Es gibt weiterhin einen leichten Anstieg bei der Zahl der Coronafälle in den Landkreisen Cuxhaven und Osterholz. (Andrew Milligan/AP)

Landkreis Cuxhaven/Landkreis Osterholz. Die Corona-Fallzahlen in der Region steigen weiter leicht an. Wie die Cuxhavener Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, kamen seit Dienstag zwei weitere Person hinzu, die positiv auf das Virus getestet wurden. Kreisweit seien damit 85 Covid-19-Fälle registriert; die Zahl der Genesenen verharrte bei 63. Von den aktuell 18 Infizierten – vier sind bereits verstorben – befänden sich mittlerweile acht im Krankenhaus; das sind zwei mehr als am Vortag. Einer dieser acht Patienten werde seit Dienstag auf der Intensivstation behandelt. Einen Grund zur Entwarnung gebe es also nicht. Auch im Kreis Osterholz gab es laut Behörde seit Dienstag einen neuen Corona-Fall und zwar im Stadtgebiet. Wo sich die betreffende Person angesteckt habe, sei unklar. Es gebe nun 76 bestätigte Fälle. Die Zahl der Genesenen stieg von 54 auf 59, während aktuell 17 Menschen erkrankt sind: vier sind im Krankenhaus, 13 in häuslicher Quarantäne.