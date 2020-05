Die Tische eindecken, das geht für Beate Stelljes jetzt nur noch mit Mundschutz und Handschuhen. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Wer das Restaurant „Amtslinde“ in diesen Tagen betritt, kommt sich vor wie beim Betreten eines schicken Clubs. Mitarbeiterin Heide Freymann wartet an der Tür, kontrolliert die Gästeliste und nimmt pro Haushalt eine Telefonnummer mit Vor- und Nachnamen auf – für das Gesundheitsamt. Am Eingangsbereich werden die Hände noch einmal desinfiziert; die Garderobe haben die Inhaber abgeschafft. „Ein zu großer Staupunkt“, sagt Beate Stelljes, die Frau des Inhabers. Erst wenn alle Punkte erledigt sind, wird der Gast zum Tisch geführt.

„Einmal Platz nehmen, bitte; dann dürfen Sie auch Ihre Masken abnehmen und den Aufenthalt genießen“, sagt Freymann zu neu eingetroffenen Gästen. Trotz der Maßnahmen sind am Freitag um 12.05 Uhr, fünf Minuten nach der Öffnung, schon fünf Tische besetzt. 16 Tische sind insgesamt aufgestellt in den verschiedenen Räumen des Lokals. Insgesamt gibt es damit 62 Plätze, es dürfen an einem Tisch aber immer nur Menschen aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten sitzen.

Die Tische werden von Mitarbeiterinnen gedeckt, die Handschuhe tragen. Es darf aber kein Extra auf den Tischen stehen wie etwa Pfeffer- und Salzstreuer. Außerdem gibt es pro Tisch nur eine Mittagskarte. Diese ist auf DIN A5-Bögen aus Papier gedruckt, die nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden. „Nicht unbedingt eine gute Methode, aber so gehen wir auf Nummer sicher“, sagt Beate Stelljes.

Auf dem Deckblatt der Karte springt den Gästen ein „Schön, dass Sie wieder da sind“ entgegen. Nur noch etwa die Hälfte der sonst üblichen Gerichte könne er anbieten, erzählt Ralf Stelljes, Inhaber und Koch des Restaurants. Das liege einerseits daran, dass zurzeit nicht alles lieferbar sei; andererseits erleichtere es auch die Kalkulation. Auch das wird dem Gast auf der Karte erklärt: „Da wir noch nicht ganz sicher sind, wie es weitergeht, die Kühlhäuser noch nicht vollpacken möchten, bieten wir bis auf weiteres eine reduzierte Speisekarte an.“ Es lohne sich nicht, die Kühlhäuser ordentlich zu füllen, wenn das Restaurant eventuell in den nächsten Wochen nach neuen und anderen Maßnahmen womöglich wieder schließen müsse, meint Beate Stelljes.

„Die Gäste haben dafür volles Verständnis“, erzählt Mitarbeiterin Jenny Berthold. Auch dafür, dass sie den Tisch erst abräumen dürfe, wenn die Gäste ihn verlassen haben. Beate Stelljes erklärt, jeder Tisch werde regelmäßig desinfiziert und neu eingedeckt, bevor neue Gäste daran Platz nehmen. „Die ganzen Maßnahmen gehen mit einem großen Aufwand einher“, erklärt sie. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen die ganze Zeit über einen Mund-Nasen-Schutz.

Das Getränk wird nicht mehr vor dem Gast abgestellt, sondern auf dem Tablett mit ausgestrecktem Arm angereicht. So bleibt zwischen Kellnerin und Gast möglichst viel Platz. Und auch beim Mittagstisch, am Freitag gab es gebratenes Rotbarschfilet in Weißweinsauce mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat, wird versucht, das Gericht möglichst zügig und mit möglichst viel eigenen Abstand zu den Gästen auf dem Tisch abzustellen.

„Wir haben für die Gäste wieder aufgemacht. Wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir zu geblieben“, sagt Ralf Stelljes unmissverständlich. Das Geschäft rechne sich so kaum. Und auch vorher habe die Amtslinde auf alternative Angebote wie einen Lieferdienst verzichtet. Als Standbein sei das ungeeignet, erklärt Stelljes: „Das wird mit unserer Spezialität, den Fischgerichten, nichts. Fisch schmeckt aus Pappkartons nicht“, sagt er.

Nun hat die Amtslinde zwar wieder eröffnet, nicht nur mittags, sondern auch abends. Aber für die bessere Planung sollten die Gäste vorher anrufen und einen Platz reservieren. So steht es auch auf der Internetseite. Abends sei bisher noch nicht viel los gewesen, erzählt der Wirt der Amtslinde: „Mittwoch waren es um die fünf Personen, Donnerstag kam abends gar keiner.“ Doch dafür steigen die Zahlen mittags: Am Mittwoch seien 20 Gäste da gewesen, Donnerstag 30 und für Freitag hatten sich 50 angemeldet. Langsam spreche es sich eben rum, meint Ralf Stelljes.

Seit 11. Mai dürfen Gastronomiebetriebe in Niedersachsen offiziell wieder öffnen, seit 18. Mai ist das auch in Bremen erlaubt. „Man munkelte vorher schon, dass es in Niedersachsen ab 11. Mai wieder erlaubt sein würde, aber erst am Freitag davor sind die ganzen offiziellen Vorgaben bekannt geworden. Darauf mussten wir uns schon sehr spontan einstellen“, erzählt Ralf Stelljes. Momentan steht er allein in der Küche, Heide Freymann und Jenny Berthold bedienen die Gäste. „Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in Kurzarbeit“, sagt Beate Stelljes.

Doch die Gäste sind glücklich. Als der Koch kurz aus der Küche kommt, ruft ihm ein Gast zu: „Also Kochen haben Sie in den zwei Monaten nicht verlernt.“ Stelljes und die Servicekräfte nehmen sich Zeit für Gespräche mit den Gästen. Freymann erzählt von dem ersten Gast, der direkt am Mittwoch wieder vor der Tür stand: „Ein Stammgast von uns, der alleine wohnt und für sich selbst nicht warm kocht. Man hat in seinen Augen richtig gesehen, wie er sich gefreut hat, wieder zu uns kommen zu können.“