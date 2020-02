Die Raisa will auf die Nachfrage reagieren und in Axstedt ein Flüssigdüngerlager bauen. Das gefällt einigen Anwohnern nicht. (von Döllen)

Axstedt. Enttäuscht sind derzeit beide Seiten. Die Ratsmitglieder von Axstedt sehen sich in ihrer Arbeit als vom Bürger gewählte Vertreter falsch verstanden. Sie wollen ihrer Arbeit gewissenhaft weiter nachgehen und zum Wohle der Gemeinde und aller Einwohner entscheiden. Und gerade das sprechen einige Bürger ihnen gerade ab. „Wir haben das Gefühl, dass sie dafür stimmen ohne sich damit zu beschäftigen“, erklärte Tobias Rust auf Nachfrage. Inzwischen haben Anwohner eine Bürgerinitiative gegründet. Sie wollen kein Flüssigdüngerlager auf dem Gebiet der Raisa Warengenossenschaft, das sich zwischen dem Bahnhof Lübberstedt und dem Axstedter Ortsteil Wohlthöfen befindet. Rust hatte im Namen weiterer Anwohner, wie er sagt, Mails an den Ortsrat verschickt. Er fordert darin jedes einzelne Ratsmitglied auf, sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schriftlich zu äußern, wie er zu dem Vorhaben steht – „um sie zum Nachdenken zu zwingen“. Es sei nicht darum gegangen, die Ratsmitglieder anzugreifen oder auseinander zu dividieren. Die Angesprochenen wollen sich nicht einzeln äußern. Stattdessen verfassten sie eine gemeinsame dreiseitige Stellungnahme. „Nach dem Schreiben vom 15.01.2020 stellt sich die Frage für uns, ob seitens der vertretenen Anwohner ein Interesse an einer einvernehmlichen Lösung besteht oder das Vorhaben am Standort der RAISA Axstedt uneingeschränkt abgelehnt wird“, heißt es dort.

Stein des Anstoßes ist ein Projekt der Raisa, die in Axstedt eine Filiale betreibt. Dort gibt es eine Tankstelle, einen Laden und weitere Angebote. Unter anderem versorgen sich dort auch Landwirte mit Material, darunter Kunstdünger. Derzeit wird hauptsächlich gekörnter Dünger, also gepresstes Pulver umgeschlagen. In der Landwirtschaft werde aber fester Dünger immer häufiger durch Flüssigdünger ersetzt, begründete Ralf Ehlers, bei der Raisa zuständig für den Bereich Pflanzenbau, die Pläne bei einer Informationsveranstaltung im August vergangenen Jahres. Flüssigdünger könne gezielter eingesetzt werden, der Einsatz an mineralischem Dünger so möglicherweise sogar reduziert werden. Im Gegensatz zum derzeitigen gekörnten Dünger entstehe beim Umschlag und der Nutzung von Flüssigdünger kein Staub. Die Raisa habe bereits mehrere solcher Lager gebaut und in Betrieb genommen. In Axstedt soll die Geschäftsstelle laut Meyer durch die Anpassung gestärkt werden. Bei dem Flüssigdünger handelt es sich laut Ralf Ehlers um sogenannten AHL-Dünger. Hauptbestandteile sind Ammonium, Nitrat und Harnstoff, die in Wasser gelöst wurden. Der Dünger ist laut Raisa nicht brennbar, dünste nicht übermäßig aus und stinke nicht. „Er ist nicht als Gefahrgut eingestuft“, erklärte Ehlers. Laut Sicherheitsblättern kann er bei direktem Kontakt leichte Hautreizungen verursachen.

Die Raisa-Vertreter waren bei der Infoveranstaltung massiv und aggressiv kritisiert worden. „Wir lehnen die Anlage nicht grundsätzlich ab“, sagt jetzt Tobias Rust. Doch sie gehöre nicht mitten in ein Wohngebiet, etwa 50 Meter von Häusern entfernt. „Mein Eindruck ist, dass die breite Masse das ablehnt“, bemerkt er. Sie hätten Angst vor einem Wertverlust ihrer Immobilien. Und sie glauben auch nicht an die Ungefährlichkeit des Flüssigdüngers. „Wer weiß schon genau, ob das nicht ausdünstet“, meint Rust. Die Furcht vor Geruchsbelästigung spielt ebenfalls eine Rolle.

Die breite Ablehnung wird indes von anderer Seite bezweifelt. Es gebe auch Axstedter, die das Projekt positiv bewerteten, halten die Politiker gegen. „Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Auskünften des Bauamts und des Gewerbeaufsichtsamtes erwarten wir durch die beantragte Tankanlage keine zusätzlichen Risiken und Gefahren für die Bevölkerung und die Umwelt. Ebenso erwarten wir keine Geruchsemission“, steht in der Antwort an die Bürger.

Hinter den Kulissen gab es Versuche, die Wogen zu glätten, und einen konstruktiven Austausch herzustellen – bei einem Treffen im Januar und einem Ortstermin im März. Die Raisa soll einer Verlegung der Anlage auf ihrem Gelände und einer Begrünung des nötigen Betonrings zugestimmt haben. Doch Rust winkt ab. Ob es nun um 50 oder 65 Meter gehe: Der Abstand zur Wohnbebauung sei zu gering. Die Kritiker dürften vor allem mit dem Schluss des fraktionsübergreifenden Papier nicht zufrieden sein. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch nichts identifizieren können, was gegen eine Erweiterung des derzeit bestehenden Gewerbegebietes spricht. Wir erhalten so den Standort und sichern entsprechende Arbeitsplätze. Wir sind davon überzeugt, dass bei der Nutzung des Flüssigdüngers der Einsatz wesentlich effektiver sein kann. Es besteht zeitnah für die Landwirte keine andere Möglichkeit im Rahmen der vielen Auflagen und Verordnungen, anders zu verfahren“, schreiben die Ratsmitglieder dort. Sie betonen allerdings auch, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Es solle sorgfältig abgewogen werden. Diese Woche will die Bürgerinitiative die Stellungnahme auswerten und ihr weiteres Vorgehen abstimmen. Sie wollen das Flüssiglagerlager verhindern.