Wegen Körperverletzung hat das Landgericht Verden nun das Urteil über drei Brüder gesprochen. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck / Verden. Der Strafprozess war wegen der Corona-Krise nur stockend in Gang gekommen und der längste Prozess, der noch am Landgericht Verden lief. Nun hat die zweite Große Strafkammer ihre Urteile gegen die drei angeklagten Männer aus Osterholz-Scharmbeck beziehungsweise Bremen-Walle verkündet. Die Männer mussten sich mit Unterbrechungen seit Februar wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Während zwei der drei Brüder (26 und 32 Jahre) mit Bewährungsstrafen davon kamen, erhielt der 30-jährige Hauptangeklagte eine Haftstrafe von insgesamt drei Jahren und acht Monaten.

Nach einer monatelangen, zeitweise turbulenten Beweisaufnahme, bei der der zentrale Zeuge zweimal ausführlich vernommen worden war und dabei zwei höchst unterschiedliche Aussagen gemacht hatte, stand für das Landgericht Verden fest: Das Trio ist gegen diesen Zeugen am 23. Juli vergangenen Jahres in der Innenstadt gemeinsam gewalttätig vorgegangen.

Das Opfer, ein heute 25-Jähriger, hatte sich nach als Folge dieser Tat wegen einer doppelten Unterkieferfraktur einer Operation unterziehen müssen. Die Kammer war überzeugt, dass der 30-jährige Angeklagte auch zuvor schon Körperverletzung begangen hatte. Und zwar im September 2018 auf dem Scharmbecker Herbstmarkt, wo er nach einer verbalen Auseinandersetzung seinen Gürtel schwang und zwei Besuchern des Marktes leichte Blessuren zugefügt hatte.

Schutzgelderpressung nicht bewiesen

Das Gericht entsprach mit den Strafmaßen zwar bei Weitem nicht den durchweg geringen Forderungen der Verteidiger, dafür aber im Wesentlichen denen der Staatsanwaltschaft. Bei dem 30-Jährigen blieb die Kammer um ein halbes Jahr unter dem Antrag des Anklagevertreters, der bis zuletzt daran festgehalten hatte, dem Mann sei auch eine versuchte Schutzgelderpressung anzulasten. In diesem Fall erfolgte jedoch ein Freispruch aus Mangel an Beweisen.

Den deutlichen Unmut des Angeklagten über das vernommene Urteil vermochte diese Entscheidung des Gerichts trotzdem nicht dämpfen. Der zu jedem der über 20 Verhandlungstage aus der Untersuchungshaft in Bremervörde extra vorgeführte Osterholzer machte seinem Ärger lautstark Luft, kaum dass die eingehende Urteilsbegründung beendet war und er zurück in die JVA Bremervörde gebracht werden sollte. Trotz Fußfesseln gelangen dem 30-Jährigen sogar Tritte gegen das Mobiliar in der zum Gerichtssaal umfunktionierten Verdener Stadthalle. Justizbeamte konnten den aufgebrachten Mann zwar schnell bändigen, sein Krakeelen war allerdings in dem weitläufigen Gebäude noch einige Zeit deutlich zu hören.

Die Hauptverhandlung hatte in Verden zunächst in der zweiten Februarhälfte begonnen und war so weit gediehen, dass vor allem das mutmaßlich besonders betroffene Opfer befragt werden konnte. Doch dann kam Corona. Und schon nach wenigen Terminen platzte der Prozess, da der große Landgerichtssaal im Verdener Justizzentrum gründlich umgestaltet werden musste und in der Folge vorgeschriebene Fristen für die Fortsetzung nicht eingehalten werden konnten.

Als Mitte April ein erneuter Anlauf genommen wurde, sorgten die insgesamt sieben Anwälte der drei angeklagten staatenlosen Brüder sofort für den nächsten Prozess-Stopp: Sie verwahrten sich gegen die aus ihrer Sicht unzureichenden räumlichen Voraussetzungen und stellten einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens. Der alte Schwurgerichtssaal, so argumentierten die Verteidiger, biete in dieser Pandemie für die vielen Verfahrensbeteiligten nicht genügend sichere Sitzmöglichkeiten auf Abstand, die Schutzmaßnahmen seien „völlig unzureichend“. Zum dritten Mal wurde das Verfahren dann Anfang Mai in der Verdener Stadthalle gestartet.

Am Ende einer langen, bisweilen mühsamen Beweisaufnahme wurde der 30-Jährige zu fast vier Jahren Gefängnis verurteilt. Er hat nach den Feststellungen auf dem Herbstmarkt vor über zwei Jahren gefährliche Körperverletzung in zwei rechtlich zusammentreffenden Fällen verübt. Der Angeklagte sei zuvor „rassistisch provoziert“ worden, betonte der Vorsitzende Richter, wenngleich der Zeuge, dem entsprechende Bemerkungen zugeschrieben wurden, dies vor Gericht in Abrede gestellt hatte. Die Provokationen hätten das Geschehen wohl ausgelöst. Eine Notwehrlage des Angeklagten, dem eine „alkoholbedingte Enthemmung“ bescheinigt wurde, habe aber nicht bestanden.

Der erheblich vorbestrafte 30-Jährige, der dreifach unter laufender Bewährung stand, hat auch im Juli 2019 in der Kreisstadt mehrmals heftig „ausgeteilt“. Warum die Brüder dem 25-Jährigen derart zugesetzt haben, ließ sich nicht hinlänglich klären. Drogenschulden könnten ein Grund gewesen sein. Dass sie ihn unter anderem mit heftigen Fausthieben, Gürtelschlägen, Kniestößen und Tritten traktierten und zwei Kieferbrüche zufügten, stand für die Kammer außer Frage. Bei der Beweiswürdigung habe man sich auf die umfassenden, detailreichen Aussagen des Opfers bei der Polizei sowie in der ersten Gerichtsverhandlung gestützt. Diese seien als glaubhaft einzustufen und würden durch die übrige Beweisaufnahme bestätigt.

Bei seiner neuerlichen Vernehmung hatte der Zeuge sich überraschenderweise vielfach auf eklatante Erinnerungslücken berufen und in Widersprüche verwickelt. Dass der 30-Jährige ihn nach der Operation in der Bremer Klinik aufgesucht hat, dürfte stimmen. Laut Gericht fehlte es aber an objektiven Beweisen für die wiederholte Behauptung, der Angeklagte habe monatliche Schutzgeldzahlungen in Höhe von 1000 Euro gefordert.

Der jüngste Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, der 32-Jährige erhielt ein Jahr und drei Monate, wegen günstiger Sozialprognosen jeweils zur Bewährung ausgesetzt. Beiden wurden auch ihre Geständnisse, Entschuldigungen beim Opfer sowie Schmerzensgeldzahlungen zugutegehalten.