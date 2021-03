Superintendentin Jutta Rühlemann. (FR)

Landkreis Osterholz. Als hätte sie es geahnt: Schon im vergangenen Jahr verschickte Jutta Rühlemann Postkartengrüße zu Ostern - und auch in diesem Jahr wird die Superintendentin des Osterholzer Kirchenkreises auf den „old school“-Weg setzen müssen, um die Osterbotschaft unters Kirchenvolk zu bringen. Immerhin ist dafür schon alles vorbereitet. „Bund und Länder werden auf die Religionsgemeinschaften zugehen mit der Bitte, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen“, heißt es wörtlich in dem Papier, auf das sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht zum Dienstag geeinigt hatten (wir berichteten in unserer Hauptausgabe). „Unerwartet“, wie Jutta Rühlemann findet, aber das gelte ja für den ganzen sogenannten Oster-Lockdown.

Gerade noch sollten alle geplanten Gottesdienste und Angebote in der Region gesammelt, zusammengefasst und verbreitet werden, da ist diese Liste auch schon wieder Schnee von gestern. Stattdessen hat die Superintendentin nun ein Schreiben an alle Kirchengemeinden verschickt mit der Empfehlung und dem Appell, sich virtuell und anderweitig zu wappnen, falls es mit Präsenz-Gottesdiensten über Ostern nichts werden sollte. Und das sieht ganz danach aus.

„Eines ist schon klar: Wenn es Präsenz-Gottesdienste gibt, dann allenfalls in sehr kleinen, sehr kurzen Formaten, kurze Andachten zum Beispiel“, so Rühlemann, die zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen am Dienstag von einer Videokonferenz in die nächste sprang, um sich nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz neu zu sortieren. Größer geplante Angebote wie Osterspaziergänge etwa, halte sie derzeit für unvorstellbar, sagte Rühlemannn. Das stünde dann in keinem Verhältnis zu allen anderen Beschränkungen auf nichtkirchlichem Gebiet.

Am Ende aber kann und wird jeder Kirchenvorstand für sich entscheiden müssen, was er für verantwortbar hält und was nicht. Nach den Worten der Superintendentin will sich die Landeskirche an diesem Mittwoch zur „Bitte“ von Bund und Ländern äußern - und vermutlich zunächst auf die neuen Verordnungen des Landes dazu warten. Für Anfang nächster Woche rechnet Rühlemann mit einer Empfehlung an die Kirchenvorstände in der Fläche. „Und ich kann mir vorstellen, dass die Kirchengemeinden ganz unterschiedlich agieren werden.“ Man wisse dort sicher um die große Verantwortung, die das bedeute, „aber die Gemeinden sind gut aufgestellt und haben das und ihr Verantwortungsbewusstsein auch im Laufe des vergangenen Jahres unter Beweis gestellt“, ist Jutta Rühlemann sicher. Es sei eben ein Abwägungsprozess, schließlich stehe man als Kirche auch in der Pflicht, der Religionsfreiheit Gestalt zu geben - vor allem an dem für Christen wichtigsten Fest überhaupt.