive.com/de/radrouten/osterholz-scharmbeck/radfahren-in-osterholz-scharmbeck/2427768/

https://www.osterholz-scharmbeck.de/portal/seiten/radtouren-900000104-21040.html

https://tourismus.meinestadt.de/osterholz-scharmbeck/outdoor/radtouren

http://www.radtouren-teufelsmoor.de/rund-um-osterholz/

Und wer gar Lust auf eine längere Radwanderung bekommen hat, der findet auf „Marsch, Moor und Meer – RadReiseRegion Wesermarsch“ viele Anregungen für eine garantiert emissionsfreie Tour durch Norddeutschland. Für vier Tage kann man sich auch auf die Spuren des ehemaligen Elbe-Weser-Radwegs begeben, oder drei Tage auf dem Hamburg-Bremen Radweg verbringen.

Nur munter den Drahtesel satteln, und ab geht es.