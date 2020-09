So wie beim 270. Scharmbecker Herbstmarkt, mit Viehmarkt und Festsause, geht es 2020 nicht zu: Es soll aber immerhin einen "Herbstmarkt light" geben. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Anstatt Herbstmarkt groß zu feiern, müssen sich die Osterholz-Scharmbecker in diesem Jahr mit einem verkaufsoffenen Sonntag begnügen. Er findet am kommenden Wochenende, 27. September, statt. Lange sah es so aus, als würde der Aktionstag nicht stattfinden dürfen. Nun aber steht fest: Die Ladentüren dürfen sich an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen. Und doch wird vieles anders sein als sonst.

Mit der Absage des Herbstmarktes in bekannter Form fehlt der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die nötige Traditionsveranstaltung, die einen verkaufsoffenen Sonntag per Gesetzt erlauben würde. Verdi hat deshalb der Stadtverwaltung seine Ablehnung mitgeteilt. Veranstalter aber ist in diesem Jahr nicht die Stadt, sondern der Wirtschaftstreff Osterholz-Scharmbeck, wie die Erste Stadträtin Bettina Preißner auf Nachfrage der Redaktion erläutert. Und die Stadt als zuständige Genehmigungsbehörde wiederum erlaube den kleinen Herbstmarkt des Gewerbevereins. Das habe man Verdi auch so mitgeteilt. Eine Antwort stehe aus. Der Markt falle demnach nur in bekannter Form aus, finde aber in deutlich abgespeckter Art und Weise statt, erläutert Preißner.

Stefan Molkentin, der beim Wirtschaftstreff Osterholz-Scharmbeck zuständig für den Bereich "Event" ist, warnt die Menschen vor hohen Erwartungen. Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzbestimmungen werde dieser verkaufsoffene Sonntag anders als gewohnt und in kleinerer Version stattfinden. Statt 30 bis 40 Buden werde es rund um den Marktplatz in diesem Jahr nur fünf bis sechs Schausteller geben. Zudem verzichtet der Verein als Veranstalter komplett auf Getränkestände. „Alles wird großflächig aufgestellt.“ Damit dürfte vermutlich keine heimelige Atmosphäre in der Innenstadt aufkommen. „Es geht in diesem Jahr und unter diesen Bedingungen eben nicht anders“, macht er klar. Viele Geschäfte hätten immerhin geöffnet. "Wir machen einen 'Herbstmarkt light'“, erläutert Anja Kalski vom Vorstand des Gewerbevereins.

Neben Geschäften in der Innenstadt, auch Toom und Raiffeisen-Markt, sind die Läden im Einkaufspark beim Möbelhaus Meyerhoff geöffnet. „Wer uns kennt, weiß, dass wir ein Aktionshaus sind“, betont Marketingleiterin Ute Lipp im Gespräch mit der Redaktion. Aufgrund von Corona werde die Firma aber nur einen Bruchteil dessen anbieten können, was sonst im September auf dem Firmengelände los sei. Viele Events seien gestrichen worden. Als Beispiel nennt sie Kochshows oder Kinderschmink-Angebote, die es wegen der Pandemie und aus Schutzgründen in diesem Jahr nicht gibt.

Geschäftsmann Werner Reuter aus der Innenstadt begrüßt die Öffnung insgesamt. „Es ist ein Highlight für uns, das wir wahrnehmen“, sagt der Inhaber des Modegeschäfts „Trends“. Mit Grausen denke er an die Zwangsschließung der kleinen Geschäfte im März und April. Als dann die Leute wieder vor größeren Märkten anstanden, aber kleinere Geschäfte noch geschlossen bleiben mussten, habe ihm das in der Seele weh getan. „Das geht einem an die Nerven.“

Der erste verkaufsoffene Sonntag, von dem es vor Corona meist vier in der Stadt gab, sei etwas Besonderes, sagt Reuter. Lohnenswert sei er in jedem Fall. „Jeder Sonntag, an dem wir teilgenommen haben, brachte uns ein positives Ergebnis.“ Sicherlich sei auch er nicht dafür, die Geschäfte sonntags dauerhaft zu öffnen. Aber mit einer Handvoll an Terminen gehe das schon in Ordnung, ist er überzeugt. Reuter zielt damit auf die Bedenken von Verdi ab, dass mit verkaufsoffenen Sonntagen die grundgesetzlich geschützte Freizeit für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufs Spiel gesetzt wird. „Meiner Meinung nach ist es keine übermäßige Belastung für die Mitarbeiter, wenn man vier oder fünf Sonntage im Jahr öffnen kann.“ Zudem hätten kleine Geschäfte einen oft familiären, freundschaftlichen Draht zu den Mitarbeitenden – und ganz andere Umsätze als Einzelhandelsriesen. Er halte es für wichtig, dass rund um den Marktplatz mal wieder etwas los ist. „Es belebt einfach die Stadt“, gibt Werner Reuter zu bedenken.