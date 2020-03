Das Einsatzleitfahrzeug (ELW) hat sich schon bezahlt gemacht, berichtet Hambergens Gemeindebrandmeister Jens Bullwinkel. (Peter von Döllen)

Hambergen. Wenn es in den vergangenen Wochen um die Freiwillige Feuerwehr ging, tauchte oft ein Kürzel auf: Elo. Wer nicht viel mit diesem Bereich zu tun hat, dem wird das wenig sagen. Mit der bekannten gleichnamigen Band vergangener Tage hat es nichts zu tun. Elo steht für Einsatzleitung Ort und soll die IRLS entlasten, die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe. Die drei Buchstaben Elo könnten bei den Bürgern für Irritationen führen, glaubt Jens Bullwinkel, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Hambergen. „Für den Bürger ändert sich durch Elo nichts. Sie rufen im Notfall immer die 112 an“, erklärt er deshalb.

Elo wurde erdacht und realisiert, um bei besonderen Einsatzlagen, beispielsweise Sturm, Hochwasser oder andauernde Schneefälle, also Unwetterereignisse, die Koordinierung der Einsatzkräfte zu erleichtern. Kommt es durch die Wetterlage zu einer Vielzahl von vergleichbaren Einsätzen, können einzelne Gemeinden oder auch mehrere eine Elo einrichten, erläutert Bullwinkel das Konzept. Einsätze, die mit der Wetterlage zu tun haben, werden dann direkt und regional geleitet.

Normalerweise ist die IRLS als Leitstelle genau dafür verantwortlich. Die Landkreise Osterholz und Cuxhaven haben die Stadt Bremerhaven beauftragt, eine gemeinsame Leitstelle zu betreiben. Alle Notrufe, Notfallmeldungen und sonstige Hilfeersuchen laufen dort ein. Dazu kommen andere Informationen für Feuerwehren, Rettungsdienste und den Katastrophenschutz. Natürlich laufen auch während eines Unwetters weiter Notrufe bei der Rettungsleitstelle ein, die nichts mit der Wetterlage zu tun haben. Sie müssen weiter entgegengenommen und abgearbeitet werden. Eine Elo kann die Rettungsleitstelle entlasten, damit diese sich dem „Tagesgeschäft“ widmen kann. Anrufe, die die Unwetterlage betreffen, leitet die Leitstelle jedoch direkt an eine Elo weiter, wenn diese eingerichtet wurde, erklärt Bullwinkel.

Die Einrichtung einer Elo erfolge in Abstimmung mit der Rettungsleitstelle in Bremerhaven. „Wenn ein Unwetter vorhersehbar ist, kann die Einrichtung bereits im Vorfeld entschieden werden“, sagt er. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, eine Elo einzurichten, wenn das Ereignis unvermutet wird oder sich herausstellt, dass viele ähnliche Einsätze verursacht werden.

„In Hambergen wird die Elo in der Zentrale des Hamberger Feuerwehrhauses eingerichtet“, erläutert Bullwinkel. Dort laufen Einsatzmeldungen aus der Leitstelle in Bremerhaven per E-Mail, Fax und Telefon ein. Die beteiligten Fahrzeuge der Hamberger Wehren kommunizieren direkt mit der Elo in Hambergen. Sie können auch weitere Einsätzenotwendigkeiten melden, die sich vor Ort ergeben können, beispielsweise wenn Bürger bei den Feuerwehrkameraden etwas vorbringen oder diese selbst etwas bemerken. Der Funkverkehr zwischen der Zentrale und den Einsatzteams wird vom Einsatzleitwagen (ELW) abgewickelt, erklärt Bullwinkel.

Gilt weiterhin: die Rufnummer 112

„Der ELW hat sich dabei schon bezahlt gemacht“, erzählt der Chef der Hamberger Feuerwehr. Er wurde 2018 von der Samtgemeinde für 130 000 Euro für die Feuerwehr angeschafft. Das Fahrzeug ist mit modernster Technik ausgestattet. Das Sturmtief Regina vor ein paar Wochen bot eine gute Gelegenheit, das ELW und die Elo in der Praxis zu erproben – viel besser als jede Übung, wie Jens Bullwinkel findet. Und ELW und Elo hätten sich bewährt.

Für die Bevölkerung bleibt alles beim Alten. Sie wählen im Notfall die Rufnummer 112.