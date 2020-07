In Garlstedt und Heilshorn werden Straßen saniert. (Sebastian Kahnert/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Im Stadtgebiet finden im Juli weitere Sanierungen von Fahrbahndecken statt. Wie die Stadtverwaltung hat mitteilen lassen, sind die Bauarbeiter von Mittwoch bis Montag, 15. bis 20. Juli, in Aktion. Die Maßnahmen sind im Straßensanierungskonzept 2020/2021 aufgelistet. Nun ist der Schierhorster Weg dran. Er wird nördlich der Straße Alt Heilshorn auf einer Länge von 450 Metern instand gesetzt. Parallel dazu finden Arbeiten am Garlstedter Kirchweg zwischen Auf dem Raden und Vor dem Raden statt. Dabei werden auch die Einmündungen Wandmachers Weg und Auf dem Raden bearbeitet. Das vorhandene Pflaster wird dort mit einer Asphalttragdeckschicht auf Schottertragschicht überbaut.

An beiden Strecken wird vom 16. bis 20. Juli eine Vollsperrung eingerichtet. Die Anlieger der Straßen Wandmachers Weg, Birkenheide, An den Kiefern, Hinterm Horn und An der Forst können über den Weg An der Forst und den Garlstedter Kirchweg (Waldweg) ihre Grundstücke erreichen und verlassen. Der Weg An der Forst werde entsprechend hergerichtet und freigeschnitten, sodass eine gefahrlose Befahrung möglich sein soll, so die Verwaltung. Die Anlieger des Garlstedter Kirchwegs werden vorab durch die Baufirma informiert, so die Mitteilung.