Maria Siebert ist die einzige Frau im Team. Hier notiert sie die Ergebnisse auf dem Scoreboard. (Andrea Grotheer)

Erst vor wenigen Wochen sind die Weltmeisterschaften im Darts zu Ende gegangen – und das öffentliche Interesse an dem Sport steigt von Jahr zu Jahr. Aus der Nische des Kneipenspiels ist der Wurfsport längst herausgetreten. Auch Sport- und Schützenvereine bilden eigene Dart-Abteilungen. Seit knapp drei Jahren hat der TSV Bramstedt eine Steeldartsparte. Zwei Mal in der Woche wird bei den „Flying Bulldogs“, die die geflügelte Bulldogge als Symboltier auf ihren Trikots tragen, trainiert.

„2016 haben wir den jungen Vorstand des TSV gefragt, ob wir den neuen Mehrzweckraum an der Sporthalle nutzen können und sind damit auf offene Ohren gestoßen“, erzählt Timm Münchhoff, der gemeinsam mit Alexander Kluckow die Idee zur Gründung der Vereinssparte hatte. „Und das hat gleich so eingeschlagen, dass wir innerhalb von zwei Monaten 30 Leute hatten“, so der stellvertretende Spartenleiter. Ein fester Kern von 28 Aktiven sei geblieben, dazu kämen jede Saison immer wieder neue Darts-Interessierte. Auch drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sind Mitglied. „Darts ist für Jugendliche ab etwa 12 Jahren geeignet. Der Mittelpunkt des Boards befindet sich auf einer Höhe von 1,73 Meter, daher braucht man eine gewisse Körpergröße“, erzählt Timm Münchhoff. Ein generelles Limit gebe es aber nicht.

Einzige Frau im Team ist Maria Siebert: „Unser Nachbar hat zuerst meinen Mann darauf gebracht“, sagt die zweifache Mutter, die sich über das mittlerweile gemeinsame Hobby freut. Darts sei dennoch eher eine Männerdomäne: „Alle sind nett, aber als Frau musst du auch Kontra geben“, sagt sie augenzwinkernd. Um gelegentlich ein paar Pfeile zu werfen, habe sie sogar an ihrem Arbeitsplatz, ihrem eigenen Nagelstudio, ein Dartboard aufgehängt, gesteht sie. Und wenn sie schon die einzige Frau sei, wolle sie das auch ausleben: „Ich habe eine pinke Tasche und pinke Darts“, zeigt die 32-Jährige lachend ihre Ausrüstung. Zum Einsatz kommen Pfeile, fachlich korrekt „Darts“, mit Stahlspitze (engl. steel = Stahl). Im E-Dart, der elektronischen Variante, werden Kunststoffspitzen verwendet. Die Investitionen für die Ausrüstung sind überschaubar. Der Preis für ein paar gute Darts liegt bei etwa 50 bis 70 Euro. Als Grundausrüstung reichen drei Darts, dazu gehören noch Ersatzteile wie Schäfte und sogenannte Flights, die Flügel der Pfeile. Für Anfänger hält die Vereinsgruppe Leihmaterial bereit.

Die Anlage im Vereinsheim ist in Eigenarbeit entstanden. Nach und nach wurde der Raum ausgestattet. Den Anfang machten vier Dartboards, mittlerweile sind zwei weitere dazu gekommen. Die Zielscheiben bestehen aus Sisalfasern, die aus Agavenpflanzen gewonnen werden. Der blaue Teppich hinter der Dartscheibe mit ihrem roten Gummirand, dem sogenannten „Surround“, schützt die Spitzen der Dartpfeile zusätzlich. Der rote Teppich am Boden markiert die Abwurfstelle, „Oche“ genannt.

Der Treffer mitten ins Schwarze ist beim Steeldart übrigens nicht unbedingt das Ziel: Das Feld mit dem höchsten Zähler liegt oberhalb der Rot-Grünen Mitte. „Das ist die Triple 20“, erklärt Spartenleiter Christoph Bargmann. 60 Zähler ergibt ein Treffer, mehr als das „Double Bull“ in der Mitte mit 50 Punkten. Ziel ist es, mit möglichst wenigen Würfen vom Ausgangsstand von 501 Punkten auf null Punkte zu kommen. Von „auschecken“ oder „auf null stellen“ spricht man im Fachjargon. „Jedes Feld hat eine Punktzahl, im Idealfall benötigt man neun Darts in diesem Spielmodus“, erklärt Christoph Bargmann weiter. Kopfrechnen ist dabei unerlässlich, die Ergebnisse werden auf dem „Scoreboard“, der Punktetafel, notiert. Doppelout heißt dieser im Steeldart gespielte Spielmodus.

Einmal im Monat laden die „Flying Bulldogs“ zum öffentlichen Turnier ein. „Seit 2019 richten wir den Bulldogs Cup aus, an dem jeden Monat zwischen 20 und 35 Teilnehmer aus unseren eigenen Reihen sowie aus Osnabrück, Hamburg und Hannover teilnehmen“, erzählt der Spartenleiter. Mit einem Startgeld von zwölf Euro bei Voranmeldung oder 15 Euro bei Registrierung vor Ort können maximal 64 Spieler pro Turniertag teilnehmen. Gekämpft wird um Geldpreise für die ersten drei Platzierten und um den Jahresjackpot. Die besten 32 Teilnehmer nehmen am Finale im Januar teil.

Geselligkeit wird bei den „Flying Bulldogs“ groß geschrieben: „Wir sind eine familiäre Gesellschaft. An Trainingstagen wird immer gegrillt“, erzählt Christoph Bargmann. Auch die Darts-WM habe man zusammen im Vereinsheim im Fernsehen angesehen. „Manchmal gucken wir auch Fußball“, so der Spartenleiter schmunzelnd. Der Bramstedter spielt im Deutschen Dartverband (DDV) und hat vor wenigen Wochen seinen ersten Meisterschaftstitel errungen: Gemeinsam mit Nico Blum wurde er in Steinfurt Meister im Doppel. Auf der Rangliste des DDV, die etwa 600 Plätze umfasst, steht er aktuell auf Platz 69 und arbeitet an seiner persönlichen Laufbahn. Doch der Weg in die Profi-Liga ist mit vielen Kosten wie beispielsweise Startgeldern sowie Reise- und Unterkunftskosten verbunden, für die Christoph Bargmann noch Sponsoren sucht.

Rolf Mahler ist seit 2018 Mitglied der „Flying Bulldogs“ und bezeichnet sich selber scherzhaft als „Mädchen für alles“: „Ich grille, ich schenke aus, ich kassiere und ich behalte den Überblick“, so das Axstedter Organisationstalent. Er habe nicht mehr den Ehrgeiz, auf öffentlichen Bühnen zu stehen, aber suche doch den Vergleich mit den anderen, sagt Mahler. Um Platz für alle Teilnehmer zu haben, nutzt die Steeldartsparte auch die Bramstedter Sporthalle. Einige mobile Boardanlagen sind bereits entstanden. „Je mehr Möglichkeiten wir haben, desto mehr Leute kommen“, macht Christoph Bargmann klar. Für diesen Sommer plant die Gruppe das erste große Turnier.

Mit zwei Mannschaften sind die „Flying Bulldogs“ im Dartverband Weser-Ems (DVWE) vertreten. Die erste Mannschaft spielt aktuell in der zweithöchsten Klasse des Verbands, in der Weser-Ems-Klasse Nord. Die zweite Mannschaft, deren Kapitän Rolf Mahler ist, tritt in der Regio-Klasse Nord an. „Nach Dreiviertel der Saison stehen beide Mannschaften auf Platz eins der jeweiligen Liga“, freut sich Spartenleiter Christoph Bargmann über sportliche Erfolge. Danach folge der Aufstieg in die Oberliga. „Vielleicht wären wird dann die erste Mannschaft aus dem Kreis in der Oberliga“, hofft er auf weitere gute Platzierungen.

Wer Interesse am Steeldart hat, kann sich bei Christoph Bargmann unter Telefon 0173/ 6 91 46 69 melden oder einfach beim Training montags und donnerstags ab 18.30 Uhr vorbeischauen und mitspielen. Informationen gibt es auch im Internet unter www. https://tsv-bramstedt.de/dart/.