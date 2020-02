Christian Segert (links), alias "Elvis", und seine Ukulele spielenden Bühnenmitstreiter. (Christian Pfeiff)

Osterholz-Scharmbeck. „Möglicherweise bin ich der älteste Elvis Deutschlands, aber das ist mir völlig egal“, sagt Christian Segert aus Ritterhude und lacht. Seit zwölf Jahren legt er zu diversen Anlässen eine Elvis-Show aufs Parkett – stilecht mit Kostüm, Tolle und Sonnenbrille. Wohlgemerkt als Performer, nicht als Imitator – hierauf legt er großen Wert: „Ich imitiere ja nicht seine Stimme.“

Dabei muss es für Christian Segert nicht zwangsläufig eine Bühne sein. Auch als „Street-Artist“ verkörpert Segert den „King“ und will sich in diesem Jahr noch einen Wunsch erfüllen: „Ich werde im Sommer eine Elvis-Performance auf dem Sunset-Strip hinlegen“, verspricht der Performer, der nach eigenen Angaben seit seinem 13. Lebensjahr ein glühender Elvis-Fan ist – und seit zwölf Jahren nun auf seine Weise auf dessen Spuren wandelt.

Vor seiner Amerika-Reise wird Segert jedoch noch einen Auftritt im Kulturzentrum Kleinbahnhof (KUZ) in Osterholz-Scharmbeck absolvieren – begleitet von drei Ukulelen und Backgroundgesang. Segert ist einer von etwa einem Dutzend Mitwirkenden bei der Offenen Bühne, die dort am Sonnabend, 22. Februar, zum zweiten Mal bei freiem Eintritt stattfinden wird. „Mitwirken“ bedeutet in diesem Fall bewusst nicht „teilnehmen“: „Es ist kein Wettbewerb und es gibt nichts zu gewinnen“, stellt Organisatorin Kirsten Schmidt klar. „Wir lassen am Ende des Abends zwar einen Hut kreisen, die Einnahmen aus diesem werden aber zur Deckung anfallender Kosten wie beispielsweise GEMA-Gebühren verwendet.“

Das Schmidt'sche Anwesen inklusive eines kleinen Heimstudios stellt auch gewissermaßen die Brutstätte für die noch junge Veranstaltungsreihe dar, was unmittelbar mit dem Ukulelen-Unterricht zusammenhängt, den Kirsten Schmidt dort anbietet. Zu dessen Teilnehmerinnen zählt beispielsweise Lore Eiselt, die im zarten Alter von 83 Jahren die Ukulele für sich entdeckte und mit dieser seither bisweilen auch auf der Bühne steht.

„Daran ist eigentlich nur Helga schuld, die hat mir die Ukulele geschenkt“, deutet Eiselt lächelnd auf ihre Mitbewohnerin Helga Hoffmann, mit der sie nach eigenen Worten unlängst eine „Alters-WG“ gründete. „Wenn wir uns ohnehin ständig besuchen würden, können wir uns ja auch gleich eine Wohnung sparen“, befinden die rüstigen Damen schmunzelnd.

Helga Hoffmann zählt ebenfalls zu den Akteuren der Veranstaltung, allerdings mit einem völlig anderen Instrument: „Ich kann keine Noten lesen und übe nicht, aber bei einem Konzert von Dr. Ulrich Görlitz habe ich den Gong für mich entdeckt“, erklärt „Helga mit dem Gong“, wie sie in der illustren Runde genannt wird, die sich dienstagabends in den Räumlichkeiten der Schmidts zu offenen Jam-Sessions treffen. Auch Nicht-Schüler sind dazu eingeladen.

Ukulele statt Gitarre

Aus einer solchen Zusammenkunft entstand auch die Formation „Forever Ukulele“, dem auch Eiselt und Hoffmann angehören und das ebenfalls zu den Auftretenden des Abends zählen wird. Auch die Backgroundband Christian Segerts rekrutiert sich aus dieser Runde: „Im Grunde bin ich durch meine liebe Frau hier hineingeraten und komme einfach nicht mehr raus“, bemerkt er schnippisch in Richtung seiner Gattin Marion, die ihn sowohl bei seinen Performance-Auftritten als auch im KUZ als Backgroundmusikerin auf der Bühne unterstützen wird. Eine gewisse Mitschuld trage ihr Mann indes selbst, kontert Segerts Frau: „Christian hatte mir eine Westerngitarre mit brutal harten Saiten geschenkt, auf der ich überhaupt nicht spielen konnte – also habe ich sie im Musicland gegen eine Ukulele getauscht.“

Musicland-Mitbetreiber Udo Schloen war es dann auch, der sowohl Lore Eiselt als auch Marion Segert auf das passende, dem Musikgeschäft fast genau gegenüberliegende Unterrichtsangebot aufmerksam machte – und somit unwissentlich auch das stetig anwachsende Personengrüppchen vermittelte, das im vergangenen Jahr erstmals eine „Offene Bühne“ im KUZ auf die Beine stellte. „So etwas braucht Osterholz mal wieder“, befindet Schmidt.

Neben lebenslustigen Senioren nutzen auch nahezu blutjunge Talente die Veranstaltung als Gelegenheit, erste Bühnenroutinen zu erlangen. Beispielsweise die 17-jährige Songwriterin Sarah Baecker aus Ritterhude, die sich laut Schmidt „akustischen Grungerock“ auf die Fahne geschrieben hat, ebenso wie ihre Bremerhavener Songwriterkollegin „Chiara“.

Auch die junge Combo „Ausnahmslos“ ist gerade erst frisch dabei, erste Bühnenluft zu schnuppern: „Das ist unser dritter öffentlicher Auftritt, nachdem wir uns vor einem halben Jahr gegründet haben“, erklärt Schlagzeuger Luca Groth. Dementsprechend hat das Quartett gerade erst damit begonnen, eigenes Songmaterial zu entwickeln und wird im KUZ zunächst einige Coversongs präsentieren – allerdings auf etwas andere Art als von Rockbands gewohnt: Bei der offenen Bühne im KUZ wird es kein Mikrofon geben, und auch auf elektrische Verstärkung der Darbietungen wird gänzlich verzichtet; gespielt und gesungen wird pur und akustisch.

Der Spaß bei den Proben und den Jamsessions, durch den die Idee zur offenen Bühne letztlich geboren wurde, soll sich so auch direkt aufs Publikum übertragen. „Das klappt auch. Beim ersten Mal hatten wir ein volles Haus und ein absolut freundliches Publikum“, berichtet Initiatorin Kirsten Schmidt. Derartige Stimmung erzeugt beispielsweise Helga Hoffmann mit ihrem Gong: „Man kann das meditative Improvisation nennen“, beschreibt Hoffmann.

Schwierig dürfte sich in diesem Fall die exakte Einhaltung der einzig verbindlichen Regel für alle Mitwirkenden gestalten, welche lautet: „Nur drei Songs maximal“. Wodurch auch klar ist, dass sich das Angebot ausschließlich an Künstler und Darbietungen musikalischer Natur richtet: „Schließlich gibt es für Slam Poetry ja auch eine eigene Veranstaltungsreihe im KUZ“, bemerkt Schmidt.

Vielschichtige Motivation

Die Motivation der Mitwirkenden ist dabei augenscheinlich so vielseitig wie die Beiträge selbst: Nutzen Jungspunde die Gelegenheit, sich und ihr Schaffen öffentlich vorzustellen, scheint die Veteranen vor allem der Spaß an der gemeinsamen Sache zu motivieren. Dementsprechend abwechslungsreich dürfte sich das Programm gestalten, dessen Ablauf die Organisatoren wie eine musikalische Revue gestalten möchten.

So kann bei der „Offenen Bühne im KUZ“, die zunächst nur zweimal jährlich stattfinden soll, zwar prinzipiell jede und jeder Musikschaffende mitwirken – ob als Band oder Solist. Eine vorherige Anmeldung, wahlweise per E-Mail an kirsten.schmidt@ukulele-ohz.de oder telefonisch unter der Nummer 04791/ 45 86 wird jedoch erbeten. „Dabei geht es uns aber nur darum, den Abend planen zu können. Eine wie auch immer geartete 'Qualitätskontrolle' findet nicht statt“, verspricht Kirsten Schmidt.

Hauptsache, es wird live und akustisch gespielt und gesungen – und jeweils nur drei Songs. Welches Programm unter dieser Prämisse entstanden ist, lässt sich am Sonnabend, 22. Februar, ab 20.00 Uhr bei freiem Eintritt im KUZ begutachten.