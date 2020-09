Sissi Zängerle, Erwing Rau und Silke Bollhorst (von links) vom Bremer Tournee-Theater proben für die Premiere am Sonntag in der Museumsanlage. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Mit einem Becher Kaffee in der Hand schlendert Sissi Zängerle, alias Madame Zázá beziehungsweise Henne Dodo, über das Gelände der Museumsanlage an der Bördestraße. Zwischen dem alten Ständerhaus und dem Vogelmuseum stehen noch die Zeltstangen der jüngsten „Klassik im Museum“-Veranstaltung. „Die Zelte werden wir zu beiden Seiten einer gedachten Linie zwischen dem Bauernhaus und dem Museum aufstellen. Hier finden dann zu beiden Seiten jeweils 40 Gäste Platz. Dann können wir entlang dieser Achse spielen“, sinniert sie. Erwing Rau, der in dem Stück die Rolle des Barden und des Raben spielt und Silke Bollhorst als aufmüpfige Henne Didi sind einverstanden. „Ich ziehe mich jetzt um. Lasst uns loslegen!“

Vor dem Vogelmuseum, genau gegenüber dem alten Scheunentor, ist eine tuchbespannte Trennwand aufgebaut. Dahinter hat Sissi Zängerle ihre Requisiten gelagert, die sie für ihre Verwandlung von Madame Zázá in die verschreckte, Legebatterie-geschädigte Henne Dodo benötigt. Gerade hat ein Windstoß die Trennwand umgeworfen und den Korb mit den Requisiten unter sich begraben. „Erwing! Wir müssen bei der Vorstellung daran denken, die Standbeine der Trennwand unbedingt mit Gewichten zu beschweren. Dahinter will ich mich ja umziehen!“ Erwing Rau, im Scheunentor gerade damit beschäftigt, sich eine wallende Lockenpracht aufs ergraute Haupt zu setzen und sich so in den Barden zu verwandeln, gibt zustimmende Laute von sich. „Können wir loslegen? Sissi, du kommst als erste!“

Im eng anliegendem pastellfarbenen Maxikleid mit zyklamfarbener Paillettenkappe und vor der Brust hängender Kamera stöckelt nun Madame Zázá, die berühmte Vogelreporterin, über den Rasen. Mit französischem Akzent begrüßt sie das bisher noch imaginäre Publikum zur Vogelhochzeit, die am Sonntag, 6. September, um 15 Uhr in der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck Premiere feiert. Geschrieben haben das Stück „(K)eine Vogelhochzeit“ Erwing Rau und Sissi Zängerle, Erwing Rau steuerte auch die Musik bei, die sich überwiegend an dem Volkslied orientiert. Aber auch Anleihen aus dem Musical „Anatevka“ lassen sich finden, ebenso wie die Vogelhochzeit-Variante von „Ich wollt, ich wär‘ ein Huhn…“. Sogar das gelbe U-Boot der Beatles taucht kurz in der Produktion auf.

Sensibilisierung für die Umwelt

Mit diesem Musik-Theaterstück, das speziell für das Norddeutsche Vogelmuseum auf der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck konzipiert wurde, will das Bremer Tournee-Theater den großen und kleinen Zuschauern einen Einblick in eine fremde, fantastische Welt geben und die Zuschauer für einen verbesserten Umgang mit der Natur und Umwelt sensibilisieren. Dabei darf die gute Unterhaltung nicht zu kurz kommen, und die will geprobt werden.

Noch stehen die einzelnen Gänge nicht fest, und besonders der „Zusammenstoß“ zwischen Huhn Dodo und dem pudelbemützten Raben erfordert exaktes Timing und Augenmaß. „Nein, geh‘ mal nicht ganz so weit zurück, Erwing. Du musst hier von rechts kommen. Dann stoßen wir genau hier vor dem Scheunentor zusammen“, bestimmt Sissi Zängerle. Nach drei Versuchen klappt der Rempler und wirkt echt.

Zängerle und Rau teilen sich die Regiearbeit mit Silke Bollhorst. „Jeder bringt sich ein, und damit das Stück nach vorn“ erläutert Zängerle. Die Texte sitzen bereits sehr gut, doch kurz nach der Zusammenstoß-Szene erkennt der Rabe, dass ihm hier doch noch ein wenig Text fehlt. „Da muss ich mir noch etwas dazuschreiben“, meint Rau lakonisch, während Dodo eine Lösung für die Situation gefunden hat: „Ich weine dann eben noch ein wenig weiter.“

Am 6. September sind zwei Vorstellungen in der Museumsanlage geplant, die erste um 15, die zweite um 17 Uhr. Eine dritte Vorstellung steht dann am Sonntag, 13. September, in der Museumsanlage auf dem Programm. Der Eintritt kostet für Kinder zehn Euro, für Erwachsene 15 Euro. Da die Organisatoren der Museumsanlage aufgrund der herrschenden Corona-Bestimmungen keine Snacks anbieten dürfen, hat sich das gegenüberliegende Café am Museum etwas Besonderes einfallen lassen: Dort kann eine Futtertüte mit Fruchtsaft und einem Gebäckstück, das mit dem Logo des Vogelmuseums verziert ist, erworben werden.