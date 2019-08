Iris Belz möchte Literaturschaffenden den Austausch mit einem Publikum ermöglichen. (Kim Wengoborski)

Osterholz-Scharmbeck. Einen Raum, in dem Texte in die Welt entlassen werden, möchte das Team der Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck Autoren zur Verfügung stellen. In der Lesungsreihe Literatur-Stopp, die jeweils am ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr stattfindet, können Schreiber ihre selbstverfassten Werke vor Publikum lesen. Abgekürzt lautet der Titel der Veranstaltung LiSt 17. Die Lesungen dauern in der Regel nur 40 Minuten. Sie sollen ein kleiner Literatur-Stopp nach Feierabend sein – ein kurzes Innehalten für die Kunst und den Gedankenaustausch.

Was auf das Publikum zukommt, weiß es anders als bei anderen Lesungen, bei denen die Autoren bekannt sind, in der Regel nicht. „Es ist ein wenig wie eine Sneak-Preview“, sagt Iris Belz, die Leiterin der Stadtbibliothek. Denn oft sind die Texte noch nicht veröffentlicht worden. Viele der Autoren haben bisher nur für sich geschrieben.

Das Team der Bibliothek möchte dazu ermuntern, die Werke mit anderen zu teilen. „Texte sind Gedanken, die Kunst geworden sind“, sagt sie. „Wenn Künstler Gemälde erschaffen, werden diese oft ausgestellt. Texte hingegen bleiben oft im Verborgenen“, fügt sie hinzu.

Vor knapp eineinhalb Jahren hat die erste Lesung stattgefunden. Seither gab es Lyrik, Romane, Kurzgeschichten und Sachbücher. „Wir haben damals einen Aufruf gestartet, auf den sich verschiedene Autoren gemeldet haben“, erinnert sich Iris Belz. Mitmachen darf theoretisch jeder. Junge Autoren genauso wie ältere. Einzige Voraussetzungen sind, dass die Texte jugendfrei und rechts-konform sind. „Die Lesungen finden während der normalen Öffnungszeiten statt. Es könnten auch Kinder vorbeikommen und zuhören“, sagt Iris Belz. Autoren, deren Texte keine 40 Minuten Vorlesezeit füllen, können auch gemeinsam mit anderen lesen. In der Regel kommen die Vorlesenden aus der Region. „Wir möchten nicht nur Bücher verleihen, sondern diejenigen, die sich für Literatur interessieren, zusammenbringen“, erläutert Belz. Sie habe besondere Freude daran, zu sehen, welche Form Literatur haben kann, wenn sie noch frei sei und nicht in eine Form gepresst wurde, wie es bei bereits veröffentlichten Werken oft der Fall sei.

Darüber hinaus möchte das Team der Bibliothek einen Austausch über gesellschaftlich relevante Themen anregen. Daher haben die Mitarbeiter den Wolfsberater Hermann Kück gebeten, aus seinem neuen Buch „Dunkle Wolken über dem Wolfsparadies“ vorzulesen. Es ist bereits das dritte Buch, das der 72-jährige Lunestedter veröffentlicht. „Kein Tier spaltet die Meinungen so wie der Wolf“, weiß Kück. Auf der einen Seite seien die Wolfsideologen, die das Wildtier in jedem Fall schützen wollen, denen aber häufig Hintergrundwissen fehle. Auf der anderen Seite diejenigen, die dem Vierbeiner keinen Platz einräumen möchten, große Ängste haben und sie möglicherweise auch schüren. Seit sieben Jahren ist Hermann Kück Wolfsberater, setzt sich aber bereits seit seiner Jugend in verschiedenen Bereichen für ein harmonisches Miteinander von Mensch, Flora und Fauna ein.

Mithilfe der Bücher möchte der gelernte Tischlermeister auf seine Weise Kinder und Erwachsene zum Nachdenken anregen. „Das Schreiben liegt mir. Ich habe mein Leben lang geschrieben, zum Beispiel an Freunde oder was mir wichtig ist“, erzählt er. Dabei benötigt er keine modernen Geräte, sondern schreibt seine Gedanken per Hand und Stift nieder. „Ich muss nicht lange Grübeln und komme schnell auf den Punkt“, sagt Hermann Kück. Ob Grammatik, Zeichensetzung und Rechtschreibung korrekt sind, überprüft bei den Büchern ein Lektor.

Geld verdiene er mit seinen Büchern nicht. Sein erstes Werk „Horch, die Tiere erzählen“ wurde von der Bingo-Umweltstiftung finanziert. Die Bücher wurden daraufhin an Kinder verschenkt. Sein jetziges Buch hat er auf eigene Kosten produzieren lassen. Mittlerweile habe er zumindest so viele Bücher verkauft, dass die Kosten gedeckt sind.

Die Geschichten sind in der Regel aus Sicht der Tiere geschrieben. Sie erzählen unter anderem davon, wie die Tiere das Eindringen des Menschen in ihren Lebensraum wahrnehmen. Auch der Wolf ist permanent mit der Zivilisation konfrontiert. In „Dunkle Wolken über dem Wolfsparadies“ geht es um das Rudel, das vor rund eineinhalb Jahren im Landkreis Cuxhaven für großen Aufruhr gesorgt hat. Nachdem das Elternpaar durch äußere Einflüsse umgekommen war, machten die Jungtiere mehrfach Jagd auf Weidetiere und rissen etliche Schafe und Rinder.

Das Buch ist so verfasst, dass auch Kinder es gemeinsam mit ihren Eltern lesen können. Allerdings enthält es zum Schluss auch Bilder von gerissenen Tieren, die auf Kinder verstörend wirken können. „Ich möchte nichts beschönigen. Wenn es nicht anders geht, müssen wir die Wölfe durchaus entnehmen“, sagt Kück.

Ängste vor dem Wolf hält er für unbegründet. In vielen Teilen Deutschlands, darunter auch bei Garlstedt und bei Gnarrenburg, leben Wolfsrudel. Allerdings würden sie sich meist von Menschen fernhalten. „Mit ihren feinen Sinnen merken sie sofort, wenn sich ein Mensch nähert. Sie sind sehr scheu und gleichzeitig klug“, sagt Kück. Er selbst sei noch nie einem Wolf in freier Wildbahn begegnet. Lediglich junge Wölfe nähern sich manchmal aus Neugier dem Mensch. Zu unangenehmen Begegnungen könne es allerdings zwischen Hund und Wolf kommen. „Da zieht der Hund immer den Kürzeren“, sagt Kück.

Der Wolfsberater hofft, Sachlichkeit in die Debatte um den Wolf bringen zu können. Auch das sei ein Grund, weshalb er sein Buch geschrieben habe. Im Anschluss an die Lesung in der Bibliothek können die Gäste Fragen stellen und sich mit dem Wolfsberater austauschen.

Hermann Kück liest am Dienstag, 3. September, um 17 Uhr aus seinem Buch „Dunkle Wolken über dem Wolfsparadies“. Anmeldungen bei der Stadtbibliothek, Am Barkhof 10 a, unter Telefon 0 47 91 / 1 75 00 oder per E-Mail unter info@bibliothek-ohz.de. Spontangäste sind ebenfalls willkommen. Wer seine selbst verfassten Texte in der Lesungsreihe vorstellen möchte, kann sich ebenfalls bei dem Team der Bibliothek melden. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.bibliothek-ohz.de.