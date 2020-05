An Trauungen auf Gut Sandbeck dürfen zurzeit, einschließlich des Standesbeamten, höchstens 14 Menschen teilnehmen. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Kaum wird der Corona-Shutdown vorsichtig gelockert, müssen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung am Bürgertelefon vermehrt Fragen zu privaten Feiern beantworten. Schließlich machen Restaurants und Cafés wieder auf. Wäre da nicht was möglich? Hinzu kommt, dass viele Hochzeiten in die warme Jahreszeit fallen. Trauungen, mit deren Planung die Paare ein, zwei, manchmal sogar drei Jahre im Voraus begonnen hatten. Dass ihnen am Ende eine Pandemie einen Strich durch die Rechnung machen könnte, war ihnen dabei sicher nicht bewusst. Doch genau das ist nun passiert. Und die Kreisverwaltung hat keine guten Nachrichten für Gastgeber: „Nach wie vor gilt in Niedersachsen das Kontaktverbot.“

„Geheiratet wird trotzdem“, berichtet Gudrun Wulfhorst, Sachgebietsleiterin für Sicherheit und Ordnung bei der Gemeinde Ritterhude. 30 standesamtliche Trauungen hätten sie bis jetzt gehabt. „Und fürs ganze Jahr haben wir 70 Anmeldungen.“ Natürlich hätten einige Paare die Hochzeit wegen der aktuellen Einschränkungen auf den Herbst oder auf 2021 verschoben. Einige wenige Absagen habe es ebenfalls gegeben. Die meisten aber hielten am Termin fest, wollten sich das Ja-Wort geben und kämen dafür auch allein zum Standesamt. Die große Feier, so hätten es viele erzählt, würden sie später nachholen.

Wie viele Hochzeiten in der Kreisstadt wegen der Pandemie abgesagt wurden, kann Wulfhorsts Kollege Volker Pfeil aus Osterholz-Scharmbeck nicht sagen: „Wir haben keine Zahlen.“ Ebenso wenig wie die Nachbargemeinden dokumentiert das Standesamt der Kreisstadt, ob Paare absagen oder ihre Trauung verschieben, geschweige denn die Gründe dafür. Aber dass es Fälle gegeben hat, bestätigt Pfeil. Verständlich, findet er. Schließlich würden viele im großen Stil feiern wollen. Trotz dieser Unwägbarkeiten hätten sich bis jetzt 30 Paare das Ja-Wort gegeben. Und weitere 98 Trauungen seien nach aktuellem Stand für dieses Jahr geplant. „Für 2021 haben wir bisher erst einen einzigen Termin“, so Pfeil.

„Die Paare hatten ihre Ringe schon mit Datum versehen“, erzählt Ines Küstner. Das sei ein Grund, warum einige ihre Trauung trotz der aktuellen Situation nicht verschoben hätten, weiß die Standesbeamtin der Samtgemeinde Hambergen. Andere hätten erklärt, sie wollten am geplanten Termin festhalten. Schließlich wisse niemand, wie sich die Lage noch verändern und eventuell gar verschärfen werde.

Verlegung ja - Absage nein

Es habe aber auch in der Samtgemeinde Terminverschiebungen gegeben, einige in die zweite Jahreshälfte, andere direkt auf das Jahr 2021. „Abgesagt wurde keine Hochzeit“, berichtet Küstner weiter. Inzwischen hätten neun der aktuell 45 für dieses Jahr angemeldeten Trauungen stattgefunden. „Die ersten drei Monate im Jahr sind eh nicht die begehrtesten für Eheschließungen.“

Eine kleine Verbesserung bringt die aktuelle Lockerung den Brautpaaren aber doch. Während in den vergangenen Wochen nur das Brautpaar samt Standesbeamtin oder -beamten im Trauzimmer sein durften, ist dieser Kreis auf maximal 20 erweitert worden. Sofern der Platz reicht: Auf Gut Sandbeck dürfe somit eine Hochzeitsgesellschaft nun aus 13 Personen inklusive Dolmetscher und Fotografen bestehen, sagt Volker Pfeil. Die 14. Person sei der Standesbeamte. Im Rathaus der Kreisstadt sei es dagegen bei drei Beteiligten geblieben – „wegen der Raumgröße“. Im Ritterhuder Rathaus reicht das Trauzimmer für insgesamt sieben Personen, und in der Samtgemeinde werden zurzeit die Lokalitäten – Rathaus, Lübberstedter Mühle, Moorkate – diesbezüglich in Augenschein genommen.

Während die Standesämter noch viel Platz im Terminkalender für mögliche Eheschließungen im Jahr 2021 haben, sieht es bei einigen Restaurants schon eng aus. „In diesem Jahr waren für jedes Wochenende bis zu drei Hochzeiten geplant gewesen“, sagt Unternehmensberater Thomas Beiße. Tietjens Hütte sei ausgebucht gewesen, so der beratende Partner von Jörg Böhnke, Geschäftsführer des Traditionslokals an der Hamme. Der zweimonatige Veranstaltungsstopp habe allen in der Branche weh getan. Hochzeits-, Geburtstags- und Konfirmationsfeiern seien schließlich wichtige Einnahmequellen für sie. Und auch die nächsten ein bis zwei Monate werde sich in puncto Familienfeiern wohl kaum etwas ändern, schätzt Beiße.

„Die meisten Hochzeitspaare haben ihr Fest direkt ins nächste Jahr verschoben.“ Da solche Feste aber lange im Voraus geplant würden, sei 2021 längst gut gebucht. Viele freie Termine gebe es nicht mehr, vermutet Beiße, betont aber: „Die letzten Details kennt natürlich Jörg Böhnke.“ Auch sei das Restaurant gerade um einen Anbau erweitert worden. Dadurch könne dort nun ganzjährig mit großer Gesellschaft gefeiert werden. Das erweitere das Zeitfenster. Aber selbst im Herbst könnte es dieses Jahr bei der einen oder anderen Lokalität schon eng mit Terminen werden. Denn auf den Herbst haben die Kirchen die Konfirmationen verschoben. „Eine halbe Stunde nachdem die Entscheidung bekannt geworden war, kamen die ersten Anrufe“, berichtet Beiße.

Und dann seien da noch die runden Geburtstage: „Diese Feiern stellen einen wichtigen Einnahmeanteil in der ländlichen Gastronomie dar“, so Beiße. Denn die Jubilare wollten richtig feiern. Doch in diesen Zeiten gehe das nicht. Er habe allerdings den Eindruck, dass bei dieser Gruppe „eher die Gastronomen aufpassen müssten“, dass die Beschränkungen eingehalten würden. Die Jubilare selbst, meint Beiße, „wollen unbedingt feiern“. Gleichzeitig erinnert er sich an eine Gastgeberin, die ihre Feier direkt und ohne zu zögern um ein Jahr verschoben hat. Mit der Bemerkung: „Dann feiere ich halt meinen 81.“

Zur Sache

Familienfeiern und andere Feste

Mit den Wünschen der Bürger konfrontiert, weist die Osterholzer Kreisverwaltung darauf hin, dass inzwischen in Restaurants wieder Personen aus einem Hausstand mit einer Person oder mehreren Personen eines anderen Hausstandes zusammenkommen dürfen. Zwei Paare oder zwei Familien könnten sich treffen. Und obwohl es keine expliziten Regelungen für Treffen in der eigenen Wohnung, dem eigenen Haus oder Garten gibt, sollten diese auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Landrat Bernd Lütjen empfiehlt aufgrund des „einfach zu großen Infektionsrisikos“, das die Feier mit der ganzen Familie, Freunden und Nachbarschaft berge, auf private Feste möglichst zu verzichten oder sich auf einen engen Kreis zu beschränken. Zudem erinnert Lütjen daran, dass in Niedersachsen nach wie vor das Kontaktverbot gilt. Und größere Veranstaltungen, auch in Gaststätten, blieben bis mindestens 31. August verboten. Dazu zählen auch Schulabschluss- und Abi-Bälle.