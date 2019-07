Für eine herausragende Einzelleistung wurde Natalie Holst vom Schützenverein Freschlunestedt ausgezeichnet. Zahlreiche Bestleistungen auf Kreis-, Bezirks- und Bundesebene hat die 18-Jährige schon erreicht. (Andreas Palme)

Beverstedt. „Ich freue mich heute, verdiente Sportler unserer Gemeinde auszuzeichnen“ erklärte Beverstedts Bürgermeister Ulf Voigts (parteilos) zu Beginn der Veranstaltung am Heimathaus Wachholz. 107 Aktive sind der Gemeinde von den Vereinen zur Belobigung gemeldet worden. „Neben herausragenden Einzelleistungen werden besonders erfolgreiche Mannschaften ausgezeichnet“ betont der Fachbereichsmitarbeiter André Holscher. Darüber hinaus wurden drei verdiente Persönlichkeiten aus dem Sportbereich für ihr langjähriges, ehrenamtliches Engagement besonders belobigt. Hier fiel die Wahl in diesem Jahr auf Wilhelm Alksnait vom Schützenverein Freschluneberg.

Auch im Alter von fast 84 Jahren ist Alksnait noch immer in Einzel- und Mannschaftswettbewerben aktiv. Seit 61 Jahren gehört der Ausgezeichnete dem Schützenverein an. Er engagierte sich drei Jahre lang als Schießwart und agierte 29 Jahre als Sportleiter. Zwischen 1982 und 1994 war Alksnait auch Kreissportleiter. Seine Bedeutung für den Verein dokumentieren die Auszeichnungen als Ehrenmitglied und Ehrensportleiter sowie der Vereinsverdienstordens am Bande.

Der TSV Wellen hat Heinz Block und Bärbel Meyer-Bischof als verdiente Persönlichkeiten vorgeschlagen. Sie hätten sich über die Vorstandsarbeit hinaus immer in den Dienst des Vereins und damit des Wohles des Ortes Wellen zur Verfügung gestellt. Heinz Block ist seit 1964 Vereinsmitglied und war viele Jahre aktiver Fußballer. Zwischen 1999 und 2011 wirkte der 71-Jährige im Vorstand als Schrift-und Pressewart und ist bis zum heutigen Tag aktiver Spieler in der Punktspielmannschaft der Tischtennisabteilung, die Block über zwanzig Jahre lang als Abteilungsleiter führte. Aktuell ist er in unterschiedlichen Funktionen im TSV Wellen ehrenamtlich tätig.

Ehrenamtliches Engagement

Bärbel Meyer-Bischof gehört dem TSV Wellen seit 1977 an. Sie ist Gründungsmitglied der Damen-Fußballabteilung und langjährige Spielerin. Über 25 Jahre lang war die 63-Jährige ehrenamtliche Übungsleiterin im Jugendbereich. Darüber hinaus leitete Meyer-Bischof die Kinderturngruppe über ein viertel Jahrhundert und organisierte hier zahlreiche Aktionen. Zwischen 1995 und 2003 fungierte die Ausgezeichnete als Sportwartin im Vorstand des TSV und war darüber hinaus „immer zur Stelle, wenn Helfer gebraucht wurden“. Bis zum heutigen Tag wirkt Meyer-Bischof ehrenamtlich bei Lauf-, Kinder- und Jugendveranstaltungen erfolgreich mit.

Den Hauptteil der Ehrungen betraf Einzelsportler aller Altersklasse im Schießen, der Leichtathletik und dem Tischtennis. Hier hielten der erste Gemeinderat Guido Diekmann, André Holscher und die Ratsfrau Ulrike Horstmann die Laudatio. Bei den Einzelleistungen stach Natalie Holst vom Schützenverein Freschluneberg besonders hervor. Die 18-Jährige erreichte im vergangenen Jahr 16 Erstplatzierungen in Kreis- und Bezirksliga, wurde Bezirks- und Landesjugendkönigin und konnte sich mehrfach unter den Besten auf Bundesebene platzieren. Ihr Traum wäre eine erneute Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Die bisher zweimalige Teilnahme ist bei der jungen Frau in guter Erinnerung geblieben.

Für zahlreiche Bestleistungen ist der Nachwuchs des Leichtathletikvereins Bokel ausgezeichnet worden. 16 Kinder und Jugendliche brillierten auf Kreis-, Bezirks- und Bundesebene. Schließlich sind der Tennissportverein Beverstedt, der TSV Lunestedt, der Schützenverein Freschluneberg und der Schützenverein Beverstedt für ihre sportliche Mannschaftsleistung belobigt worden. Erstmals wurde das Jugendrotkreuz Lunestedt mit den Teams „Fluxbiber“ und „Obihörnchen“ für sein Engagement ausgezeichnet.

Den musikalischen Rahmen bildete die Familie Genthner. Vater Pascal (Gitarre und Gesang) mit den Töchtern Malinka (Geige) und Romy (Querflöte) unterhielten die Gäste mit ansprechenden Musikdarbietungen. Die Veranstaltung endete für alle mit einer Stärkung am Grillbüffet.