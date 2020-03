Wolken spiegeln sich im Regenwasser auf den Wiesen zwischen Osterholz-Scharmbeck und Worpswede. (Christiane Jürß)

Wenn der Sturm sich verzieht und die Wolken Platz für die Sonne machen, herrscht in diesen Tagen eine besondere Stimmung in der Hamme-Niederung. Die Regenfälle der vergangenen Wochen haben nicht nur die Talsperren im Harz mit dringend benötigtem Wasser gefüllt. Sie haben auch die Weiden und Wiesen zwischen Osterholz-Scharmbeck und Worpswede in eine Seenlandschaft verwandelt. Vielleicht ein schwacher Widerschein vergangener Tage: Bevor die Schleusen gebaut und überall Gräben gezogen wurden, versank die Niederung regelmäßig im Wasser. Ringe in der Mauer an der St. Jürgens Kirche erinnern an diese Zeit. An ihnen wurden die Boote, mit denen die Menschen bei Land unter unterwegs waren, vertäut. Heute lässt der Anblick einen innehalten und träumen – so wie es Christiane Jürß tat.