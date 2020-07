Die von Peter Göbel angeschobene Bürgerinitiative "Corona Einkaufshilfe OHZ" stieß auf große Resonanz - und ist bis heute aktiv. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Wir waren ein bisschen naiv“, räumt Frederik Burdorf ein. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so groß werden würde.“ Als Vorsitzender des Osterholzer Kreisverbands der Jusos hatte Burdorf Mitte März eine Einkaufshilfe für die Leute auf die Beine gestellt, die zu einer Covid-19-Risikogruppe gehören beziehungsweise bereits am Coronavirus erkrankt waren und nicht selbst in die Geschäfte gehen durften oder mochten. Statt der erwarteten ein, zwei oder drei Nachbarn aus Hambergen und der Kreisstadt meldeten sich 40 Hilfesuchende bei den Jusos. „Mit unseren 20 Helfern klappte alles trotzdem gut“, sagt Burdorf.

Er selbst erledigte auch Einkäufe. „Dabei habe ich die unterschiedlichsten Varianten erlebt.“ Von der klassischen Einkaufsbox mit handgeschriebenem Einkaufszettel und Bargeld, die ihm vor die Tür gestellt wurde, bis hin zum Online-Einkaufszettel, den die Enkel in der Ferne zusammengestellt hatten, um das Einkaufsgeld zu Geld überwiesen, sei alles dabei gewesen. „Ich habe außerdem Sachen wie Blutwurst kennengelernt, die mir bis dahin total fremd waren.“

Wie die Jusos, so scharte auch Peter Göbel in Osterholz-Scharmbeck im März viele Kräfte um sich, um in der Pandemie den Einkauf für andere zu übernehmen. Anders als die Jusos, die ihr Angebot Anfang Juli langsam ausklingen ließen, läuft Göbels Bürgerinitiative „Corona Einkaufshilfe OHZ“ bis heute. „Die Hoch-Zeit war aber im April“, erzählt er. „Damals halfen wir über 100 Leuten; heute sind es noch 25 bis 30 Personen, unsere Stammkunden.“ Kaum weniger groß sei die Anfrage von Menschen gewesen, die ihre Hilfe anboten. „Zeitweise packten 70 Helfer mit an; im Moment sind es noch 35“, sagt der Kreisstädter.

„Mein Vater hat mir beigebracht: ,Wenn ein Mensch Hilfe braucht, sollst du helfen.'“ So sei er nun mal aufgewachsen, sagt Göbel. „Und nichts anderes habe ich mit der Einkaufshilfe getan.“ Die große Resonanz, auf die die Initiative gestoßen war, habe ihn hoffen lassen, dass sich durch die Pandemie etwas in unserer Gesellschaft ändern würde. Aber nun, da die erste akute Angst vor dem neuen Erreger überwunden sei, „da schwindet auch die Hilfsbereitschaft“, stellt Göbel mit Bedauern fest.

Er sorgt sich. Für einige der noch verblieben Haushalte, die von der „Corona Einkaufshilfe OHZ“ unterstützt werden, „wäre es eine Katastrophe, wenn wir unsere Hilfe einstellen würden“. Es handele sich um ältere Leute, die nicht nur wegen des Coronavirus' auf Unterstützung angewiesen seien. Der Kreisstädter grübelt seit Längerem darüber, wie ihnen weiterhin geholfen werden könne. Göbel ist überzeugt: „Unsere Helfer sind so motiviert, dass sie selbst ohne Corona diesen Leute helfen möchten.“ Er selbst müsse sich irgendwann aus der Organisation ausklinken; aus beruflichen Gründen. Als Lösung schwebt ihm ein Verein vor, der die Hilfe künftig übernehmen könnte. Die Vereinsgründung wolle er auch gern begleiten. „Aber das ist Zukunftsmusik.“

Auch deshalb, weil Peter Göbel zum jetzigen Zeitpunkt die „Corona Einkaufshilfe OHZ“ auf noch weiterführen will. „Auf jeden Fall bis zum Herbst.“ Wie es dann weitergehe, hänge von der Lage ab; davon, ob das Virus wieder um sich greife. „Ein Ende der Pandemie sehe ich noch nicht“, sagt Göbel. Eine zweite Welle mag er nicht ausschließen.

Brigitte Matthes gehörte ebenfalls zu denen, die sich zu Beginn der Krise Sorgen machten und helfen wollten. Für Garlstedt plante sie eine Einkaufshilfe. Ins Leben gerufen habe sie die auch. „Wir sind aber gar nicht richtig zum Einsatz gekommen“, erzählt sie der Redaktion. Tatsächlich hätten sie viele Hilfsangebote gehabt. Aber Hilfesuchende blieben aus. Sie geht davon aus, dass in einem Ort wie Garlstedt die Nachbarschaften noch funktionierten, die Familien einander helfen könnten. Ihre Einkaufsinitiative habe daher zwar nicht gezündet, „aber ich war froh, dass offensichtlich alle versorgt sind“, so Matthes.

Ähnliche Erfahrungen hat der Sandhausener Jörg Kockert mit seinem Einkaufsangebot gesammelt. „Die Hilfsbereitschaft im Ort ist enorm“, berichtet er. „Innerhalb kürzester Zeit hatte ich 30 Leute zusammen, die helfen wollten.“ Den Helfern standen allerdings nur wenige Hilfesuchende gegenüber. „Wir sind nie an irgendwelche Kapazitätsgrenzen gekommen“, sagt Kockert. Vielleicht sei der Zusammenhalt in einem kleinen Ort wie Sandhausen einfach ein anderer, überlegt er. Auch wenn die Einkaufshilfe nicht mehr wirklich benötigt werde: „Das Netzwerk gibt es noch“, sagt er und versichert, es jederzeit zu reaktivieren, falls ihre Hilfe benötigt werde.

In Ritterhude hatte Anna Höpner als Mitglieder Badgers-Damenmannschaft Hilfe in der Pandemie organisiert. Aber auch ihr Angebot wurde kaum in Anspruch genommen. „Vier Damen und einem Herrn konnten wir helfen“, erinnert sie sich. Allerdings nur einmal, dann hatten diese Betroffenen in ihrer eigenen Nachbarschaft oder der Familie Unterstützung gefunden. Entmutigt hat sie das nicht: „Ich würde jederzeit wieder helfen wollen“, versichert Anna Höpner.

Für Frederik Burdorf und seine Mitstreiter im Juso-Kreisverband steht das ebenfalls außer Frage. „Wir haben unser Netzwerk, und ich habe allen gesagt, wenn es in unserer Region wieder kritisch wird, die Todeszahlen wieder steigen, es einen regionalen Lockdown gibt, dann bieten wir unsere Hilfe wieder an.“