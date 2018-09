Begnadeter Bläser. Sven Regener, Frontmann der Band Element of Crime, beweist an der Trompete langen Atem. (CHRISTIAN KOSAK)

Auf dem Weg vom Bahnhof zum Open-Air-Areal der Stadthalle säumen pittoresk geborstene Beck's-Flaschen das Trottoir. Als bildeten sie das Logo für den Auftritt eines vielseitigen Künstlers, dessen ersten Roman, "Herr Lehmann" (2001), ein entsprechender Kronkorken ziert. Osterholz-Scharmbeck also. Gut 29 Kilometer von der Adam-Stegerwald-Straße in der Neuen Vahr Süd entfernt, wo der gebürtige Bremer Sven Regener aufgewachsen ist; 37 Kilometer wiederum von Delmenhorst, dem der Frontmann der Gruppe Element of Crime im Jahr 2005 ein bemerkenswertes Werk widmete. Mitnichten ein Schmählied, sondern eine Verneigung. Nicht von ungefähr brüstet sich ein junger Mann vom Sicherheitspersonal am Eingang gegenüber Kollegen mit seiner Herkunft: "Yalla, nachher spielen die den Song über meine Stadt."

Hymnenstolz in der Provinz also, die nicht wirklich eine ist. Denn wo jemandes Füße stehen, ist der Mittelpunkt der Welt – auch und gerade jenseits vom Bremer Speckgürtel. Nicht nur dieses geografische Novum lässt sich an diesem wohltuend entspannten Abend auf dem zünftig beschickten Freigelände lernen, auf dem sich, flankiert von Bierstand und Bratwurstbude, so viele Fans versammelt haben, dass es ordentlich gefüllt anmutet, ohne allzu wuselig oder gar gedrängt zu sein. Dazu passt, dass später allerlei Sterne aufscheinen und Regener, dieser subtile Ironiker, den 2001-er Albumtitel in die Menge ruft – Rrromantik"! – und dabei seine Trompete schwärmerisch in den Himmel über, nun ja, OHZ reckt.

Die Trompete schwelgt elegisch

Musikalisch hat sich seit der Gründung dieser hervorragend eingespielten Combo im Jahr 1985 nicht allzu viel verändert, und das ist gut so: Der Bass rumpelt gemütvoll, die Trompete schwelgt elegisch, die Slide-Gitarre schlurft gemächlich, und das Schlagzeug schleppt sich behäbig zur stimmungsvollen Untermalung zumal der balladesken Titel. Weil Regener, der an diesem Abend ein weinrotes Poloshirt und ein dunkles Übergangsjäckchen trägt, sowie seine langjährigen Mitstreiter Jakob Ilja (Gitarre), Richard Pappik (Percussion) und David Young (Bass) ein Gespür für schlüssige Stilmixturen haben, reicht die Bandbreite auch auf dem Anfang Oktober erscheinenden Album "Schafe, Monster und Mäuse" vom wehmütigen Chanson bis zu beschwingtem Country, von spöttischem Vaudeville bis zur drolligen Punkrock-Parodie. Fast jedes der neuen Lieder ist ein kunstvoller Hybrid, der seltsam vertraut anmutet. Fast jedes birgt werkgeschichtliche Textreminiszenzen und frühere musikalische Motive. Regener, der begnadete Lyriker, gibt an diesem Abend einige Neuheitskostproben, darunter das wortgewaltige Satyrspiel "Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang" und "Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin".

Apropos: Zum Tag des meteorologischen Herbstbeginns passt eine Edelschnulze wie "Fallende Blätter" (nur echt mit dem sehnsuchtsvollen Trompeten-Intro!). Auch sonst geht es saisonal korrekt zu, weil elegisch grundierte Lieder von "Draußen hinterm Fenster" über "Das alles kommt mit" bis "Weißes Papier" leicht dominieren. Aber auch Up-Tempo-Nummern gibt es auf die Ohren, darunter das lapidare Liebeslied "Blaulicht und Zwielicht" sowie die gestrenge und tanzbare Nummer "Mehr als sie erlaubt" – und "Immer da wo du bist bin ich nie", eine Hommage an ein gewisses Dorf mit Straßenbahn ("Immer wenn ich Pillen nahm / Und hinterher beim Fahrrad fahr'n / Im Steintor in die Rillen kam, / Gezogen für die Straßenbahn"). Nach dem Vortrag von "Michaela sagt" nimmt der offenbar gut aufgelegte Sänger einen Schluck aus der Beck's-Pulle, und auch sonst ist er leutselig ("Stark, vielen Dank!").

Dramaturgisch folgt das Konzert gleich in mehreren Durchgängen dem zyklischen Geschichtsdenken und Geschichtenschreiben des führenden Bremer Dichters (im Berliner Exil): Auf verpasste Straßenbahnen und verschlafene Sommer, auf geleerte Gläser und abgelegte Lieben, auf vergessenes Glück und gegessene Freundschaft folgt unweigerlich eine kurze Phase der Fülle und der Völlerei, die alsbald wiederum von Abschied und Trauer, Verlust und Vergänglichkeit umflort wird. Tröstlich, dass sich Melancholie und Fröhlichkeit, Weltschmerz und subversiver Witz zuverlässig die Waage halten, ja einander wechselseitig durchdringen und hinterfragen, stützen und kommentieren.

Zu einem Höhepunkt – unter vielen – gerät besagte Ode an Delmenhorst, Huchting, Getränke-Hoffmann und die Ochtum (nicht zu vergessen die Varreler Bäke!). Regener, der Schelm, sagt zum Geleit, es grenze an Populismus, den Song an diesem Ort zu spielen. Und prägt vor dem Anstimmen noch diesen wunderbaren Satz: "Osterholz-Scharmbeck ist Delmenhorst mit anderen Mitteln." Der Rest ist Schwelgen. Unter anderem in "Alten Resten eine Chance", einem tröstlichen Erbauungslied, mit dem sich die Zuhörer für das Ende jeder Party und jedes Jahrhundertsommers wappnen können. Stark.