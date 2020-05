Vandalismus: Schon wieder ging am Osterholz-Scharmbecker Bahnhof Glas zu Bruch. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Schon wieder waren Vandalen am Osterholzer Bahnhof am Werk. Erst im Oktober vergangenen Jahres hatten Unbekannte Schaden von etwa 20 000 Euro angerichtet und die Glasscheiben eines Aufzuges, die Eingangstür des Bahnhofsgebäudes und zwei Fahrkartenautomaten demoliert. Nun war der Bahnhof erneut Zielscheibe von Zerstörungswütigen. Zwischen Dienstag und dem frühen Mittwochmorgen zerbrachen noch unbekannte Täter eine Glasscheibe im Bereich der Fahrradständer. Schaden: rund 1500 Euro. Die Polizei hat am Mittwoch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0 47 91 / 30 70 zu melden.