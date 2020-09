Der Landkreis Osterholz plant ein millionenschweres Sonderprogramm zur Sanierung der Kreisstraßen und Radwege. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz hat ein Sanierungskonzept zur Beseitigung der Sommerschäden 2018/19 an den Kreisstraßen vorgelegt. Einstimmig empfahl der Bauausschuss auf seiner jüngsten Sitzung ein millionenschweres Maßnahmenpaket. Obenan im Sonderprogramm steht demnach der südliche Abschnitt der Huxfelder Straße (K 25). Dort soll in den Jahren 2021 und 2022 von Grund auf neu gebaut werden. Kostenpunkt: 1,05 Millionen Euro.

Die Lage auf dem letzten Straßenkilometer bis zur Kreisgrenze ist nach den Worten des zuständigen Dezernenten Dominik Vinbruck so dringend, dass der Landkreis auf ein langwieriges Zuschussverfahren beim Land Niedersachsen verzichte. Auf einem 400 Meter langen Abschnitt der versackten K 25 wurde bereits eine Tempolimit von zehn Kilometern pro Stunde verhängt. Um das Projekt aber allein und ohne Zuschüsse stemmen zu können, seien zwei Bauabschnitte nötig, so der Dezernent. „Das Ganze ist für uns auch im personellen Bereich eine Herausforderung“, sagte Vinbruck und verwies auf den hohen Planungs- und Betreuungsaufwand der Projekte.

Bei der aktuellen Prioritätenliste hat sich die Verwaltung der Hilfe eines Fachbüros bedient. Sie hat nun den Auftrag der Abgeordneten, die Finanzierung im Kreishaushalt der nächsten Jahre jeweils abzubilden. Demnach sollen im Jahr 2023 schätzungsweise 557 000 Euro in die grundlegende Reparatur der Sommerschäden auf der Kreisstraße 31 zwischen Bergedorf und Mevenstedt gesteckt werden. Weil es sich zu einem guten Teil um „unabweisbare Sofortmaßmahmen“ handelt, die nicht auf Landeshilfe warten können, verzichtet der Kreis ausnahmsweise auf insgesamt 466 000 Euro an möglichen Beihilfen aus Hannover.

Die Sommerschäden auf der Adolphsdorfer Straße (K 29) sollen dann im Jahr 2024 für voraussichtlich 457 000 Euro behoben werden, und die Seehauser Straße (K 36) steht mit 575 000 Euro für das Jahr 2025 auf dem Zettel. Für die jeweils mehr als drei Millionen Euro schweren Bauvorhaben K 21 in Friedensheim und K 30 (Bornreihe/Teufelsmoor) sei „keine verbindliche Zeitangabe möglich“, so die Verwaltung. Man habe abgewogen, wie stark die jeweilige Verkehrsbelastung sei und wo eine nur notdürftige Reparatur besonders unwirtschaftlich sei. „Das Ergebnis ist aus unserer Sicht handhabbar, aber für die Nutzer sicher nicht zufriedenstellend“, so Vinbruck.

Hinzu kommen laufende Reparaturen der Straßen und Radwege, die mit jährlich knapp 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen, sowie das besagte Mehrjahresprogramm des Landes, bei dem nächstes Jahr gut 60 Prozent Landesmittel in die K 2 (Neuenkirchen - Rade) fließen sollen, gefolgt von der K 10 (Worpswede - Grasberg) ab dem Jahr 2022. Während die Schätzung für die K 2 bei 1,12 Millionen Euro Gesamtkosten liegt, wird für die zu Jahresbeginn angemeldete K 10 das Zehnfache veranschlagt; dort hatte der Landkreis zeitweilig auch bereits Tempo 30 angeordnet.

Die 200 000 Euro, die der Kreistag zuletzt wegen der Sommerschäden zusätzlich locker gemacht hatte, gingen oder gehen laut Verwaltung in diesem Jahr komplett in die Reparatur der Radwege, und zwar an den Kreisstraßen 4, 23, 25, 33 und 36. Aktuell wurde über das Mehrjahresprogramm der Ausbau der Ampelkreuzung Niederende abgewickelt; aus diesem Finanztopf werden ferner auch der Grundausbau des Radwegs an der K1 (Löhnhorst-Eggestedt) und der Neubau des Radwegs an der K 32 in Hinnbeck bezuschusst.

Etliche kleinere Reparaturen

Die laufenden Unterhaltungsmittel für kleinere Projekte betreffen in diesem Jahr die Kreisstraßen 8 (Höhe Püttstelle), 19 (Viehspecken), 24 (Hambergen) und 39 (Lübberstedt). Im nächsten Jahr sollen Sanierungsmaßnahmen auf den Kreisstraßen 8 (Mittelbauer), 2 (Ortsdurchfahrt Neuenkirchen), 41 (Schwaneweder Straße) und 43 (Ritterhude) folgen, ferner nach Möglichkeit der Radweg an der K 27 (Dannenberg). Für die ebenfalls von Sommerschäden betroffenen Radwege an der K 11 (Waakhausen), 31 (Schlußdorf) und 36 (Tüschendorf) bleibt es vorerst bestenfalls bei der provisorischen Verfüllung von Rissen.

„Wir müssen schnellstmöglich anfangen“, drängte der SPD-Fraktionschef Björn Herrmann und verwies auf die Abwehr akuter Gefahren. Es liege in der Natur des Straßenuntergrunds, dass das Programm einen Schwerpunkt im Ostkreis setze und das sei auch richtig so, wenngleich es im Westkreis ebenfalls einige Schlaglöcher gebe. Es sei wichtig, dass die Abgeordneten die Problemlage unabhängig von ihrem eigenen Wohnort bewerten, so der aus Schwanewede-Meyenburg stammende Sozialdemokrat. Er hoffe, dass es am Markt genügend Tiefbaukapazitäten gebe.

Der AfD-Abgeordnete Hans-Dieter Friedrich argwöhnte, der Liste liege keine systematische Gesamtbetrachtung inklusive Baugrunduntersuchungen zu Grunde. Der Landkreis müsse verschiedene Ausbauvarianten prüfen, mahnte er. Dominik Vinbruck wies das zurück: „Genau diese Gedanken haben wir uns gemacht.“ Der Schadensbericht sei im November 2019 vorgelegt worden, als Friedrich noch nicht dem Kreistag angehörte. Gerade um, wie von Friedrich gefordert, über das Stadium des permanenten Ausbesserns hinaus zu kommen, seien die Kreisstraßen und Radwege vom Ingenieurbüro untersucht und priorisiert worden.

Tatsächlich sei es bei vorhandenen Straßen aber auch nicht immer nötig, komplett auszukoffern, so Vinbruck weiter. Darüber hinaus gelte es, das Ganze mit den laufenden und angebahnten Projekten sowie mit den Kreisfinanzen in Einklang zu bringen. Allein die Reparatur aller Sommerschäden 2018/19, so hat die Verwaltung errechnet, würde Investitionen von gut 13,8 Millionen Euro erfordern.