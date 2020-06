Udo Mester (von links), Timo Jacobs, Joachim Twiefel und Willie Schwandt hoffen auf eine Rettung der Axstedter Lösung. (Peter von Döllen)

Axstedt. Vor etwas mehr als einem Jahr traf eine Meldung die Axstedter: Ende März 2019 schloss die Bäckerei Czech ihre Filiale in Axstedt. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen: Die Schließung hätte die Nahversorgung nicht nur in der Gemeinde Axstedt, sondern auch der umliegenden Orte gekappt. Die Axstedter hatten den Schock noch nicht richtig verdaut, da war schon eine Alternative da. „Es ist eine reine Axstedter Lösung. Das freut mich besonders“, sagte damals ein erleichterter Bürgermeister Udo Mester. Jetzt ist der Axstedter Laden mit seinem breiten Grundangebot wieder gefährdet. Mit Corona habe das jedoch nichts zu tun, heißt es. Es gab auch vorher einfach zu wenig Umsatz. Genau das hatte vor Monaten schon die Bäckerei Czech bewogen, die Reißleine zu ziehen.

„In der ersten Zeit nach der Öffnung war das Interesse groß“, sagt André Stegen. Mit viel Elan war er mit einem Laden in der ehemaligen Bäckereifiliale gestartet; er wollte den Axstedtern die Möglichkeit erhalten, vor Ort die wichtigsten Dinge einzukaufen. Dabei hatte er nicht nur die Brötchen am Wochenende im Sinn. Eigentlich verdient Stegen sein Geld mit seinem Axstedter Autohaus. Den Laden wollte er für die Anwohner am Leben erhalten. „Dafür habe ich einen hohen fünfstelligen Betrag investiert“, sagt er.

Neben einem Grundsortiment an Lebensmitteln starteten Stegen und sein Team mit Backwaren und frischen Schlachtwaren. Gerade vom Fleischangebot hatte sich Stegen viel versprochen. Doch nach anfänglichem Zuspruch ebbte das Geschäft ab. Das Fleischangebot verschwand als eine der ersten Gruppen aus dem Sortiment - notgedrungen. Und einen Postservice nahm André Stegen erst gar nicht in Angriff.

„Es wird eine enge Kiste“, ahnte Stegen schon vor einem Jahr. Er hatte sich der Hilfe eines weiteren Axstedters versichert: Willie Schwandt, in Axstedt als Onkel Willie bekannt. Er war lange Zeit Inhaber und Betreiber einer Bäckerei in Kanada mit zugehörigem Café, kennt sich also gut aus. „Am besten läuft es morgens“, berichtet Schwandt. Dann kommen auch viele Handwerker, die sich etwas für die Frühstückspause kaufen. Sonst sei tote Hose. „Was wir auch machen, es funktioniert nur einige Zeit“, seufzt Willie Schwandt. Dabei seien sie bei vielen Artikeln günstiger als Bäcker und andere Anbieter in der Region. „Wir sind bereit, das Angebot anzupassen, falls es machbar ist“, versichert André Stegen.

Geänderte Öffnungszeiten

Die Änderung der Öffnungszeiten ist ein weiterer Versuch, die Situation verbessern. Montags bis freitags will das Team künftig von 6 bis 13.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18 Uhr öffnen. Sonnabends können Kunden von 7 bis 11 Uhr und sonntags von 8 bis 10 Uhr einkaufen. Derzeit sind noch fünf Mitarbeiter tätig. Sollten die Nachfrage und der Umsatz sich nicht verbessern, könnten weitere Maßnahmen erfolgen. Im schlimmsten Fall müssten Stegen, Schwandt und die Mitarbeiter das Projekt ganz beenden.

„Ich kann die Schritte verstehen“, sagt Bürgermeister Udo Mester. Er fürchtet eine weitere Schließung: „Ob es dann wieder jemand versucht, ist fraglich“, meint Mester. Die Ratsmitglieder wollen deshalb helfen. Möglicherweise wüssten viele Axstedter gar nicht, was alles angeboten werde. Ein Flyer könnte darüber berichten, den sie in die Briefkästen stecken wollen. Auch an eine Umfrage zum Laden wird derzeit nachgedacht. Sie müsste aber noch entwickelt werden.

Udo Mester appelliert auch an die Solidarität der Axstedter. Sie stehe durch die Corona-Pandemie ohnehin hoch im Kurs. Da könnte vielleicht der eine oder andere über seinen Schatten springen und die Nahversorgung in Axstedt nutzen. Die Ratsmitglieder denken dabei auch an ältere Bürger, die kein Auto mehr haben und auf Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe angewiesen sind. Dass der Laden in Axstedt nicht für einen Großeinkauf ausgerichtet ist, wissen alle Beteiligten. Aber: Wer den Einkauf um die Ecke will, muss ihn auch nutzen, damit er sich trägt.