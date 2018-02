Explosionen und Feuer zerstörten 2014 Organo Fluid. Die Staatsanwaltschaft ermittelte lange, die Anwohner hofften auf eine Verurteilung. Vergebens. (TV Elb-News)

Ob jemand für die Explosionen vom 9. September 2014 in der Chemiefabrik Organo-Fluid und den Tod eines Firmenmitarbeiters verantwortlich ist, das lässt sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft Verden nicht klären. Mehr als drei Jahre nach dem Unglück an der Kiepelbergstraße hat sie die Ermittlungen eingestellt; sie wird keine Anklage erheben. Die Anwohner sind geschockt: „Das ist eine Riesensauerei“, macht sich Anita Bartel-Kockmann Luft. Bei ihr und ihren Nachbarn mischen sich Wut, Unglaube, Enttäuschung und Hilflosigkeit zu dem bitteren Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein.

„Ich kann die Anwohner verstehen“, sagt Oberstaatsanwalt Marcus Röske. „Mir ist bewusst, dass die Erwartungen, dass jemand vor Gericht gestellt wird, sehr hoch waren.“ Aber die Hinweise reichten nicht. Der Tatverdacht, dass es sich um fahrlässige Tötung handelte, konnte nicht erhärtet werden. Auch der Vorwurf, dass bei Organo-Fluid mehr Abfälle als genehmigt verbrannt wurden, konnte die Staatsanwaltschaft Verden der beschuldigten Geschäftsführung und dem technischen Betriebsleiter nicht nachweisen. Genauso wenig wie den Verdacht, des unerlaubten Betreibens von Anlagen.

Aufbau der Anlage war nicht mehr zu rekonstruieren

Röske erklärt: „Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades war der tatsächliche Anlagenaufbau größtenteils nicht mehr erkennbar. Durch Rekonstruktionsversuche mittels der Geschäftsunterlagen, die brandbedingt nur spärlich vorhanden waren, und durch Zeugenvernehmungen war eine sichere Zuordnung einzelner Anlagenbestandteile nicht mehr möglich.“ Der Verdacht, dass eine Mitarbeiterin des Gewerbeaufsichtsamts Cuxhaven die Anlage nicht im erforderlichen Umfang kontrolliert habe, bestätigte sich nicht. „Erschwerend kam hinzu, dass Genehmigungsbescheide teilweise nicht so präzise formuliert worden waren, um Abweichungen des Betriebs und der Anlage von der Genehmigung feststellen zu können.“

Verärgert: Anita Bartel-Kockmann, Matthias Erdmann und Karl-Friedrich Brust (v.l.). (Brigitte Lange)

Anwohnern wie Anita Bartel-Kockmann, Karl-Friedrich Brust, Matthias Erdmann und Herbert Dachwitz fällt es schwer, dies zu glauben. Sie bezweifeln, dass Papiere durch den Brand zerstört wurden. Das Büro sei noch intakt gewesen. „Die Sachen sind nach dem Brand rausgetragen worden“, erinnert sich Bartel-Kockmann. Mitarbeiter der Firma hätten das getan. Ein anderer Anwohner habe damals die Polizei gerufen. Es hieß, die Mitarbeiter würden die Papiere und Computer nur sichern.

Auf diese Beobachtung angesprochen, erklärt Oberstaatsanwalt Röske der Redaktion, dass sie tatsächlich an vielen verschiedenen Stellen die Papiere der Firma sichergestellt hätten. Insgesamt seien es 36 Umzugskartons mit Unterlagen gewesen. Von September 2014 bis Februar 2015 sei außerdem das Firmengelände selbst gesichert und in Augenschein genommen worden. Am Ende umfassten die Ermittlungsakten 130 Bände. Trotzdem gelang es den beauftragten Sachverständigen nicht, daraus Rückschlüsse auf die Explosion zu ziehen.

Dass die Anlage laut Staatsanwaltschaft zu stark zerstört gewesen sei, bezweifeln die Anwohner. „Direkt nach dem Unglück war doch alles da“, sagt Brust. Zwar seien einige Tanks aufgerissen und andere umgekippt gewesen, aber die Luftaufnahmen zeigten, wie alles auf dem Gelände stand. Das änderte sich erst mit dem Rückbau.

Und was sei mit den Berichten, die dem niedersächsischen Umweltministerium zur Explosion bei Organo-Fluid vorgelegt worden waren? Darin gebe es mindestens sechs Hinweise auf Fehler in der Genehmigung der Anlage, meint Herbert Dachwitz. Der Bericht sei öffentlich gewesen. Auch hätten sie als Interessengemeinschaft Kiepelbergstraße ihren Schriftwechsel mit den Behörden an die Staatsanwaltschaft weitergereicht. Darin sei es immer wieder darum gegangen, dass sich das Chemie-Recycling-Unternehmen nicht an die Auflagen hielt. Zum Beispiel habe Organo-Fluid nach Informationen der Anwohner nur eigene Chemieabfälle verbrennen dürfen. „Aber es wurde Müll aus ganz Europa rangefahren“, so Bartel-Kockmann.

Zweifel an Behörden

Auch habe das Unternehmen eine Genehmigung für zwei Anlagen gehabt, die nicht gleichzeitig gefahren werden durften, meinen Bartel-Kockmann, Brust, Erdmann und Dachwitz. Trotzdem sei genau das passiert. „Ich habe oft den Rauch zweier Öfen gesehen“, so Dachwitz. Warnungen der IG Kiepelberg, dass die Tiefgarage, die das Unternehmen auf Drängen der Behörde bauen sollte, zur Lagerung von Chemikalien und zur Unterbringung weiterer Anlagen genutzt werden könne, seien in den Wind geschlagen worden, kritisieren sie.

Später hätten sie von Organo-Fluid-Mitarbeitern erfahren, dass ihre Befürchtung eingetreten, die Tiefgarage zum Chemikalien-Lager und Standort eines Kompressors geworden sei. Aber weil die Garage nie fertig gebaut wurde, sei Organo Fluid diese Zwischennutzung nie untersagt worden, meinen die Anwohner.

Zu den Dingen, die sie den Behörden ebenfalls meldeten, gehörte, dass die Anlage nachts ohne Aufsicht betrieben worden sei. Auch am Tag der Explosion. „Dabei hatte es gegen 16 Uhr einen Störfall gegeben“, hat Dachwitz in Erfahrung gebracht. Trotzdem sei die Anlage abends hochgefahren worden und ohne Aufsicht gelaufen. Für ihn ist das fahrlässig. „Wäre die Anlage nicht so betrieben worden, wie wir es erlebt haben, wäre es nicht zur Explosion gekommen“, behauptet Brust.

„Das alles hat einen bitteren Beigeschmack für uns“, sagt er. Just die Staatsanwaltschaft, die vor Jahren eine Strafanzeige der IG Kiepelberg gegen Organo-Fluid wegen unerlaubten Betreibens der Anlage abschlägig beschieden hatte, habe nun auch die Untersuchungen zur Explosion eingestellt. Jahrzehntelang habe die Firma sie terrorisiert und das, so meint Brust zynisch „mit freundlicher Unterstützung der Behörden“. Nun, nachdem die Katastrophe eingetreten sei, vor der sie diese Behörden immer gewarnt hätten, müsse niemand dafür gerade stehen? „Was ist mit unserem Schutz?“, wirft Bartel-Kockmann ein.

Die Opfer der Organo-Fluid-Explosion wollen das nicht hinnehmen: „Wir werden anwaltlich prüfen lassen, welche rechtlichen Schritte uns zur Verfügung stehen“, sagt Herbert Dachwitz.