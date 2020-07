Die Stadt Osterholz-Scharmbeck rechnet mit einem Einnahmerückgang in siebenstelliger Höhe. (Daniel Reinhardt)

Osterholz-Scharmbeck. Welche Auswirkungen hat die weltweite Corona-Krise auf kommunale Haushaltsplanungen? Das war ein Thema, das im Finanzausschuss der Stadt Osterholz-Scharmbeck jetzt zu einer angeregten Debatte führte – die aber den Zuhörer mit noch mehr Fragen zurückließ als er Antworten sich erhoffen durfte. Immerhin verbreitete Kämmerer Volker Lütjen ein wenig Zuversicht im Rund des Ratssaals, indem er die Hoffnung äußerte, dass dank der in Tempo und Konsequenz überzeugend gestalteten Rettungsschirme und Solidarpakte „2020 noch glimpflich für uns ausgehen könnte“. Er spricht freilich von einer Momentaufnahme in einer „dynamischen Entwicklung“. Für das Jahr darauf wage er keine Prognose. „Das wäre bloß Kaffeesatzleserei!“

Zuweisungen, Steuern und Gebühren sind die wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Deshalb hat eine schwere Rezession unmittelbare Effekte für deren enge Handlungsspielräume. Nach der im Mai vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten Steuerschätzung beträgt der Rückgang bei den Kommunen für 2020 – verglichen mit den Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 – über 15 Milliarden Euro, davon 13 Milliarden durch Gewerbesteuerausfälle.

Eine Million Euro zinslos gestundet

Letzteres rührt nicht nur von der schlechten Ertragslage vieler Firmen in der beginnenden Pandemie her, sondern auch von der großzügig offerierten Möglichkeit, Steuerzahlungen zinslos stunden zu lassen. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck hat allein dadurch eine Million Euro vom geplanten Gewerbesteueraufkommen eingebüßt, etwa zwölf Prozent der kalkulierten 8,2 Millionen. Stand 15. Juni. Es könnte noch mehr werden.

Was den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer angeht, geht der Chef des Finanzressorts im Rathaus von 1,3 Millionen Euro aus, die eingebüßt werden, legt man die Mai-Steuerschätzung zugrunde, die einen zehnprozentigen Rückgang gegenüber den Hochrechnungen vom vorigen Herbst in Aussicht gestellt haben. Weitere Belastungen für den städtischen Haushalt 2020 erwartet Lütjen durch Einnahmeausfälle oder Mehrausgaben wegen der befristeten Reduzierung der Umsatzsteuer, der Vergnügungssteuer, der Erstattung der Kita-Beiträge, der außerschulischen Betreuung und weiterer Corona-Aufwendungen. Er setzt dafür eine Größenordnung von 300 000 Euro an. Verlässlichere Prognosen wären erst nach der „historischen“ Zwischensteuerschätzung im September und nach einer dritten im November zu erwarten.

Werner Schauer stellte für die SPD-Fraktion zusammenfassend fest, dass die Einnahmeverluste durch das verringerte Steueraufkommen wohl ausgeglichen würden. „Und die zusätzlichen Kosten müssen wir irgendwie stemmen.“ Er warnte allerdings davor, sich nach dem ökonomischen Schock nur eine in steiler V-Form verlaufende konjunkturelle Erholung vorzustellen. „Das ist ein Best-Case-Szenario.“ Statt eines raschen Wiederaufschwungs wäre auch ein Verlauf in U-Form denkbar – eine längere Talsohle im Rezessions-Modus mit einer im Anschluss nur allmählich steigenden Aufwärtskurve. „Das Geld von Bund und Land ist nicht zum Sparen da, sondern für Zukunftsinvestitionen, in die Kitas, und für die Ankurbelung der Wirtschaft“, setzte Schuaer hinzu.

Auch der Ausschussvorsitzende Michael Rolf-Pissarczyk (Bürgerfraktionsgruppe) sah sich veranlasst, „Wasser in den Wein zu schütten“, was die Stundung der Gewerbesteuerzahlungen angehe, denn die Not leidenden Betriebe müssten auch in der Lage sein, die eingeplanten Gelder aufzubringen. „Wer keine Erlöse hat, zahlt auch keine Gewerbesteuern.“ Die verschiedenen Probleme um das schwächelnde Wachstum könnten sich noch aufschaukeln. „Die Welle wird 2021 kommen.“

Herbert Behrens von der Linksfraktion griff eine Äußerung des niedersächsischen Wirtschaftsministers Reinhold Hilbers auf, die das Finanzressort der Sitzungsvorlage vorangestellt hatte und in der von voraussichtlich „erheblichen Steuermindereinnahmen über Jahre“ die Rede war, was nicht ohne dauerhafte Ausgabeminderungen zu kompensieren sei. Für Behrens könnte das bedeuten: Weniger Leistungen und/oder höhere Steuern und Gebühren. „Da werden wir in den nächsten Jahren alles zusammenkratzen müssen, was an Geld da ist.“