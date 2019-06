Osterholz-Scharmbeck. Die Abtrünnigen der Stadt-CDU sind am Montag nicht aus der CDU ausgeschlossen worden. Das Parteiausschlussverfahren wird erst angeschoben, wenn die Eheleute Bettina und Michael Rolf-Pissarczyk sowie Thomas Wulff und Hans-Hermann Tietjen am Donnerstag, 20. Juni, bei der Ratssitzung die Fraktion verlassen. „Erst dann ist ein parteischädigendes Verhalten eingetreten“, erläutert der CDU-Kreisvorsitzende Kristian Tangermann auf Nachfrage. Die Entscheidung zum Aufschub sei einstimmig bei einer Enthaltung gefallen, so Tangermann. Zuvor habe es auch Stimmen gegeben, die einen sofortigen Parteiausschluss gefordert hatten. Dass die Einigkeit innerhalb der Fraktion wieder hergestellt werden kann, daran glaubt der CDU-Kreischef nicht so richtig. Im Gespräch mit Michael Rolf-Pissarczyk und Hans-Hermann Tietjen am Dienstag sei ihm klar gemacht worden, dass die Vertrauensbasis zerstört ist. „Es gibt kein Zurück mehr.“ Es gebe auf beiden Seiten unterschiedliche Wahrnehmungen, so sein Eindruck nach Gesprächen mit Marie Jordan und Michael Rolf-Pissarczyk.