Er war bestens aufgelegt und freute sich sichtlich, wieder vor richtigem Publikum auftreten zu können: Comedian Ingo Oschmann. (FOTOS: Christian Kosak)

Ritterhude. „Das ist seit Monaten mein erster Auftritt vor Menschen“, konstatierte der Comedian und Zauberer Ingo Oschmann am Sonnabend auf der Bühne des Hamme-Forum. Seine Freude über diese Umstand konnte und wollte der ursprünglich aus Bielefeld stammende Wahl-Düsseldorfer über weite Strecken des Abends nicht verbergen, auch wenn sich die Auftrittsbedingungen an diesem Abend nicht unerheblich von der „Vor-Corona-Ära“ unterschieden. Sorgten aus Funk und Fernsehen bekannte Namen, zu denen Oschmann zweifellos zählt, an selber Stelle bis vor wenigen Monaten regelmäßig für ausverkaufte Häuser mit Hunderten Besuchern, so erblickte Oschmann im mit großzügigen Abständen bestuhlten Saal, in den die ursprünglich geplante Freiluftveranstaltung aufgrund schlechter Wetterverhältnisse kurzfristig verlegt worden war, sogar einige komplett frei gebliebene Tische.

Anstatt angesichts dieses Umstands ein resigniertes Pflichtprogramm abzuspulen, legte sich der Zaubercomedian umso mehr ins Zeug und genoss es sichtlich, endlich wieder direkt – wenn auch mit den gebotenen Abstandsregeln – mit seinem Publikum interagieren zu können. „Ihr müsst keine Angst haben, es muss niemand auf die Bühne – und ich bin ein Netter, ich mache niemanden nieder. Ich bin ja schließlich nicht Oliver Pocher“, konnte sich Oschmann einen kollegialen Seitenhieb nicht verkneifen.

Die Begründung lieferte der zaubernde Stand Up-Comedian gleich mit: „Meine letzten 15 Auftritte fanden ausschließlich vor Autos statt, ich habe da also vor mich hingebrabbelt, und hinterher gab es Lichthupen statt Applaus“, berichtete Oschmann. Umso mehr genoss er es, seine Zuschauer wieder direkt in seine kurzweiligen Taschenspielertricks einzubinden und direkt ansprechen zu können.

„Was war Eure erste selbstgekaufte Schallplatte“, wollte Oschmann unter anderem wissen – um daraufhin mit großer Leidenschaft ideelle Werte vergangener Zeiten zu beschwören. „An seinen ersten Download wird sich später wohl niemand erinnern. Wenn Du etwas sofort, jederzeit und mühelos bekommen kannst, ist der Wert geringer, als wenn Du für etwas kämpfen musst; wenn Du zu viel von allem hast, weißt Du es nicht mehr so zu schätzen.“

Dabei hatte Oschmann als Support einen jüngeren Zauberkollegen aus Düsseldorf mitgebracht, der seinen bisherigen Bekanntheitsgrad vor allem den digitalen Medien zu verdanken hat: Seit zwölf Jahren betreibt der Düsseldorfer Matthias Berger einen erfolgreichen YouTube-Kanal um das Thema Zauberei. Nun will er den Schritt auf die Bühne vor Publikum aus Fleisch und Blut wagen.

Ob der Zeitpunkt für ein solches Unterfangen angesichts der aktuellen Situation der Veranstaltungsbranche nicht eher schlecht gewählt ist, scheint für Berger zweitrangig: „Dafür haben jetzt die Menschen Zeit, mit deren Hilfe und Unterstützung ich ein solches Vorhaben umsetzen kann. Sämtliche Stufen der Bühnenproduktion werde ich natürlich ebenfalls auf meinem Kanal dokumentieren“, erklärte Berger, der Oschmann über einen gemeinsamen Bekannten kennenlernte und sich unter dessen Ägide nun erste Bühnensporen verdient. So handelte es sich bei den 20 Minuten auf der Bühne des Hamme-Forums laut Eigenaussage sogar um seinen ersten Bühnenauftritt vor Publikum überhaupt.

Ob die Zusammenarbeit mit dem jungen Kollegen, die teils etwas melancholisch geprägten und im steten Kumpelton vorgetragenen Plaudereien über zwanglose Alltagsthemen und die locker eingestreuten Zaubertricks tatsächlich sein „Bestes Programm“ darstellen, wie es Oschmann im Programmtitel vollmundig versprochen hatte, müssen letztlich langjährige Anhänger des einstigen „Star Search“-Gewinners entscheiden. Die Zuschauer im Ritterhuder Hamme-Forum erlebten jedenfalls einen emotionalen Künstler, der seiner Freude darüber, endlich wieder auf der Bühne zu stehen, immer wieder Ausdruck verlieh – trotz unangenehmen Beigeschmacks: „Seien wir ehrlich: Finanziell sind Veranstaltungen dieser Art für alle Beteiligten ein Desaster – aber ich bin Euch unendlich dankbar, dass Ihr mich dabei unterstützt, meinen Traum leben zu können“, ließ ein sichtlich gerührter Comedian sein Publikum zum Abschied wissen.