Kein Gedränge auf dem Bahnsteig in Osterholz-Scharmbeck: Die Anzahl der Zugnutzer ist mit der Verschärfung der Corona-Bestimmungen im Dezember in den Keller rauschte. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Es wirkt alles verschlafen rund um den Bahnhof Osterholz-Scharmbeck. Der Laden mit integrierter Postagentur ist geschlossen. Und das nicht nur, weil es erst 7.15 Uhr ist. Das Geschäft muss wegen des coronabedingten Lockdowns zu bleiben. Eben schnell einen Kaffee für die 17-minütige Fahrt mit dem Zug bis nach Bremen zu kaufen ist also nicht möglich. Auch die Anzahl der auf den Parkplätzen abgestellten Autos ist überschaubar. Ähnlich sieht es auf dem Bahnsteig aus: Zwar warten Menschen auf die Regio-S-Bahn RS 2 aus Richtung Bremerhaven. Doch es sind wenige. „Normalerweise knubbelt es sich hier schon mal“, sagt eine Frau, bevor sie die RS 2 besteigt.

Dieses „Normalerweise“ bezieht sie auf die Zeit vor der Pandemie. Tausende Infizierte bundesweit und in Niedersachsen, erster Lockdown im Frühjahr, „Lockdown light“ im November und seit knapp zwei Wochen die verschärfte Variante haben ihre Spuren hinterlassen. Dass sich auf dem Bahnsteig in Osterholz-Scharmbeck weniger Pendler treffen, ist nicht nur der Eindruck der Menschen dort. Dafür gibt es eine Bestätigung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) Niedersachsen. Sie organisiert unter anderem den sogenannten schienengebundenen Nahverkehr, kurz SPNV, indem sie die Leistungen bei den beauftragten Unternehmen bestellt – in diesem Fall der Nordwestbahn (NWB) und der Deutschen Bahn AG.

LNVG-Sprecher Dirk Altwig beziffert den Rückgang der Fahrgäste im ersten Lockdown im April 2020 um 70 bis 80 Prozentpunkte. „Mit der Lockerung der Beschränkungen erholten sich die Reisendenzahlen bis etwa Ende Oktober auf ein Niveau von 65 bis 80 Prozent, bezogen auf die Vor-Corona-Nachfrage.“ Ab Anfang November sei eine Stagnation eingetreten, bevor die Anzahl der Zugnutzer mit der Verschärfung im Dezember wieder in den Keller rauschte. „Aktuell beträgt der Fahrgastrückgang wieder zwischen 40 bis 80 Prozentpunkte, verglichen mit der Vor-Corona-Situation“, erklärt Altwig. Und eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG teilt mit: „Aktuell sind die Fernverkehrszüge durchschnittlich zu circa 20 Prozent ausgelastet.“

Eine Reduzierung des Angebots kommt für die LNVG nicht in Betracht. „Auch wenn weniger Fahrgäste unterwegs sind, möchten wir, dass alle Züge planmäßig rollen, wir haben nicht vor, weniger Züge fahren zu lassen. Fahrgäste, die zur Arbeit oder Schule müssen, sollen möglichst viel Platz zur Verfügung haben.“ Ähnliches sagt die Bahnsprecherin mit Blick auf den Bahnverkehr.

Mit einem mulmigen Gefühl

Die Menschen nutzten den Regionalverkehr in Niedersachsen zu 37 Prozent „für Fahrten zur Arbeit“ sowie „zu 23 Prozent für Fahrten zu Schule, Uni oder Ausbildung“, erläutert LNVG-Sprecher Albig – auch an diesem Morgen. Robert Steimke ist einer von ihnen. Der 37-Jährige aus Osterholz-Scharmbeck fährt jeden Morgen um 7.32 Uhr mit der RS 2. Von zu Hause zu arbeiten, ist bei seiner Tätigkeit nicht möglich – Robert Steimke muss als Küchenleiter einer Bremer Schule vor Ort sein. Deshalb ist er darauf angewiesen, dass seine Bahn fährt. Angst vor einer Infektion? Die fahre schon mit, meint Robert Steimke: „Ein mulmiges Gefühl ist da.“

Wie der 37-Jährige pendelt auch Florian Gruse täglich nach Bremen. Doch im Gegensatz zum Kantinenleiter hat der 18-jährige Fachinformatiker kein mulmiges Gefühl, sich vielleicht anzustecken. Für ihn, so scheint es, ist der tägliche Weg zur Arbeit unter Pandemiebedingungen ein Stück dessen, für das Sozialwissenschaftler den Begriff der „neuen Normalität“ geprägt haben.

Bewegungstherapeutin Maria Molis hat sich daran gewöhnt. Sie habe keine Angst, mit dem Zug zu fahren: „Ich habe meine FFP2-Maske, da fühle ich mich sicher.“ Auf das Auto umzusteigen sei für sie keine Option – alleine schon wegen der zusätzlichen Kosten, etwa für die Nutzung eines Parkplatzes. Maria Molis besteigt ihre Bahn, der Bahnsteig hat sich wieder gelehrt.

Doch schon nach wenigen Minuten finden sich wieder Pendler ein. Sie, wie auch jene, die eher fahren, halten sich weitgehend an das Gebot, eine sogenannte medizinische Schutzmaske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Darauf weist ein Laufband hin. Jetzt, um kurz nach 8 Uhr, sind es drei Menschen, die ohne Maske auf dem Bahnsteig stehen. Immerhin: Sie halten Abstand und bedecken kurz vorm Einsteigen ihr Gesicht.

Dass weniger Menschen per Schiene unterwegs sind, zeigt sich auch im Zug. Die Zweierplätze sind jeweils nur mit einem Fahrgast besetzt. Und auf den Viererplätzen verirrt sich auch nur eine Frau oder ein Mann. Jeder ist weitgehend mit sich selbst beschäftigt. Viel Bewegung ist nicht im Zug. In Ritterhude steigt ein Mann aus, einige weitere in Bremen-Burg. An einer der Bushaltestellen steht ein Fahrzeug, das in Richtung „OHZ – Wallhöfen“ rollt. Der Fahrer wartet draußen auf seine Fahrgäste.

Gute 17 Minuten später fährt die RS 2 in den Bremer Hauptbahnhof ein. Die meisten Fahrgäste steigen dort an Gleis 7 aus. Doch Endstation ist erst in Twistringen. Die Abgänge benutzen an diesem Morgen wirklich weniger Pendler als vor der Pandemie – das altbekannte morgendliche Gedränge gibt es nicht. Selbst unten in der Bahnhofshalle geht es eher gemütlich zu.

Zurück nach Osterholz-Scharmbeck geht es später mit dem Regionalexpress RE9 von Osnabrück nach Bremerhaven-Lehe. Selbst diese überregionale Verbindung ist leer. Die männliche Stimme, die die nächste Station und den „Ausstieg in Fahrtrichtung“ ansagt, weist die Fahrgäste jetzt auch auf das Gebot zum Tragen der Schutzmasken hin. Und: Sie sollten bitte am Fenster Platz nehmen, da sonst die Mindestabstände zum Gang nicht eingehalten werden könnten.

In Osterholz-Scharmbeck öffnen sich die Türen „in Fahrtrichtung links“. Zwei Menschen steigen an diesem Morgen gegen 9.15 Uhr aus. Das Bahnhofsgebäude liegt nach wie vor verschlafen da. Wie gesagt: Das Geschäft mit Post- und einer Reiseagentur ist wegen des Lockdowns geschlossen. Immerhin: Jetzt sind auf den Parkplätzen mehr Autos als am frühen Morgen abgestellt. Auf den Straßen jedoch herrscht angesichts des Verkehrsaufkommens der Eindruck vor, dass es gar keine Pandemie-Beschränkungen gibt.

Zur Sache

Bis zu 10.000 Reisende

28.996 – so viele Menschen aus dem Landkreis Osterholz pendeln jeden Tag zur Arbeit in einen anderen Landkreis oder eine andere Stadt. Der größte Teil arbeitet in Bremen. Dies geht aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. Stand: 30. Juni 2020. Viele dieser sogenannten Auspendler nutzen für ihren Weg zur Arbeit die öffentlichen Verkehrsmittel wie die Regio-S-Bahn RS 2. Nach Angaben der LNVG, der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, sind zwischen Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck bis zu 7.500, zwischen der Kreisstadt und Bremen bis zu 10.000 Reisende täglich unterwegs. Diese Zahlen beziehen sich auf die Zeit zwischen Montag und Freitag und stammen aus dem Jahr 2018. Für den gleichen Zeitraum weist die Statistik für den Regionalexpress der Deutschen Bahn AG 4.245 Reisende zwischen Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck sowie 5.085 Menschen zwischen Bremen und Osterholz-Scharmbeck aus.