Schutzmasken sind knapp geworden im Einzelhandel. Dabei gibt es aus medizinischer Sicht wirksamere Mittel und Wege, sich nicht anzustecken. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus hat im Osterholzer Kreiskrankenhaus schon vor mehreren Wochen zu ersten Vorkehrungen geführt. Inzwischen finden täglich interne Besprechungen mit Vertretern von Gesundheitsamt und Klinik statt, um aktuelle Entwicklungen der beginnenden Epidemie zu erörtern. Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann sagt: „Wir beobachten die Lage aufmerksam und beziehen uns dabei auf die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI).“ Einen Verdachtsfall – oder eine Vorstufe davon – habe es bisher nicht gegeben, so Lindemann am Donnerstagmittag.

Trotz aller Alarmbereitschaft hinter den Kulissen lautet der erste Rat an die Bevölkerung: Ruhe bewahren. Die Menschen könnten sich zuallererst selbst schützen, indem sie die anerkannten Regeln der Handhygiene einhalten. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert im Internet unter www.infektionsschutz.de über Verhaltensweisen, die auch bei Erkrankungen wie Influenza vorbeugend sein können. So soll bei Atemwegserkrankungen generell nur in Einwegtaschentücher geniest werden; husten solle man in ein Taschentuch oder die Armbeuge. Händeschütteln oder Umarmungen seien zu vermeiden; zu anderen Personen sei ein Abstand von ein bis zwei Metern ratsam.

Für die Mediziner hat das RKI am Mittwoch die Handreichungen aktualisiert, wie die Verdachtsabklärung bei Fällen von Covid-19 zu laufen hat. „Das Kreiskrankenhaus ist entsprechend vorbereitet, eine erkrankte Person aufzunehmen“, erläutert Lindemann. Es gebe Isoliermöglichkeiten, die bei Bedarf auch noch ausgedehnt werden könnten, soweit die Kapazitäten des Hauses es hergeben. Sonst greife man auf benachbarte Häuser zurück.

Speziell ausgestattet seien diese Zimmer im Kreiskrankenhaus nicht, aber von außen besonders gekennzeichnet. „Auch stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausreichend Schutzmaßnahmen wie Desinfektionsmittel und Mundschutz zur Verfügung – sowohl für die Mitarbeiter als auch für Patienten.“ Zur Bevorratung gebe es gesetzliche Vorgaben und RKI-Empfehlungen, setzt Lindemann hinzu.

Bislang habe es im Gesundheitsamt und in der kreiseigenen Klinik „vereinzelte Anrufe“ gegeben, die aber ausschließlich beratenden Charakter gehabt hätten. Die Kreisverwaltung informiert seit Donnerstagnachmittag kurzfristig und aktuell auch im Internet unter www.landkreis-osterholz.de. Über ein positives oder negatives Labor-Ergebnis würde dort im Fall der Fälle auch informiert.

Wichtig sei momentan vor allem, dass Patienten bei einem Corona-Verdacht – mit Symptomen wie Husten, Fieber oder Atemnot – keine medizinische Einrichtung ohne vorheriges Telefonat aufsuchen. Dabei wird zunächst abgefragt, ob der Patient in den vergangenen 14 Tagen eines der sogenannten Risikogebiete besucht hat oder Kontakt zu Menschen hatte, die sich erwiesenermaßen angesteckt haben. Bekannt waren bundesweit am Donnerstag 26 bestätigte Infektionen in Deutschland – als Risikogebiet hat die Weltgesundheitsorganisation Provinzen in China, dem Iran, Italien und Südkorea eingestuft.

Bei einem Verdachtsfall fragt der Arzt einen festen Fragenkatalog ab und macht gegebenenfalls einen Abstrich. Die Speichelprobe wird dann per Taxi an ein Bremer Labor geschickt; das Ergebnis liegt in der Regel am nächsten Tag vor. Das Gesundheitsamt stehe den Menschen ebenfalls beratend zur Seite, setzt Lindemann hinzu. Auf die Frage, ob sich die Menschen im Kreisgebiet Sorgen machen müssen, gibt die Sprecherin eine klare Antwort: „Nein. Es gibt – abgesehen von örtlich begrenzten Erkrankungen – noch keine Hinweise auf eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland.“

Das Coronavirus ist in der Gemeinschaftspraxis von Detlef Risch und seinem Kollegen Torsten Böger in Hüttenbusch angekommen – jedenfalls thematisch. Die kassenärztliche Vereinigung habe ein Ablaufschema an alle Praxen herausgegeben, wie sie sich im Fall eines Corona-Verdachts verhalten sollen, berichtet Risch. Darin heiße es, dass sie solche Patienten isoliert warten lassen und behandeln sollen. Dafür bräuchten sie Schutzkleidung. „Und da fängt es schon an“, sagt Risch: „Die Schutzkleidung ist entweder nicht verfügbar oder sehr teuer geworden.“ Schutzmasken, für die er vor Monaten einen Euro das Stück bezahlt habe, seien ihm nun vom Händler für 16 Euro das Stück angeboten worden.

Das Wartezimmer sei unverändert voll, berichtet Risch weiter. Bislang habe er nicht den Eindruck, dass die Patienten die Praxis aus Angst vor einer Ansteckung mit dem neuen Virus mieden. Obwohl die Angst natürlich da sei. Bei einem Verdachtsfall müsse er innerhalb von 24 Stunden die Kontaktdaten des Patienten ans Gesundheitsamt geben. Dass das Coronavirus am Landkreis vorbeischwappt, hält Detlef Risch für eine trügerische Hoffnung. Im Gegenteil: „Das Virus wird uns in voller Stärke erwischen“, ist er überzeugt. Die wichtigste Frage sei daher, wie mit der Krankheit umgegangen werde. Auch Risch mahnt zur „Hustenetikette“ und bittet Patienten darum, im Zweifelsfall vorher anzurufen.

Ruben Bernau, Arzt in Hambergen, kennt das Problem mit den Schutzmasken ebenfalls. „Ich habe heute Morgen noch welche im Raiffeisenmarkt gekauft“, erzählt er. Er habe zudem noch einige vorrätig. Dass er und das Praxisteam sich damit komplett schützen können, glaubt er nicht. Vielmehr würden ja die Patienten, bei denen sich Symptome zeigen, „eingehüllt“. Im Eingangsbereich der Praxis stehen Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Handschuhe und Info-Tafeln bereit.

Die Patienten machten gut mit. „Bisher sind sie sehr verständnisvoll“, findet Bernau. Allerdings sei noch niemand in die Praxis gekommen, der gerade aus einem der Risikogebiete kommt. Er geht ebenfalls davon aus, dass der Virus auch hierher kommt. „Das ist absehbar“, meint Ruben Bernau. Panik müsse aber dennoch niemand haben. Wegen der Influenza-Saison sei das Praxisteam ohnehin gewappnet. Der Hausärzteverband informiere seine Mitglieder auch sehr gut, so etwa über den aktuellen Stand bei den Laboruntersuchungen. Die seien finanziell geregelt und würden nicht aufs Ärztebudget angerechnet, steht in der aktuellen Information. „Wir können Abstriche machen und einschicken“, so Bernau. Vom Gesundheitsamt des Landkreises habe er bisher insgesamt wenig Informationen bekommen. Andere Landkreise, so sein Eindruck, seien da schon etwas weiter.