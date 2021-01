Landmann wird von der DS GmbH übernommen. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Der Sitz der Firma Landmann in Osterholz-Scharmbeck wird aufgelöst. Das lässt die DS Unternehmensgruppe, die den insolventen Grillhersteller im Januar offiziell übernommen hat, über eine Sprecherin mitteilen. Die verbliebenen etwa 60 Arbeitsplätze sollen indes erhalten bleiben. Den Landmann-Beschäftigten werden Übernahmestellen in Hamburg-Stapelfeld oder Gallin in Mecklenburg-Vorpommern angeboten, erläutert Unternehmenssprecherin Sanja Stankovic gegenüber der Redaktion. Dort befinden sich die Verwaltungszentrale und das Zentrallager der DS Produkte GmbH. „Der Zusammenschluss bietet zahlreiche Synergieeffekte und sichert den Fortbestand des insolventen Grillherstellers.“ Um eine erfolgreiche Zukunft für Landmann Germany zu gewährleisten, erfolge „mittelfristig“ die Auflösung des bisherigen Standorts.

Um den Mitarbeiter-Wechsel zu erleichtern, werde die DS GmbH Möglichkeiten für flexibles und dezentrales Arbeiten schaffen, heißt es weiter. Das Angebot werde auf die jeweilige Position des Beschäftigten zugeschnitten, erläutert Stankovic auf Nachfrage des OSTERHOLZER KREISBLATT. „Für die Mitarbeiter ergeben sich in der DS Unternehmensgruppe neue Aufstiegschancen – in einer familiären Atmosphäre.“ Vielen Mitarbeitern werde ermöglicht, „flexibel und dezentral zu arbeiten sowie tageweise Betriebswohnungen in Stapelfeld in Anspruch zu nehmen“. Durch den Zusammenschluss „mit einem wertvoll vernetzten und großen Familienunternehmen“ könne Deutschlands zweitgrößter Grillhersteller jetzt in eine sichere und spannende Zukunft blicken, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung der DS Unternehmensgruppe.

Landmann hatte im November 2020 Insolvenz angemeldet. Bereits im September 2020 gab der Grillhersteller das Lager an eine Dienstleistungsfirma ab. Von den damals 92 Beschäftigten am Standort wechselten 26 Lager-Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft.