Vollersode. „Wir hatten eine gute Sitzung“, erklärte Vollersodes Bürgermeisterin Angela Greff (SPD) zum Treffen des Umwelt-, Planungs-, Bau und Wegeausschuss der Gemeinde. Um die Hygiene und Abstandsvorgaben einhalten zu können, versammelten sich die sieben Mitglieder und zahlreiche Zuhörer erstmals in der Schützenhalle. „Die Halle ist in den schwierigen Zeiten erste Wahl als Sitzungssaal“, betonte Greff.

Neben Tempo-30-Zonen im Gemeindegebiet standen die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Hinter dem Bruch“ sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Östliche Vollersoder Straße“ auf der Tagesordnung. Alle drei Punkte sind vom Ausschuss einstimmig befürwortet worden.

Für angeregte Diskussion mit den Zuhörern sorgte das Einrichten von Tempo-30-Zonen. Die SPD-Fraktion hatte schon in der Sitzung des Gemeinderates am 19. Februar beantragt, Tempo-30-Zonen in der Gemeinde Vollersode einzurichten. Von der Verwaltung sind mehrere Straßen für ein neues Tempolimit vorgeschlagen worden. Dazu zählen der Bereich Molkereisiedlung, Danziger Straße, Königsberger Straße, Thorner Straße, Breslauer Straße, Kulmer Straße, Kolberger Straße, Bromberger Straße und Am Fuhrenkamp. In der Funkturmsiedlung sind folgende Straßen betroffen: Am Funkturm, Drosselweg, In der Heide, Am Waldstadion, Lerchenweg und Finkenweg. Mögliche weitere Straßen sind der Schlornsweg, Schulstraße, Hinterm Bruch, Dorfstraße, An der Kirche, Selworth, An der Mühle, Im Fehr und Im Segen sowie Am Neuenlande, der Bremer Berg bis Ende Bebauung und Am Mühlenberg. Dort ist die Wohnbebauung lückenhaft.

Rechts-vor-links-Regelung

Die verkehrsbehördliche Anordnung wird zur Umsetzung bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Osterholz beantragt. In den Tempo-30-Zonen gelte rechts vor links, wie im Ausschuss mit Hinweis auf Veränderungen zur Sprache kam. Die jetzigen verkehrsregelnden Schilder und Gefahrenkennzeichnungen werden abgebaut.

Das Planungsbüro Instara legte dem Ausschuss die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung sowie der Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange zu den Bebauungsplänen vor. Beim vorliegenden Plangebiet „Hinter dem Bruch“ handele es sich um ein Grundstück, das bereits mit einem Wohnhaus bebaut ist und von Gartenstrukturen umgeben ist. Da lediglich eine weitere Baumöglichkeit im Plangebiet geschaffen werden soll, sei dies im Sinne der Eigenentwicklung zu betrachten. Bei dem vorliegenden Plangebiet wird des Weiteren eine Eingrünung mit standortheimischen Gehölzen festgesetzt, sodass der Siedlungsrand entsprechend landschaftsgerecht gestaltet werden kann. Durch die Nachverdichtung entstehe im Plangebiet zudem eine kompaktere Siedlung. Eine neue, bandartige Siedlungsform werde so vermieden.

Instara hebt im Gutachten die Deckung eines inneren Bedarfs hervor. Damit werde Menschen vor Ort die Möglichkeit gegeben, am Heimatort zu siedeln. Die Siedlungsentwicklung dürfte so im Rahmen der Eigenentwicklung eher kleinflächig erfolgen und lediglich ein Baugrundstück umfassen, so die Experten.

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung möchte die Gemeinde Vollersode in einem Bereich, der grundsätzlich für eine Siedlungsentwicklung gut geeignet ist und für den bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt, die Möglichkeit einer Erweiterung schaffen. Das Planungsbüro Instara stellte in Folge den Bebauungsplan Nr. 26 „Östlich Vollersoder Straße/südlich Am Grashof“ vor. Das gut 8600 Quadratmeter große Plangebiet am Ortsrand von Vollersode soll zur Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern genutzt werden. Derzeit gehört es zu einem Grünland-Wallhecken-Komplex am Rand der Giehler-Bach-Niederung und bildet einen fließenden Übergang zur offenen Landschaft. Das Gelände genießt aufgrund der ausgedehnten Vernetzung von unterschiedlichen Grünlandtypen, Fließgewässern und Gehölzstrukturen hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.

Zudem zeichnen sich die vielfältig gegliederten, strukturreichen Flächen durch eine hohe Landschaftsbildqualität aus. Als „Schwerpunktvorkommen von Wallhecken“ werden diese im Landschaftsrahmenplan hervorgehoben. Daher werden für die abgängigen Wallhecken in örtlicher Nähe Ersatzanpflanzungen vorgenommen. Gegen diesen B-Plan legte eine Vollersoderin Widerspruch ein. Sie wendet sich gegen das Fällen von großen Bäumen und einer Landschaftsveränderung. Nach dem Votum des Ausschuss folgen Beratungen im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss am Donnerstag, 25. Juni, und in der öffentlichen Ratssitzung der Gemeinde Vollersode am 30. Juni.