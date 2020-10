Bürgermeister Torsten Rohde (links) hat die Tränkdecke auf dem Weg nach Melchers Hütte überzeugt. Zurzeit sammle man Erfahrungen mit dem Verfahren, sagt er. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Ausflügler erreichen das Lokal Melchers Hütte ab sofort auf Edelsplitt. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck hat den 1100 Meter langen Weg instand setzen lassen. Um die Schlaglöcher zu glätten und den Staub auf der Schotterstrecke zu binden, wurde ein im Stadtgebiet bislang wenig bekanntes Verfahren eingesetzt.

Bürgermeister Torsten Rohde und Baudezernent Manuel Reichel schienen mit dem Ergebnis der Straßenreparatur bei einem Ortstermin zufrieden zu sein. Mit den Schuhspitzen zogen sie immer wieder über den knirschenden, neuen Schotterbelag aus sogenanntem Edelsplitt. Und auch der Pächter des Ausflugslokals, Wolfgang Teichmeier, hält viel von der Straßenreparatur. „Es ist ein Traum, sagen die Ausflügler, wenn sie jetzt zur mir kommen.“

Die Stadt hat den gut vier Meter breiten Schlackeweg mit einer sogenannten Tränkdecke versehen lassen. Anfang September hat eine Spezialfirma zunächst die Schlaglöcher auf der Strecke verfüllt und verdichtet. Danach wurde eine Bitumenflüssigkeit aufgespritzt und eine Schotterschicht aufgetragen. Anschließend wurde das Material angewalzt und der Vorgang ein weiteres Mal wiederholt. Nun ist der deckende Belag maximal vier Zentimeter dick und damit ausreichend stabil, um das Staub- und Schlaglochproblem in den Griff zu bekommen. Die oben aufliegenden Splittreste würden sich nach und nach in den Belag „einarbeiten“. Die Kosten liegen bei 30 000 Euro.

„Kostengünstig und haltbar“

Eine etwa 25 Zentimeter dicke Asphaltdecke hätte auf gleicher Länge mit 150 000 Euro zu Buche geschlagen, betont Rohde. Somit habe man mit dem neuen System gleich mehrere Punkte in den Griff bekommen: Es sei kostengünstig, verhältnismäßig haltbar, einfach zu reparieren und passe zudem besser in die Landschaft. Immerhin liege der Weg in einem Naturschutzgebiet.

Die besondere Lage der Straße habe dazu geführt, dass die Baumaßnahme nicht wie im Straßenausbaukonzept vorgesehen im Frühjahr erfolgen konnte. Denn in Rücksprache mit der Kreisbehörde hatte sich herausgestellt, dass in der Brut- und Setzzeit keine Straßenbau-Arbeiten zulässig sind. Deshalb sei man erst im September dazu gekommen, erläutert der Bürgermeister. „Aber jetzt ist alles schön.“ Jahrelang war das anders. Teils grobe Kiesbrocken lugten stellenweise aus dem Schotterbett hervor. Bei Regen bildeten sich Pfützen, dessen Wasser nach und nach den Untergrund freispülte. Autos, die den Weg zum Ausflugslokal befuhren, vergrößerten mit ihren Reifen die Schadstellen. Und bei Trockenheit wirbelten die Vorbeifahrenden dichte Staubwolken vom Boden auf, in denen die überholten Radtouristen nach Luft rangen. „Auch mussten wir den Radfahrern hin und wieder mit Flickzeug aushelfen, weil die spitzen Steine ihre Reifen haben platzen lassen“, erinnert sich Wolfgang Teichmeier. Das sei nun glücklicherweise vorbei.

Frank Wiesner, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung und Bauen bei der Stadt, rechnet damit, dass die nun erfolgte Reparatur einige Jahre halten wird. Natürlich müsste der Zustand des bei Radtouristen und Spaziergängern beliebten Wegs immer wieder beobachtet werden, macht er klar. Aber eine Reparatur sei relativ einfach vorzunehmen, da der Belag auch stellenweise gut reparabel sei, betont sein Kollege Jan Birmele. Die Tränkdecke eigene sich besonders für gerade Straßen. In Kurven hingegen würden Autoreifen durch Scherkräfte die Deckschicht immer wieder beschädigen und dadurch aufwühlen. Ein weiterer Vorteil des neuen Verfahrens: Da es eine Spezialfirma mache, werde der Baubetriebshof entlastet.

Zurzeit sammle man Erfahrungen mit dem Reparatursystem. Ein derartiges Verfahren ist schon für den Straßenabschnitt Am Ziegelmoor in Scharmbeckstotel und für den Hermann-Löns-Weg in Heilshorn angewendet worden. Auch dort sehe es vielversprechend aus, hat Torsten Rohde festgestellt. Nun müsse man abwarten, ob sich der Belag bewährt, betont der Bürgermeister.