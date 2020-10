Seit Freitag gelten nun auch in Niedersachsen Obergrenzen für Zusammenkünfte und Feiern im privaten Bereich. (Angelika Warmuth)

Landkreis Osterholz. Seit dem gestrigen Freitag haben Bürger und Behörden in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung des Landes zu befolgen. Sie gilt bis zum 15. November und sieht neben kleineren Lockerungen für Kultur und Sport vor allem neue Einschränkungen für private Treffen vor.

Wie die Osterholzer Kreisverwaltung mitteilt, liegt die Obergrenze für Feiern und Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen bei 25 Personen. Wenn die Teilnehmer aus Platzgründen das Abstandsgebot nicht einhalten können, gilt weiter die Beschränkung auf höchstens zehn Menschen oder zwei Haushalte. Im Privatgarten dürfen sich maximal 50 Menschen aufhalten; Feiern in Veranstaltungsräumen und der Gastronomie sind mit bis zu 100 Personen erlaubt – sofern die Quadratmeterzahl genügend Abstand ermöglicht. Sind mehr als 50 Festgäste im Saal, darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

In Kinos und Theatern wurde der einzuhaltende Mindestabstand auf einen Meter verringert; Clubs und Diskotheken jedoch bleiben geschlossen. Beim Mannschaftssport gelten für Zuschauer strenge Regeln, die aktiven Teams aber dürfen bis zu 60 Sportler zählen.

Landrat Bernd Lütjen sagte, zuletzt seien auch im Kreis Osterholz viele Neuinfektionen auf private Feiern und Zusammenkünfte zurückzuführen gewesen. 1,50 Meter Abstand blieben oberstes Gebot. Wenn der sogenannte Inzidenzwert über 35 Neuinfektionen steigt, seien weitere Beschränkungen unumgänglich, wie das Beispiel Bremen zeige. Im Kreis Osterholz stieg der Wert zuletzt auf 12,3 an.

Niedersachsen haben Lütjen zufolge zurzeit volle Freizügigkeit in ganz Deutschland, können also beruflich oder privat weiterhin auch nach Bremen fahren. Nicht notwendige Besuche sollten aber möglichst unterbleiben. Am Wochenende werde das Land ein Beherbergungsverbot für Menschen aus sogenannten Risikogebieten des Inlands erlassen, so der Landrat. Über die Rechtslage informiert der Landkreis im Internet unter www.landkreis-osterholz.de sowie telefonisch unter 0 47 91 / 9 30 29 00.