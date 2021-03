Der Beverstedter Regio-Markt ist ein Herzensprojekt von Brunhild Ritzenhoff, hier im Bild mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und dem Landtagsabgeordneten Oliver Lottke (v. l.) bei einem Besuch des Marktes. (Günter Zint)

Hagen. Ihr Tag beginnt mit dem Füttern ihrer Tiere und einem ausgedehnten Spaziergang: Jeden Morgen nutzt Brunhild Ritzenhoff die Möglichkeit, mit ihren Hunden mehrere Kilometer durch Wald und Flur zu laufen. Als sie vor vielen Jahren das weit außerhalb gelegene Aussiedlerhaus im Bramstedter Ortsteil Lohe kaufte, in dem sie wohnt, gab es rund um die Hofstelle so gut wie keine Bäume: Ab 1980 habe sie hier Tausende Bäume gepflanzt und aufgeforstet, erzählt sie.

Der Einsatz für die Natur vor ihrer Haustür ist nur ein Aspekt des Engagements von Brunhild Ritzenhoff, von vielen liebevoll nur Bruni genannt. Lang ist die Liste ihrer Ehrenämter. „Jeder hat genug, um das Leben anderer Menschen zu verbessern“, sagt sie und beschreibt das wahrhaftige Glück in ihrem Leben als Motor für ihre Aktivitäten. Auch wenn sie dem bekannten Glas produzierenden Unternehmen entstammt, der Start ins Leben war für Brunhild Ritzenhoff, Jahrgang 1939, nicht leicht: „Ich bin 1943 an Kinderlähmung erkrankt, in Westfalen gab es damals eine Polio-Epidemie. Im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs lag ich eineinhalb Jahre im Krankenhaus und war halbseitig gelähmt“, erzählt sie. Zum Glück habe sich die Lähmung bei ihr zurückgebildet und auf den linken Arm und die linke Hand beschränkt, die sie bis zum Alter von 13 Jahren kaum bewegen konnte. Eine aufwendige Operation habe den Zustand zusätzlich verbessern können.

„Meine frühe Kindheit war eine harte Zeit. Meine Mutter hat ihre Kinder und meinen Vater verlassen“, erzählt Brunhild Ritzenhoff. Ihr Vater habe für sie und ihre Geschwister Internate gefunden. „Ich hatte das große Glück, einen Platz im Internat am Solling zu bekommen.“ Besondere Menschen dort hätten sie stark gemacht und ihr die Angst genommen. „Sie haben mich mit Natur und Kultur, mit Literatur und Musik vertraut gemacht und mich sozusagen gerettet.“ Sehr schnell sei sie zur Klassen- und Schulsprecherin gewählt worden. Der Grundstein für ein lebenslanges Engagement und zahlreiche Interessen war gelegt.

1968 gründete Brunhild Ritzenhoff in Studienzeiten in München die Universitätskindertagesstätte, die es heute noch gibt, und übernahm den Vorsitz. „Eines meiner Lieblingsprojekte“, meint sie rückblickend. Es folgte der Schülerladen Moabit in Berlin, der Kauf des Schiffes „Sirius“ für Greenpeace gemeinsam mit Freunden und kommunalpolitisches Engagement. 1986 trat Brunhild Ritzenhoff den Grünen bei und wurde im gleichen Jahr in den Rat der damaligen Samtgemeinde Hagen sowie zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt. Von 1991 an saß sie 15 Jahre im Cuxhavener Kreistag, war von 1996 bis 2011 stellvertretende Landrätin. Schon 1988 gründete sie den Förderverein der Hagener Waldschule und übernahm dort den Vorsitz ebenso wie im Schulverein. 1993 konstituierte sich mit ihr die Flüchtlingsinitiative Hagen. Die Hochschule Bremerhaven ernannte sie 2009 zur Ehrenbürgerin. Ein besonderes Herzensprojekt ist für Brunhild Ritzenhoff der Beverstedter Regio-Markt, den sie als Fördervereins-Vorsitzende mit anderen Engagierten ins Leben rief. Heute fördert sie die humanitären Organisationen Sea-Watch, Seebrücke, Pro Asyl und Ärzte ohne Grenzen.

„Im Zentrum meines Lebens und meiner Besorgnisse in diesen Zeiten aber stehen meine Töchter, meine Enkelinnen und das Glas-Unternehmen mit gegenwärtig 450 Beschäftigten“, sagt Brunhild Ritzenhoff.

Für ihr Engagement erhält sie auf Vorschlag von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Verleihung in Abwesenheit erfolgte bereits Anfang Dezember durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Die Aushändigung durch Landrat Kai-Uwe Bielefeld fand jetzt im kleinen Rahmen in der Burg zu Hagen statt.