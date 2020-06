Das Hermann-Allmers-Haus soll nächstes Jahr Schauplatz einer Theateraufführung werden. Im Garten an der Büste des Marschendichters trafen sich die Theatermacher Juliane Lenssen (links) und Jens-Erwin Siemssen mit Susanne Puvogel von der Hermann-Allmers-Gesellschaft. (Grotheer)

Hagen. Der als Marschendichter bekannte Hermann Allmers war ein Schriftsteller, der seine norddeutsche Heimat häufig zum Thema machte. Von 1821 bis 1902 lebte er in seinem Haus in Rechtenfleth, direkt hinterm Deich. Der Sohn einer wohlhabenden Familie betätigte sich auch als Maler, Musiker und Philosoph. Allmers war weltoffen, reiste viel und hatte Freunde in aller Welt. Im nächsten Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal. Aus diesem Anlass wird es im Sommer 2021 ein vom Theaterensemble „Das letzte Kleinod“ inszeniertes Projekt geben.

Eine begehbare Theatervorstellung, die quer durch die Achse des Hauses führt, kündigt Jens-Erwin Siemssen, zusammen mit Juliane Lenssen künstlerischer Leiter der Theatergruppe, an. „Wir versuchen eine Annäherung an das Werk von Hermann Allmers, werden ihm begegnen und von ihm und seinen Zeitgenossen begleitet werden“, so Siemssen. Sehr zur Freude der Hermann-Allmers-Gesellschaft, die sich unter anderem um den Erhalt des Nachlasses kümmert. „Ich hatte schon immer die Idee und den Traum, dass ,Das letzte Kleinod‘ auch mal etwas in Hagen macht“, zeigt sich Susanne Puvogel vom Vorstand der Allmers-Gesellschaft begeistert von den Plänen und als echter Fan der Theatergruppe.

Einarbeiten und sich einleben

Die Vorbereitungen für das Projekt haben begonnen. Fünf Wochen lang lebt Regisseur Jens-Erwin Siemssen in einer Wohnung im Hermann-Allmers-Haus. Während der Rest des Hauses im Originalzustand als Museum erhalten ist, verfügt die Wohnung über eine moderne Einrichtung. „Ich wollte gerne mehr wissen, als in den Büchern steht“, sagt Siemssen; er habe sich bereits auf Entdeckungsreise in dem historischen Haus gemacht, die Literatur studiert und mit Menschen vor Ort gesprochen. Es sei toll, im Haus zu sein, sagt der Theaterleiter; er danke der Hermann Allmers-Gesellschaft und dem Landkreis Cuxhaven, dem das Haus gehört.

„Das Hermann-Allmers-Haus ist eines der wenigen Wohnhäuser in Deutschland, die so erhalten sind, wie die Künstler zu Lebzeiten dort gelebt haben“, sagt Susanne Puvogel. Sehr fortschrittlich sei Hermann Allmers ihrer Meinung nach zu seiner Zeit gewesen: „Er stand im regen Austausch mit der Künstlerkolonie in Worpswede, hatte Kontakte nach Bremen, war gastfreundlich, sehr belesen und reiste viel. Seinen Garten hat er an den italienischen Stil angelehnt und dennoch viel Wert auf Traditionen gelegt“, erzählt Puvogel über den zu Lebzeiten bekanntesten Autor in Norddeutschland, der sich 1860 besonders durch eine große Italien-Reise inspirieren ließ. Das am Geestensether Bahnhof in der Gemeinde Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) stationierte Theater „Das letzte Kleinod“, das seine Stücke häufig an Originalschauplätzen inszeniert und normalerweise mit einem kompletten Zug inklusive Werkstätten und Unterkünften unterwegs ist, steht nach der Corona-bedingten Pause, die für die Mitarbeiter Kurzarbeit bedeutete, kurz vor der Wiedereröffnung. „Wir sind mit die Ersten, weil wir draußen arbeiten, den Mindestabstand einhalten und die Zuschauer paarweise setzen können“, erklärt Juliane Lenssen. Auch die Proben fänden mit ausreichend Abstand und quasi in Quarantäne für das Team statt.

Die Pläne der letzten Monate mussten jedoch großteils über den Haufen geworfen werden: „Von Mitte Januar bis Mitte Februar war ich in Amerika unterwegs, um für ein Auswanderer-Projekt zu recherchieren, das nun wohl erst im nächsten Jahr in Bremerhaven realisiert werden soll“, erzählt Jens-Erwin Siemssen. Dabei gehe es um Auswanderung in der Nachkriegszeit. Gespielt werden solle nicht nur in Deutschland, sondern auch in New York und Philadelphia – sofern wieder möglich.

Nach der Amerika-Reise sollte es eigentlich nach Sibirien gehen, um das nächste Projekt vorzubereiten. „Alles war fertig, aber letztlich wurden die Flüge gestrichen und wir sind in den Lockdown gegangen“, so der Regisseur. „Komme bald“ heißt das Eisenbahntheater über Kriegsheimkehrer aus Sibirien, das nun am 1. August am Museumsbahnhof in Bad Bederkesa Premiere hat und zunächst nur in Deutschland aufgeführt wird. Die Tour durch Sibirien muss noch warten. Am 7., 8. und 9. August macht das Theater Station am Worpsweder Bahnhof, bevor es durch Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen tourt. Die Aufführungen finden mit Abstand und unter freiem Himmel statt.

Ende September soll dann in Detmold das dokumentarische Theaterstück „Gesalzene Wassermelonen“ gezeigt werden, in dem es um die Geschichte von Russlanddeutschen geht. Das Projekt hat während einer Tournee im vergangenen Jahr bereits Station in Kasachstan, Usbekistan und Russland gemacht.

Weitere Informationen gibt es unter www.das-letzte-kleinod.de. Dort sind ab Juli 2020 auch Tickets für das Stück „Komme bald“ zu erhalten.