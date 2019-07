Bürgermeister Torsten Rohde war bei der IGS-Feier zur Zeugnisvergabe einer der Redner. Er gab den Gästen einen Ausblick auf die baulichen Veränderungen der IGS in den kommenden Jahren. (Neckermann)

Buschhausen. „Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom – hört man auf, treibt man zurück“, erinnerten Tanja König und Albrecht Meyer die Schüler des ersten Millenniums-Jahrgangs, der an der Integrierten Gesamtschule (IGS) sein Abitur abgelegt hatte. In ihrer launigen „Rede der Lehrer“, bei der sich die Abiturienten selbst die Redner aussuchen durften, hielten Tanja König und Albrecht Meyer eine Rückschau auf die vergangenen Jahre aus Sicht des Lehrerkollegiums.

„Wir waren total überrumpelt“, bekannten die beiden Lehrer, die bei vielen Schülern beliebten sind. Trotzdem gelang ihnen der thematische Brückenschlag zwischen „Kuschelabi Rot“ und „Bayerischem Premium-Abitur“. „Ihr könnt stolz auf euch sein: Auch mit Sozilandgesamtschulschmalspurt-Abi steht euch jetzt die Welt offen!“, ermunterten die beiden Redner die Schüler. Die Hauptsache sei, sich die Fantasie zu erhalten, erinnerte Tanja König die Abiturienten, denn immerhin war es Albert Einstein, der sagte, dass Fantasie wichtiger sei als Wissen, denn das Wissen sei begrenzt.

Zuvor schon hatten Lea Rengert und Henri Bertge für den Abiturientenjahrgang an viele schöne Erlebnisse der gemeinsamen Schulzeit erinnert, darunter auch Studienfahrten mit ungewöhnlichen Erfahrungen und Skifahrten, bei denen die Teilnehmer geradezu olympische Höchstleistungen im Zurücklegen von Entfernungen erbracht hatten.

„Macht jetzt das Beste aus eurer Schulzeit und lebt euer Leben so, wie ihr es für euch geplant habt“, gaben die Abiturientensprecher ihren Mitschülern mit auf den Weg in die Zukunft.

Lea Appfel, Henri Bertge, Adrian Grond, Johanna Junge, Paulina Kijewski, Franziska Rosenboom und Frauke Schaffenberg aus dem Jahrgang 13 sangen für ihre Mitschüler dann den Sam-Cooke-Hit „Wonderful World“, in dem es unter anderem heißt, „Don’t know much about history, don’t know much biology, dont know much about science book, don’t know much about the French I took”, während Eltern und Lehrkörper wohl hofften, dass die Passage im Lied nicht auf den abgehenden Jahrgang zutreffen möge.

Bürgermeister Torsten Rohde hatte in seiner Ansprache den Abiturienten, den noch verbleibenden Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern einen kleinen Ausblick auf die in nächster Zeit anstehenden Veränderungen an der IGS gegeben. „In 2020 soll hier eine neue Sporthalle stehen, und dann wird der gesamte Komplex der IGS nach und nach umgestaltet“, ließ Rohde wissen. Auch er gratulierte den jungen Leuten herzlich zum Abitur und wünschte ihnen für den weiteren Lebensweg Glück und Erfolg.

Die Abiturienten

Thorge Alt, Amy Alter, Max Andressen, Lea Celine Appfel, Jenny Bammann, Gregor Baumgart, Henri Bertke, Marja Blanken, Yvonne Hannah Blümel, Lotte Brandenburger, Svenja Breuer, Merle Dibowski, Lisa Dobrick, Rico Ferchland, Jella Finken, Jessika Frühsorger, Lara-Alea Greff, Adrian Grond, Nina Victoria Hansen, Julia Hiller, Hoge Johanna, Holtkemper Maybritt Dayle, Horchler Lena, Horchler Johanna, Jacobsen Maik, Jundo Schilan, Johanna Junge, Lukas-Johannes Kemme, Paulina Kijewski, Klara Emilie Kleinschmidt, Jan-Lukas Korn, Laura Carlotta Krafft-Schöning, Larissa Liegmahl, Sabrina Mak, Daniel Melchers, Paul Molis, Julia Müller, Anja Noll, Jonas Pawlik, Aurelia Pufpaff, Lea Rengert, Alica Renken, Franziska Yvonne Rosenboom, Annika Rösing, Frauke Schaffenberg, Lena Marie Schmidt, Christian Schmidts, Melanie Schneider, Nathalie Schnibbe, Jonas Claas Schwermer, Sebastian Stäudte, Luca Anik Steffens, Alicia Tienken, Zahide Tugce Vural, Leena Wegeleben, Thorge Jonathan Wendelken, Daniel Vincent Wilke, Avid Zarrinkafsch