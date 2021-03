Einkaufen mit Termin – das wird ab diesem Montag auch im Landkreis Osterholz unter bestimmten Bedingungen möglich. (Matthias Bein/DPA)

Landkreis Osterholz. Das Land Niedersachsen hat seine Corona-Verordnung überarbeitet; die Änderungen gelten ab Montag, 8. März. Demnach gibt es erste, kleine Lockerungen, etwa bei den Kontaktbeschränkungen. Zulässig sind nun wieder Treffen im privaten und öffentlichen Raum von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Liegt der Inzidenzwert im Landkreis unter 35, kann die Grenze auf zehn Personen aus drei Haushalten angehoben werden. Am Sonntag betrug der Wert im Kreis Osterholz bei 41,3, sodass diese Lockerung noch nicht greift. Steigt der Inzidenzwert auf über 100, gelten wieder verschärfte Regelungen (Info unter www.landkreis-osterholz.de/corona).

Die Notbetreuung in den Kindertagesstätten endet, stattdessen findet ab diesem Montag ein eingeschränkter Betrieb statt. Das bedeutet, dass alle Kinder wieder in die Einrichtung gehen können, jedoch in strikt getrennten Gruppen betreut werden müssen; Einschränkungen des Betreuungsumfangs seien auch weiter möglich, so Landrat Bernd Lütjen. Sollte der Inzidenzwert des Landkreises die 100er-Marke überschreiten, gehe es zurück in den Notbetrieb.

Der Schulbetrieb geht eine Woche später, am Montag, 15. März, ins Wechselmodell nach dem sogenannten Szenario B für alle Schüler der fünften bis siebten sowie der zwölften Klasse, ebenso für alle Absolventen von Berufseinstiegsschulen und Förderschulen. Ab 22. März werden dann alle Schulen und Jahrgänge ins Szenario B wechseln. Neu ist, dass ab sofort alle Schüler im Sekundarbereich I und II auch am Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Der Buchhandel darf wieder öffnen, alle anderen Einzelhandelsgeschäfte können neben der Bestellung und Abholung von Waren auch Kunden zu festen Terminen bedienen, dabei dürfen pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche maximal ein Kunde und eine Begleitperson zugelassen werden. Abstandsgebot und Maskenpflicht gelten weiterhin, zudem sind die Kontaktdaten zu erfassen.

Neben Friseuren dürfen ab sofort auch weitere körpernahe Dienstleitungen wieder angeboten werden, etwa von Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios. Sollte der Kunde bei einer Behandlung die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen müssen, hat er zunächst eine negative Testbescheinigung vorzulegen. Das gilt auch für die bereits geöffneten Friseursalons sowie Physiotherapie-Praxen, Ergotherapie oder Heilpraktiker. Bei einer logopädischen Behandlung ist immer ein Negativtest vorzulegen.

Museen, Galerien und Tierparks dürfen mit einem genehmigten Hygienekonzept öffnen, allerdings nur für Besucher, die zuvor einen Termin vereinbart haben. Zudem darf nur die Hälfte der normalen Besucherkapazität ausgenutzt werden; die Kontaktdaten aller Gäste sind zu erfassen. Die Gastronomie bleibt geschlossen, ausgenommen ist der Außer-Haus-Verkauf. Theater, Konzerthäuser, Kulturzentren, Kinos, Freizeitparks, Indoor-Spielplätze, Kletter- und Spielparks, Abenteuerspielplätze, Minigolfanlagen und Ähnliches bleiben geschlossen.

Öffentliche wie private Sportanlagen unter freiem Himmel (außer Schwimmbäder) dürfen für kontaktlosen Sport von Kindern und Jugendlichen bis zu einem Alter von 14 Jahren in nicht wechselnder Gruppenbesetzung genutzt werden. Die maximale Gruppengröße beträgt 20 (plus zwei volljährige Betreuer). Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht benutzt werden.

Der Bund hat ferner geregelt, dass sich jeder Bürger nun einmal pro Woche per Schnelltest auf das Corona-Virus testen lassen kann. Derzeit könne kann der Kreis Osterholz zu den Bürgertestungen noch keine genaueren Auskünfte geben, so Lütjen.