Gefiederter Nachwuchs

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Eine Schwanenfamilie beim Wassertreten

Brigitte Lange

Noch bis zum 15 Juli gilt in Niedersachsen die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit, während der Hundehalter ihre Tiere in der Landschaft an der Leine zu führen haben. Davon profitieren auch diese Schwäne.