Die strengen Besuchsbeschränkungen in den Alten- und Pflegeheimen sind aus Sicht des Seniorenbeirats der Stadt Osterholz-Scharmbeck so nicht länger tragbar. Heimaufsicht und Gesundheitsamt des Landkreises äußern Verständnis, aber auch Bedenken. (Frank Rumpenhorst)

Landkreis Osterholz. Die Jungen und die Alten, sie leiden in Corona-Zeiten besonders unter den Kontaktbeschränkungen. Vor dem morgigen Regierungsgipfel wächst der öffentliche Druck, die Kindergärten und die Pflegeheime stärker zu öffnen. Bei den Alteneinrichtungen drängt auch der Seniorenbeirat der Stadt Osterholz-Scharmbeck auf Lockerungen, um mehr Besuche zu ermöglichen. Das Gremium fordert in einem Brandbrief die Osterholzer Kreisverwaltung als Heimaufsicht zum Handeln auf. Der Landkreis reagiert darauf verständnisvoll, aber zurückhaltend.

Für den Beiratsvorsitzenden Manfred Weidenbach ist die Sache klar: Die Alten- und Pflegeheime seien „die wahren Brennpunkte der Pandemie“. Alte und Kranke seien dem Virus schutzlos ausgeliefert. In den Einrichtungen fehle es an Schutzkleidung. Das Personal werde nicht prophylaktisch getestet. Bewohner, Beschäftigte, Angehörige bräuchten nach mittlerweile sieben Wochen der Isolation eine Perspektive. „Strenge Kontaktverbote bedeuten, dass viele alte Menschen gerade allein sterben müssen“, schreibt der Seniorenbeirat.

Abhilfe schaffen oder anordnen

Um die belastende Situation für Bewohner und Beschäftigte zu mildern, solle der Landkreis das Pflegepersonal wöchentlich testen lassen; dies würde die Mitarbeiter sicherer machen. Zweitens, so Weidenbach, sollten die Bewohner regelmäßig getestet werden, weil gerade Demenzkranke das Distanzgebot nicht erfassen und einhalten können. Drittens solle der Landkreis bei der Schaffung von Besuchsmöglichkeiten helfen und viertens ausreichend Schutzkleidung für Besucher und Beschäftigte garantieren. Die Bewohner sollten darauf vertrauen können, dass sie ihren Lebensabend in Ruhe und in Würde verbringen können. Dazu sei es wichtig, dass sie selbstbestimmt den persönlichen Kontakt mit den Angehörigen aufrecht erhalten können.

Von verdachtsunabhängigen Testserien in den Einrichtungen hält der Landkreis Osterholz nicht viel, wie er auf Anfrage der Redaktion mitteilt. Die Aussagekraft eines negativen Ergebnisses sei nämlich unklar, so die Verwaltungssprecherin Jana Lindemann. In der Stellungnahme, die dem Antwortschreiben an den Seniorenbeirat entspreche, beruft sich die Behörde auf Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Bei positiven Befunden wie zuletzt in Schwanewede und Lilienthal lasse das Gesundheitsamt hingegen umgehend auch Kontaktpersonen testen.

Wichtig sei im Moment das Gesundheitsmonitoring von Bewohnern und Beschäftigten. Das Personal solle bei der Arbeit einen Nasen-Mund-Schutz tragen, auf Krankheitssymptome achten und bei den Senioren täglich die Temperatur messen, sagt Lindemann. Bei der Frage nach Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung „geht der Landkreis davon aus, dass Desinfektionsmittel und Schutzkleidung in allen Einrichtungen vorhanden ist beziehungsweise beschafft werden kann“.

Akute Notstände seien im Kreishaus nicht bekannt – Engpässe aber schon, und darum erfasse die Verwaltung die Daten lieferfähiger Firmen. Die Pflegeeinrichtungen könnten auf Nachfrage entsprechende Listen mit potenziellen Bezugsquellen erhalten. Das Gesundheitsamt habe eine Kontaktstelle für die Heimbetreiber eingerichtet; sie stehe im Austausch mit den Einrichtungsleitungen und helfe bei Fragen der Infektionsprävention.

Es bleibe aber eine schwierige Abwägung, die richtige Balance zu finden: zwischen notwendigen Maßnahmen zur Risikominimierung der Weiterverbreitung des Coronavirus auf der einen Seite, und der Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an sozialem Miteinander und gegenseitiger Fürsorge auf der anderen Seite. Für die Betroffenen in den Einrichtungen stelle die Pandemie eine schwere Zeit dar, aber auch die Verantwortlichen täten sich mit ihren Entscheidungen nicht leicht – „egal ob Landesregierung, Kreisverwaltung oder Einrichtungsleitung“.

Wesentlich klarer positionieren sich die niedersächsischen Pflegeverbände. Eine Öffnung der Einrichtungen für Angehörige wäre zum aktuellen Zeitpunkt eine große gesundheitliche Gefahr für Bewohner und Mitarbeiter, warnte am Mittwoch ein breites Arbeitgeber-Bündnis. Ihm gehören Diakonie, Caritas, DRK und andere an. Auf der anderen Seite warnt der Pflegeschutzbund Biva, die Abschottung führe zu Depressionen, mangelndem Lebensmut, Vereinsamung und Vernachlässigung. Er hat dazu auf der Plattform www.change.org eine Online-Petition gestartet.