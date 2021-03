Iris Belz, Leiterin der Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck, ist - genau wie ihre Kolleginin in Ritterhude und Hambergen - froh darüber, dass mit der Öffnung ein bisschen Normalität in ihren Berufsalltag zurückgekehrt ist. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. „Es geht uns wie allen anderen; wir würden gern zur Normalität zurück“, sagt Iris Belz. Einen Schritt in diese Richtung konnte die Leiterin der Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck nun machen. Genau wie ihre Kolleginnen von der Gemeindebücherei Ritterhude und der Samtgemeindebücherei Hambergen: Seit wenigen Tagen dürfen sie wieder Kunden in ihre Bibliotheken lassen. Ein entsprechender Passus in der Corona-Verordnung macht's möglich.

Landkreissprecherin Jana Lindemann bestätigt: „Unabhängig vom Inzidenzwert dürfen die Büchereien öffnen.“ Damit, so erklärt sie, fielen sie nicht unter die Regelungen für Hochinzidenz-Kommunen. Sollten die Infektionszahlen steigen und Lockerungen zurückgenommen werden, würde dies - so Stand heute - demnach nicht die Büchereien betreffen.

„Die ersten erfreuten Kunden waren schon da“, erzählt Iris Belz. Sie selbst genieße es, wieder mehr Kontakt zu ihnen zu haben. Das sei ein ganz anderes Arbeiten. Zwar hätten sie über die über die „kontaktlose Ausleihe“ während des Lockdown Verbindung zu ihren Kunden gehalten. Aber das sei nicht dasselbe gewesen. Sie freue sich beispielsweise über das Feedback, das sie nun wieder direkt zu ihren Vorschlägen, Neubestellungen und Präsentationen bekomme. Das habe ihr gefehlt.

Auch ihre Kollegin in Ritterhude, Bettina Albertsen, klingt glücklich: „Die Kinder kommen jetzt wieder; sich ein Buch oder Spiel über den Online-Katalog zu bestellen ist einfach nichts für sie.“ Und nicht nur sie, auch die Erwachsenen seien froh, in der Bücherei wieder selbst schnüstern zu können. „Jeder der rein kommt, sagt, wie schön das ist“, erzählt sie.

Nur mit Hygienekonzept

„Es war wirklich eine lange Zeit ohne Kunden“, stimmt ihr die Leiterin von Hambergens Samtgemeindebücherei, Sabrina Badenhop, zu. Sogar länger als in den anderen Kommunen - und das nicht nur gefühlt. Denn das Angebot der „kontaktlosen Ausleihe“, bei der Kunden Medien telefonisch oder online bestellen konnten, um sie zu einem vereinbarten Zeitpunkt an der Bücherei abzuholen, führten die Hamberger erst Anfang Februar ein. Wochen später als Ritterhude und die Kreisstadt. „Wir hatten uns Weihnachten bewusst dagegen entschieden“, sagt Badenhop. Damals seien die Infektionszahlen so hoch gewesen, dass sie selbst überzeugt gewesen waren, es sei besser, die Menschen blieben zu Hause. Als sich die Zahlen besserten, folgten sie Anfang Februar dem Beispiel der Nachbargemeinden.

Dass sie nun wieder öffnen, wieder Kunden in ihre kleine, gemütliche Bücherei lassen dürfen, „darauf haben wir zugefiebert“, bestätigt Badenhop. Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter hätten sie aber noch nicht zurückgeholt. Bei ihnen handele es sich schließlich um ältere Personen.

Natürlich ist nicht alles wieder „normal“. Alle Büchereien haben Auflagen erhalten. „Ohne Hygienekonzept geht es nicht“, bestätigt Bettina Albertsen. Allerdings unterscheide sich das aktuelle Konzept nicht wesentlich von dem, dass sie bereits im vorigen Jahr - zwischen den beiden Lockdown - eingeführt hatten. „Das einzige, was sich wirklich geändert hat, ist dass Masken nun Pflicht sind“, so Albertsen.

Weitere Informationen

Öffnungszeiten der Büchereien:

Die Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck hat wieder montags, dienstags und donnerstags von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie freitags und sonnabends (außer am 3. April) von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

In Ritterhude können Kunden die Gemeindebücherei dienstags und freitags von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr aufsuchen. Vom 30. März bis 6. April hat sie wegen der Osterferien nur Dienstag von 16 bis 19 Uhr offen.

Für Hambergen gelten mit mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr Sonderöffnungszeiten.